Лингвисты разобрались, как субтитры влияют на просмотр видео на иностранном языке

Субтитры в видео на иностранном языке помогают понимать речь на слух, а не отвлекают, вопреки распространенному мнению. Таковы результаты исследования, которое провели специалисты из США.

На уроках иностранного языка в школе и во время подготовки к стандартизированным экзаменам наподобие IELTS и TOEFL принято развивать восприятие на слух с помощью аудиозаписей и видео без субтитров. Многие педагоги считают, что текст — дополнительный источник информации, который мешает сфокусироваться на звучащей речи и препятствует пониманию.

Американские исследователи из Мэрилендского университета в Колледж-Парке и Школы Святого Луки провели эксперимент и выяснили, что эффект от использования субтитров при просмотре видео на иностранном языке обратный. Соответствующую научную статью опубликовал журнал System.

В рамках исследования 287 студентов из Турции и Китая смотрели десятиминутную лекцию формата TED Talks на английском языке и отвечали на вопросы по его содержанию. Уровень владения языком у респондентов был не ниже среднего. Студентов случайным образом разделили на три группы: одни смотрели замедленное видео (скорость составила 0,75 от исходной), другие — ускоренное (1,25 от исходной скорости), третьи — оригинальное. Всем участникам эксперимента видео было доступно как с субтитрами, так и без них.

После просмотра видео респонденты сразу приступали к следующему этапу эксперимента — начинали отвечать на вопросы со множественным выбором. Восемь вопросов были связаны с содержанием видео, три — со скоростью воспроизведения. Заполнить анкету нужно было за семь минут.

Субтитры помогли студентам лучше понять видео, что проявилось в более точных ответах на вопросы о содержании. Эффект был положительным для всех вне зависимости от уровня владения языком и скорости видео, однако более заметную пользу получили те, кто смотрел замедленную лекцию.

Ученые предположили, что скорость видео может быть ценным инструментом на уроках иностранного языка и использоваться для разных целей. Например, если педагог хочет сосредоточиться на общем содержании видеоролика на иностранном языке, можно показывать его оригинальную или ускоренную версию. Если важны детали и особенности грамматики — замедлять воспроизведение. При этом, по их мнению, не стоит полностью отказываться от субтитров. Как показало исследование, они улучшают результаты даже тех студентов, чей уровень владения языком изначально высок:

«Учителям следует первый раз показать видео без субтитров, чтобы была возможность сосредоточиться на прослушивании, а затем, второй раз, включить субтитры. Это позволит учащимся восстановить детали, которые они изначально не расслышали и пропустили».

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