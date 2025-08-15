  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
15 августа, 12:02
ПНИПУ
83

Ученый из России объяснил природу серебристых облаков и подсказал, где лучше их наблюдать

❋ 5.1

Прямо сейчас и до конца августа миллионы людей могут наблюдать одно из самых загадочных атмосферных явлений — серебристые облака. Ученый Пермского Политеха Евгений Бурмистров рассказал, чем они отличаются от обычных, как связаны с метеорами и Марсом и почему возникает феномен свечения.

ПНИПУ
# август
# лед
# марс
# метеоры
# облака
# серебристые облака
Серебристые облака / © Kevin Cho (Kee Pil Cho), wikipedia

Облака — это видимые скопления крошечных капель воды или кристаллов льда, парящие в атмосфере. Обычные облачные массы, которые мы видим почти каждый день, образуются довольно низко — в тропосфере, на высотах до 10-15 километров и могут принимать самые разные формы — кучевые, слоистые или перистые. Их цвет меняется от белоснежного до свинцово-серого в зависимости от толщины и освещения.

Серебристые облака представляют собой едва заметные светящиеся слои бледно-голубого цвета. Характерный синий возникает из-за поглощения озоном на пути солнечного света, освещающего облако. Они могут выглядеть как невыразительные полосы и разнообразные волны.

Эти облака состоят из микроскопических ледяных кристаллов, которые образуются при конденсации водяного пара на частицах метеорной пыли, попадающей в верхние слои атмосферы. Именно эти крошечные частицы служат основой для ледяных структур, создающих необычное свечение.

Феномен «свечения» возникает в мезосфере — самом верхнем слое атмосферы на высоте около 80 км, где температура опускается до -120°C. Такой экстремальный холод возникает только летом, когда восходящие воздушные потоки выталкивают тепло вверх, где оно буквально «утекает» в космическое пространство из-за отсутствия плотных воздушных слоев. Зимой же циркуляция воздуха меняется, мезосфера становится теплее, и условия для формирования этих облаков исчезают.

— В отличие от обычных облаков, которые мы видим днем, серебристые видны только в глубоких сумерках, когда солнце уже зашло за горизонт на 6-16 градусов, но продолжает подсвечивать их снизу (примерно с 22:00 до 23:00). Тогда они светятся чаще всего призрачным голубовато-серебристым светом. При этом их структура настолько тонка и прозрачна, что ночью сквозь них легко различаются звезды, — рассказал Евгений Бурмистров, эксперт в области астрономии Пермского Политеха.  

Серебристые облака над озером Сайма, Финляндия / © Mika Yrjölä. english wikipedia

Примечательно, что первые документальные свидетельства этого явления появились лишь в 1885 году, что заставило исследователей связать их появление с извержением вулкана Кракатау двумя годами ранее. Это катастрофическое событие, во время которого в атмосферу попало колоссальное количество вулканического пепла (около 35 миллионов тонн) и водяного пара, что могло создать условия для формирования необычных облаков. Однако существуют и другие теории происхождения: некоторые ученые рассматривают влияние человеческой деятельности и даже гипотетический «солнечный дождь».

— В последнее время серебристые облака стали появляться значительно чаще. Это связано с глобальными климатическими изменениями и повышением уровня влажности в верхних слоях атмосферы. Особенностью нынешнего сезона стала необычайная продолжительность ночного свечения: первые случаи наблюдения зафиксировали еще в мае, а последние ожидаются в конце августа, — объясняет эксперт ПНИПУ.

Видимость светящихся образований существенно варьируется в зависимости от местоположения территории. Наиболее благоприятные условия складываются в северных широтах — жители Москвы, Санкт-Петербурга, Урала и Сибири имеют значительно больше шансов стать свидетелями природного явления. В арктических областях в летние месяцы облака превращаются в почти обыденное событие, украшая небо практически каждую безоблачную ночь. В то же время в южных регионах (Крым, Краснодар) шансы их увидеть крайне малы — здесь они появляются эпизодически, преимущественно в зимний период (декабрь-январь), когда создаются особые атмосферные условия.

