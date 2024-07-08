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Антидепрессивный эффект физических упражнений объяснили с научной точки зрения
Ученые из Великобритании предложили психофизиологическую модель, объясняющую, как именно физические упражнения облегчают симптомы депрессии. Особенно она применима к аэробной нагрузке, например ходьбе, подъему по лестнице, бегу.
При аэробной нагрузке задействуются разные группы мышц, а в качестве основного источника энергии используется кислород. К этому виду физической активности относят, например, ходьбу, подъем по лестнице, бег, танцы, езду на велосипеде и роликах, катание на коньках и лыжах, плавание, зумбу, табату, аэробику и аквааэробику. Тренировки, построенные на аэробных упражнениях, согласно предыдущим исследованиям, улучшают когнитивные функции вне зависимости от возраста и наиболее полезны вечером.
Помимо прочего, подобная физическая активность способна облегчать симптомы депрессии. Этот эффект уже был известен, но механизм, приводящий к нему, оставался не до конца ясным.
Исследователи из Университетского колледжа Лондона в Великобритании предложили модель, которая объясняет антидепрессивный эффект физических упражнений. Результаты анализа, в рамках которого были изучены многочисленные исследования людей и животных, опубликовал журнал Nature.
Авторы научной работы исходили из того, что аэробные упражнения снижают системное воспаление, которое, в свою очередь, ухудшает дофаминергическую передачу. Эти процессы влияют на принятие решений о том, приложить ли усилия, чтобы получить некое вознаграждение. Скорость «решений о получении награды» ранее связывали с риском повторной депрессии после приема антидепрессантов: те, кому требовалось больше времени, с большей вероятностью заболевали снова.
За счет того, что уменьшается воспаление, усиливается передача дофамина и меняется механизм принятия решений об усилиях ради вознаграждения, симптомы депрессии могут становиться менее выраженными. В частности, по словам ученых из Университетского колледжа Лондона, повышая готовность человека прилагать усилия ради вознаграждения, физические упражнения уменьшают ангедонию (снижение или утрата способности испытывать радость, удовольствие. — Прим. ред.), усталость и субъективные когнитивные нарушения.
Команда исследования предполагает, что понимание механизмов, благодаря которым физическая нагрузка облегчает симптомы депрессии, позволит усовершенствовать существующие стратегии лечения. В том числе — повысить эффективность медикаментов, которые назначают пациентам.
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