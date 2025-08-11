Даже одна тренировка запустила выработку белков с противораковым действием

В эксперименте с женщинами, перенесшими рак груди, однократное занятие с силовой или высокоинтенсивной интервальной нагрузкой повысило в крови участниц уровень миокинов — особых белков, которые вырабатываются мышцами и способны подавлять раковые клетки.

В научной литературе немало исследований об онкопротекторной роли физических упражнений. Согласно одной из работ, всего несколько минут интенсивной нагрузки в день способны почти на треть снизить риск развития рака.

Также известно, что тренировки эффективны не только для профилактики, но и помогают организму бороться с уже имеющейся опухолью. Эксперимент с пациентками, у которых недавно выявили рак молочной железы, продемонстрировал, что ежедневные занятия спортом увеличили концентрацию иммунных клеток в их крови, в том числе цитотоксических Т-лимфоцитов и естественных киллеров, участвующих в уничтожении злокачественных новообразований.

В журнале Breast Cancer Research and Treatment недавно вышла статья, продолжающая тему. В этот раз группа медиков из Австралии и Италии оценила влияние двух типов физической активности — силовых упражнений и высокоинтенсивной интервальной тренировки — на онковыздоравливающих. Участницами исследования стали 32 женщины с диагностированным раком груди, ранее прошедшие первичное лечение — с помощью хирургической операции, химио- или лучевой терапии.

Ученые сосредоточили внимание на так называемых миокинах — особых белках, которые выделяются в кровоток скелетными мышцами в ответ на физические нагрузки и обладают широким спектром физиологических эффектов, в том числе противовоспалительным действием. Доклинические и экспериментальные исследования ранее показали, что за счет этого миокины способны подавлять рост различных опухолей, среди которых — рак молочной железы.

Австралийские врачи совместно с итальянскими коллегами измерили уровень миокинов в крови у пациенток до, сразу после и через 30 минут после 45-минутной тренировки одного из двух типов. Силовые упражнения включали разные виды жимов, тягу штанги, сгибания, разгибания ног и выпады. В группе с высокоинтенсивной интервальной нагрузкой занимались на велотренажере, беговой дорожке, гребном тренажере и эллипс-тренажере.

Несмотря на перенесенные рак груди и онкотерапию, у женщин из обеих групп после тренировок зафиксировали значительный рост трех типов миокинов: декорина, интерлейкина 6 (IL-6) и секретируемого кислого белка, обогащенного цистеином (Secreted Protein Acidic and Rich in Cysteine, SPARC). Защитный антивоспалительный миокин IL-6 оставался повышенным и через 30 минут после упражнений.

Кроме того, ученые проверили действие образцов сыворотки каждой участницы после физнагрузки на культуру раковых клеток MDA-MB-231 в лабораторных условиях. Оказалось, под влиянием миокинов рост опухолей замедлялся на 20-30%.

«Полученные результаты говорят о том, что силовая и высокоинтенсивная интервальная тренировки вызывают всплеск циркулирующих в крови миокинов и подавляют рост раковых клеток», — заключили авторы научной работы. В дальнейших исследованиях они планируют проверить, насколько эти реакции организма влияют на риск рецидивов у пациенток, перенесших рак груди.

Юлия Трепалина 767 статей Автор занимается освещением тем в области психологии и гуманитарных наук. Пишет о поведении человека, социальных процессах, языке, культуре и мышлении.