Интересно, что подобные свечения были обнаружены и на Марсе. В 2021 году марсианский зонд NASA зарегистрировал в атмосфере соседней планеты структуры, поразительно напоминающие земные серебристые облака.

Как отмечает Евгений Бурмистров, это может свидетельствовать о схожих атмосферных процессах на обеих планетах. Хотя марсианская атмосфера в 100 раз разреженнее и состоит преимущественно из углекислого газа, в ее мезосфере также создаются условия для формирования ледяных кристаллов – возможно, из замерзшего CO₂.

— Основой для таких облаков, как и на Земле, могут служить частицы метеорной пыли, которых на Марсе даже больше из-за близости к поясу астероидов. Это открытие не только расширяет наши представления о марсианской атмосфере, но и дает новую пищу для размышлений о природе земных серебристых облаков, позволяя изучать оба явления в сравнении, — объясняет ученый ПНИПУ.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
ПНИПУ
1217 статей
Пермский национальный исследовательский политехнический университет (национальный исследовательский, прошлые названия: Пермский политехнический институт, Пермский государственный технический университет) — технический ВУЗ Российской Федерации. Основан в 1960 году как Пермский политехнический институт (ППИ), в результате объединения Пермского горного института (организованного в 1953 году) с Вечерним машиностроительным институтом. В 1992 году ППИ в числе первых политехнических вузов России получил статус технического университета.
Показать больше
ПНИПУ
# август
# лед
# марс
# метеоры
# облака
# серебристые облака
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
15 Авг
1000
Пленники холода: ледяные мумии
Medio Modo
Москва
Экскурсия
15 Авг
Бесплатно
Археологические тайны: что хранит в себе земля
Центр славянской письменности «Слово»
Москва
Лекция
16 Авг
Бесплатно
Генетические бродяги: мобильные элементы в ДНК
Экспериментаниум
Москва
Лекция
16 Авг
Бесплатно
Экологичная архитектура
Библиотека им. Ф.М. Достоевского
Москва
Лекция
17 Авг
600
Как выбрать лучший оффер и не уйти в монастырь
Центр «Архэ»
Онлайн
Экскурсия
17 Авг
Бесплатно
Тайны небесных светил
Космонавтика и авиация
Москва
Лекция
17 Авг
700
Личная система самообмана
Зануда
Санкт-Петербург
Лекция
18 Авг
600
Как батониться по гари, чтобы не засилили
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
18 Авг
Бесплатно
Луковое чудо
Библиотека им. Н. А. Некрасова
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
14 августа, 08:27
Полина Меньшова

Историк технологий объяснил, почему бесполезно спрашивать нейросети об их ошибках

Когда модели искусственного интеллекта ошибаются и выдают неверный ответ на запрос, пользователи пытаются выяснить причину этой ошибки, задавая вопрос самому ИИ-помощнику. Историк технологий Бендж Эдвардс объяснил, почему делать так нет смысла и как это связано с устройством нейросетей.

Технологии
# ChatGPT
# OpenAI
# искусственный интеллект
# нейросети
13 августа, 11:35
РНФ

Ученые нашли способ, который поможет безопасно утилизировать радиоактивный цезий

Ученые впервые показали, как при нагревании меняется кристаллическая структура слоистых титаносиликатов — минералов куплетскита и цезийкуплетскита. Оказалось, что под действием температуры в кислородной среде марганец, содержащийся в минералах, теряет электроны, а также из минералов «уходит» вода. В результате кристаллы куплетскита и цезийкуплетскита сжимаются. Полученные данные расширяют представления о физических свойствах титаносиликатов, содержащих цезий, и потенциально позволят использовать эти минералы для захоронения радиоактивного цезия.

РНФ
# кремний
# магний
# минералы
# радиация
# радиоактивное загрязнение
# цезий
14 августа, 08:50
Юлия Трепалина

В Австралии обнаружили генетического самца кукабарры, способного откладывать яйца

Ученые знают о возможности реверсии, или изменения, одного пола на другой у рыб, земноводных и рептилий. Но задокументированных случаев подобного у диких птиц и млекопитающих мало. Исследователи недавно обнаружили, что в Австралии смена пола у пернатых может быть не таким редким явлением.

