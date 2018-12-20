Физические упражнения улучшили когнитивные функции в пожилом возрасте

На достижение этого результата ушло полгода, в течение которого участники занимались спортом три раза в неделю.

Исследователи из Университета Дьюка (США) провели эксперимент с пожилыми людьми и показали, что физические упражнения на протяжении шести месяцев могут улучшить когнитивные способности у людей без деменции. Работа опубликована в журнале Neurology.

В начале эксперимента авторы отобрали 431 человека, но вследствие различных обстоятельств им пришлось исключить больше половины: осталось всего 160 участников (средний возраст — 65 лет). В статье отмечено, что все они обладают рядом когнитивных нарушений, среди которых — проблемы с концентрацией, памятью и вниманием, но уровень этих осложнений не настолько высок, чтобы поставить диагноз «деменция».

Специалисты произвольно разделили добровольцев на четыре равные группы. Первая концентрировалась на физических упражнениях. Комплекс тренировок подразумевал занятия продолжительностью 45 минут (10 минут — разминка, 35 минут — аэробика) три раза в неделю. Второй группе предписали диету DASH (Dietary Approaches to Stop Hypertension), которая включает в себя много овощей, фруктов, зерновые культуры, нежирное молоко, рыбу, птицу и орехи, но сокращает потребление сахара и жиров. В третьей группе люди совмещали эти два подхода. Четвертая группа послужила контрольной: ее представители звонили каждую неделю и рассказывали о здоровом питании. В таких условиях люди жили полгода.

Общий показатель (А) и клинический рейтинг деменции (В) для всех четырех групп / ©Neurology

В начале и в конце эксперимента все участники прошли тест Montreal Cognitive Assessment (MoCA), оценивающий уровень когнитивных способностей. Включив в расчет пол, возраст, уровень образования, этническую принадлежность и другие факторы, авторы оценили уровень каждого человека, а затем указали средний ранг группы. Те, кто одновременно и тренировался, и соблюдал диету, показали самый лучший результат — 47 единиц. У представителей первой и второй группы показатели сравнялись — 42 единицы. В контрольной группе сложилась худшая ситуация: там цифра снизилась до 38 единиц.

Руководитель исследования Джеймс Блюменталь (James A. Blumenthal) отметил, что при первом прохождении теста некоторые участники показывали результаты, характерные для возраста, который превышал их хронологический на 28 лет. Попавшие в третью группу уменьшили этот разрыв после полугода на девять лет.

Ранее международная группа исследователей провела метаанализ 49 научных работ, который показал, что физическая активность предотвращает риск развития депрессии.