Биология
# Австралия
# дикие птицы
# половые различия
# самки
# самцы
# смена пола
12 августа, 11:29
Юлия Трепалина

Психологи узнали, в каких парах любовь сильнее — у нашедших друг друга онлайн или в жизни

Влияет ли формат знакомства на качество последующих романтических отношений в паре? Научные данные на этот счет разнятся. Новое исследование по вопросу представила группа психологов из Польши, Австралии и Великобритании. В попытке понять, при каком сценарии удовлетворенность отношениями выше, а любовь крепче — когда двое нашли друг друга в Сети или познакомились в жизни, — ученые опросили свыше 6000 тысяч человек из разных стран.

Психология
# знакомство
# интернет
# любовь
# онлайн-знакомство
# романтические отношения
# удовлетворенность отношениями
9 августа, 15:19
Любовь С.

Астрофизик придумал, как добраться до черной дыры за 70 лет 

Чтобы проверить законы физики в условиях, недоступных на Земле, астрофизик Козимо Бамби (Cosimo Bambi) из Фуданьского университета (Китай) предложил отправить к центру ближайшей черной дыры «нанокрафт» — крошечный зонд, способный добраться до цели примерно за 60-75 лет благодаря наземной лазерной установке.

Астрономия
# астрофизик
# горизонт событий
# лазер
# Общая Теория Относительности Эйнштейна
# Скорость света
# Черные дыры
13 августа, 10:56
Юлия Трепалина

Биологи проанализировали, зачем контактируют усатые киты и дельфины

Ученым известны случаи близких контактов усатых китов (Mysticeti) и их дальних родственников дельфинов (Delphinidae) в дикой природе, но подобные взаимодействия ранее считали редкостью. Австралийские специалисты, изучающие китообразных, собрали почти две сотни видео и фото со всего мира, опровергающих это мнение. Судя по свидетельствам, чаще всего подобное «общение» происходит между горбатыми китами и дельфинами-афалинами.

Биология
# дельфины
# игровое поведение
# интеллект китообразных
# китообразные
# киты
# поведение животных
25 июля, 07:47
Адель Романова

У третьего межзвездного объекта нашли признаки управляемого корабля

Прибывшая из межзвездного пространства предполагаемая комета 3I/ATLAS движется по траектории, максимально удобной для гравитационных маневров управляемого корабля, при этом возможность ее отслеживания с Земли практически минимальна. По мнению некоторых ученых, такое «поведение» объекта наводит на определенные мысли.

Астрономия
# внеземные цивилизации
# космос
# межзвездная комета
# межзвездные зонды
# межзвездные объекты
6 августа, 20:59
Татьяна Пичугина

Ученые добыли новые доказательства столкновения с кометой 12 800 лет назад

Примерно 12 800 лет назад в Северном полушарии началось резкое изменение климата, которое сопровождалось вымиранием мегафауны и угасанием культуры Кловис. Такое могло произойти, например, из-за прорыва пресных вод в Атлантику или мощного вулканического извержения. Несколько лет назад ученые обнаружили места на суше с повышенным содержанием элементов платиновой группы, прослоями угля, микрочастицами расплава. По их мнению, это может быть признаком пребывания Земли в потоке обломков кометы или астероида. В новой работе впервые представлены доказательства кометного события в позднем дриасе из морских осадочных толщ.

Геология
# Атлантический океан
# комета
# морское дно
# платина
# событие позднего дриаса
22 июля, 14:44
ФизТех

Ученые выяснили, как отличить текст, написанный ИИ, от человеческого

Команда исследователей из Сколтеха, МФТИ, Института искусственного интеллекта AIRI и других научных центров разработала метод, позволяющий не просто отличать тексты, написанные человеком, от сгенерированных нейросетью, но и понимать, по каким именно признакам классификатор принимает решение о том, является ли текст генерацией или нет.  Анализируя внутренние состояния глубоких слоев языковой модели, ученые смогли выделить и интерпретировать численные признаки, отвечающие за стилистику, сложность и «степень уверенности» текста.

ФизТех
# ChatGPT
# нейросети
# ошибки
# слова
# текст
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Хотите
вести колонку
в нашем
издании?

Стать колумнистом

Колумнисты 64

Показать всех
Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно