Разбор: действительно ли тефлоновые покрытия вредны для здоровья и вызывают рак?

Дискуссиям о вредности тефлоновой посуды уже треть века, но только недавно стали окончательно ясны и масштабы проблемы, и то, почему ее вряд ли получится решить. Пора сторониться тефлоновой посуды или смысла уже нет, ведь она в прямом смысле достанет человека даже на необитаемом острове?

Что случилось?

Все началось с коров: фермер Уилбур Теннант из Паркерсберга (США) обратился к юристу Роберту Билотту, утверждая, что его коровы умирают из-за сброса близлежащим заводом DuPont, производителем тефлоновых сковородок, отходов производства в местную реку. А когда фермер поинтересовался, что конкретно туда сбрасывают, ему отказали в этой информации.

Когда Билотт в 1999 году подал иск в защиту своего клиента, DuPont не растерялась, пригласила ветврачей, и те пришли к выводу, что в падеже виноват сам фермер, он обеспечил животным «плохое питание, несоответствующую ветеринарную помощь и отсутствие контроля над мухами». У юриста ушло два года на то, чтобы доказать, что 190 коров убили не мухи, а сброс перфтороктановой кислоты — компонента, используемого при производстве тефлоновых сковородок.

Работа его тут стала уже далеко не чисто юридической: дело в том, что перфтороктановой кислоты тогда не было в списке вредных веществ, потому что никто за пределами корпорации DuPont тогда еще не исследовал ее на предмет вреда для здоровья. Долго роясь в документах компании, Билотт узнал, что безопасной там считают концентрацию этой кислоты одна часть на миллиард. То есть на миллиард частей в пробе той или иной субстанции должна быть только одна часть такого типа ПФАС, как перфтороктановая кислота. А реальные концентрации рядом с участком фермера Теннанта — 150 частей на миллиард.

Мужчины практически сразу поставили тефлон на службу войне, а точнее атомному проекту. Но до такой простой мысли, как изготовление сковородки с его помощью, они не додумались вплоть до 1954 года (16 лет после открытия!). Лишь тогда жена одного французского инженера попросила его нанести такой материал на сковородку (из этого выросла марка Tefal). В истории развития техники немного примеров такого торможения мужчин-изобретателей / © Wikimedia Commons

В 2001 году Билотт подал уже групповой иск от 70 тысяч жителей штата, где находился Паркерсберг, и через три года снова выиграл. DuPont заплатила компенсацию около четырех тысяч долларов на человека и обязалась поставить на заводе фильтровальные установки. Главное же — Билотту удалось добиться созыва независимой научной комиссии, которая должна была сделать вывод о том, могли ли вещества типа перфтороктановой кислоты вызвать у местных водопотребителей проблемы со здоровьем. Комиссия пришла к выводу, что есть вероятность существования связи между попаданием в организм этой кислоты и некоторыми болезнями. Среди них были заболевания щитовидной железы (гипотиреоз), высокий уровень холестерина, преэклампсия и рак яичек и почек.

Всего суды против DuPont шли 20 лет, а общая сумма компенсаций по ним достигла 753 миллионов долларов. С одной стороны, это много, с другой — меньше годовой прибыли DuPont от продажи тефлоновых изделий.

В США про это был снят фильм «Мутные воды». Однако хотя в фильме все показано под углом победы справедливости после долгой борьбы, реальная картина сложнее. DuPont заменила перфтороктановую кислоту на сходные с ней вещества (другие ПФАС), с несколько иным строением молекулы. Теперь уже они накапливаются в крови жителей США и, как позже выяснилось, не только.



Многие ученые полагают, что любые перфторалкильные и полифторалкильные соединения (ПФАС) имеют эффекты, сходные с перфтороктановой кислотой. В современном определении ПФАС называют любые соединения, содержащие хотя бы одну из двух групп: (-CF3) или (-CF2). Их называют вечными химикатами из-за их очень низкой — как и у тефлона — скорости распада в земных условиях.

А еще мы знаем, что они есть в Арктике и Антарктике и, разумеется, во множестве точек между ними. Все потому, что ПФАС разносится даже с дождевыми водами. Поэтому успех Билотта, мягко говоря, не конец борьбы, но лишь самое ее начало. Он и сам осознает это, продолжая попытки ограничить использование всех ПФАС.

Есть какие-то исследования, которые доказывают, что тефлон вызывает тяжелые последствия для здоровья?

Научные работы уже давно установили, что сам по себе тефлон в обычных условиях для человека практически безвреден. Все дело в том, что тефлон — фторопласт с молекулой, состоящей из фрагментов (-C2F4-). Как мы все помним по школе, связи фтора с другими атомами исключительно прочные, и их архисложно разорвать.

Именно поэтому основная часть тефлона уходит вовсе не на сковородки, и поэтому же он используется в самых высоконагруженных подшипниках для авиации, атомной и космической отрасли. До запрета им покрывали даже пули, что снижало износ нарезов ствола и повышало бронебойность на 20 процентов.

Поставили бескаркасные щетки? С высокой вероятностью это тоже тефлон: за счет гидрофобности он лучше очищает лобовое стекло и слабо обмерзает в морозы. Ну а про нюансы его производства продавец таких щеток, конечно, не расскажет. Тем более что и сам вряд ли в курсе / © Wikimedia Commons

Однако возможны условия, при которых даже настолько прочное соединение распадется, и продукты его распада нанесут вам вред. Например, вы возьметесь жечь мусор и бросите туда пару бескаркасных автомобильных дворников (они часто покрыты тефлоном, поскольку это резко улучшает их качества и шансы выжить зимой). Аналогичная история — если начать жечь старую электронику: тефлон — лучший из изоляторов для ее проводов, поэтому именно туда уходит основной объем его производства. Проблемы будут и если начнете греть тефлоновую сковородку без масла до +250-300 градусов. Или пойдете в поход и повесите свою мембранную обувь и носки к костру просушиться и опять превысите тот же температурный лимит.

У человека, который будет рядом с перегретым тефлоном, возникнет фторполимерная лихорадка (на тему которой были работы и в BMJ, и в других научных журналах). Начинается через четыре-восемь часов после вдыхания жженого тефлона и напоминает грипп: кашель, боль в груди, температура. К счастью, у человека в норме она проходит довольно быстро. А вот для попугаев и крыс — смертельна, что ученые выяснили еще глубоко в XX веке.

Как мы уже отметили выше, ПФАС, используемые при производстве изделий из тефлона, намного вреднее тефлона. И, что важно, способны легко распространяться в окружающей нас среде даже с дождями.

Вмешивалась ли компания DuPont в исследования по вреду тефлона? Препятствовала ли она как-то исследованиям, которые могли доказать вред?

В 1961 году в Сanadian Medical Association Journal было опубликовано сообщение о работнике, контактировавшем с ПФАС и покурившим сигарету, подвергшуюся накоплению этих веществ. Он серьезно заболел. Позже появилось и сообщение о том, что один работник ВВС, покуривший «обработанные» тем же образом сигареты, умер.

ВВС, конечно, все отрицали, и DuPont не отставал. Под их давлением автор исходной канадской работы объявил об отзыве своей научной статьи, заявив: Union Carbide Corporation… с помощью DuPont заявила… «не было никаких смертей или инвалидностей, связанных с тефлоном; все слухи о смерти ложны».

В 1960-х компания установила, что контакт с продуктами перегрева тефлона вызывает фторполимерную лихорадку, и в те же годы выяснила, что для крыс продукты, связанные с тефлоном, ведут к увеличению объема печени (не очень хороший признак). Ничего из исследований ее ученых не попало в публичный доступ (и не было доведено до Агентства по охране окружающей среды США) до расследований Биллота. Это (но не только это), бесспорно, выглядит как блокирование ею научного знания о вреде соединения.

Насколько повышается шанс заболеть раком у тех, кто пользовался когда-то антипригарными сковородками?

Во-первых, как мы уже отметили, основная часть тефлона не идет на антипригарные сковородки — она идет на изоляцию тонких проводков в вашем смартфоне, ноутбуке, планшете, приставке и так далее. Поэтому не надо как-то особенно беспокоиться о сковородках. Вспомните, что вы пьете воду из крана, резьба которого обмотана тефлоновой лентой, и успокойтесь.

Работа в Journal of Environmental Science and Technology Letters в 2021 году показала, что огромное количество тонирующих средств и продуктов для глаз, губных помад и туши для ресниц содержат ПФАС. В группу в первую очередь попали средства, которые производители характеризуют как «стойкие» и «несмываемые», так как ПФАС часто добавляют для увеличения водостойкости.

Попросту говоря, тефлон и ПФАС сегодня едва ли не везде, и убежать от них, оставаясь в рамках современной цивилизации, малореально.

Во-вторых, вопрос о связи рака с фторполимерами неясен. Непосредственно тефлон слишком инертен, чтобы спровоцировать такое. Даже если вы спалили сковородку или старый телефон у себя под носом, это событие редкое — вряд ли так получится существенно поднять вероятность рака. Тефлоновые покрытия на емкостях для мультиварки вообще не нагреваются выше +180, например.

Совсем иное дело — ПФАС. Еще в 1990-х во внутреннем исследовании DuPont есть предположение, что слишком тесный контакт с ПФАС может повышать вероятность некоторых видов рака. Известно, что своим работникам с раком почек она выплачивала компенсацию, не говоря о причинах компенсации или о том, что знала о возможной связи ПФАС с раком.



Точные цифры повышения вероятности рака от ПФАС не установлены, потому что организовать такие эксперименты на людях с нужной выборкой сложно (такие эксперименты неэтичны и влекут уголовную ответственность). Наблюдения за смертностью людей в регионах с высокими концентрациями ПФАС показали: смерти от рака там случаются на 19 процентов чаще в сравнении с регионами с низкой концентрацией ПФАС.

Проблема в том, что это недостаточно «чистое» исследование. Например потому, что зон вообще без ПФАС просто нет: в крови эскимоса в иглу на севере Гренландии тоже будет ПФАС, просто не так много, как рядом с заводом по производству тефлона. Поэтому насколько точно ПФАС поднимают смертность от рака, неизвестно. И вряд ли получится установить, поскольку, повторимся, свободных от ПФАС зон нет. Нет вообще нигде на этой планете.

Повышается ли шанс отравиться этим веществом, если антипригарное покрытие повреждено? Какие факторы еще могут увеличить негативное воздействие?

Если снимать яичницу с тефлоновой сковородки (кстати, в мультиварочных емкостях то же покрытие) вилкой, то можно быстро поцарапать тефлоновый слой, вслед за чем он начнет разрушаться быстрее. Однако даже если вы начнете есть такие куски тефлона ложкой, сомнительно, чтобы вам стало от этого сильно хуже именно из-за тефлона.

Причину мы уже обозначили: сам тефлон инертен. До такой степени, что из него делают искусственные сосуды для имплантации: наш организм как среда крайне агрессивен, и почти любой другой синтетический материал в нем быстро разрушится. А тефлон — нет.

Но мы все равно не стали бы рекомендовать разрушать покрытие на сковородке. Пусть тефлон химически и инертен, но вот о вреде микропластика, которым остаются его частицы после их отшелушивания от сковородки, у науки пока полного представления нет (ясно только то, что сам этот вред есть). Мы уже писали, что новые работы полагают его вредным, но конкретных цифр по этому вопросу все еще очень мало.

Можно как-то узнать, есть ли в организме это вещество? А если есть, то чем это грозит?

Самого тефлона в вас практически наверняка нет, если только у вас нет искусственных сосудов, имплантируемых людям при крайне серьезных медицинских показаниях.

Для США карты распределения ПФАС уже составлены, а в нашей стране, увы, проблема еще не попала в поле зрения ученых в полной мере / © Wikimedia Commons

Зато в вас есть ПФАС. Даже если вы живете на необитаемом острове, он вполне может быть в вашей крови, поскольку неплохо разносится с водой очень и очень далеко. Реально ли узнать его концентрацию? Да, в специализированных (и весьма немногочисленных) лабораториях, сдав кровь на анализ. Но что это даст, непонятно.

Хотя ряд работ связал ПФАС с множеством проблем в организме человека, часть из этих тезисов не всегда выглядит достаточно очевидной. Например, рак почек и половых желез дает существенно разные корреляции с концентрацией ПФАС для разных научных работ / © Wikimedia Commons

Наука не установила максимально допустимую дозу для ПФАС, ниже которой они безопасны. DuPont во внутренних работах когда-то выдвинул цифру одна частица на миллиард (частиц любой субстанции, взятой на пробу), но в ней сейчас большие сомнения. Тем более что он назначил этот уровень для одного типа ПФАС, а сегодня используются уже совсем другие.

Ну а чем вам грозят ПФАС, можно видеть на картинке выше.

Сейчас почти на всех антипригарных покрытиях пишут PFOA free. С помощью чего тогда сейчас делают эти покрытия? Насколько они безвредны по сравнению с ПФОК?

Действительно, перфтороктановая кислота сегодня в норме на тефлоновых производствах не используется. Вместо нее используются другие ПФАС, с более короткими цепочками молекул.

Сковородки с лейблом No PFOA могут быть не только тефлоновыми с другим техпроцессом, но и керамическими. В смысле антипригарности они не хуже, но вот мойку в посудомоечной машинке переносят слабее. С другой стороны, даже полный отказ от тефлоновой посуды не затронет основную часть потребления тефлона в современном обществе / © Naked Science

Однако, увы, нет пока никаких убедительных данных о том, что эти ПФАС при долговременном накоплении в организме безопаснее. Это определенно возможно, но нужного объема научных данных пока нет.

Есть ли в России какие-то стандарты, почему это вещество не запрещено у нас, раз оно вызывает рак?

Данных, что тефлон вызывает рак (или вообще вреден в своем обычном состоянии), нет. Поэтому его запрета ждать не стоит. От отравлений свинцом в мире умирают полмиллиона человек в год — куда больше, чем в войнах и от голода вместе взятых, но никто не торопится запрещать свинец. Тефлон для современной цивилизации скорее всего важнее свинца (без него сложно сделать смартфон и вообще электронику современного облика), поэтому такой запрет вряд ли случится.

В России никаких норм по допустимому или недопустимому содержанию ПФАС где бы то ни было нет. Их нет потому, что чиновникам неоткуда узнать о масштабе их вреда, кроме как от ученых. Потому что статьи западных ученых в научных журналах по теме написаны таким языком, что неученый бросит их читать где-то в начале первого абзаца. А российские ученые не провели нужные исследование в достаточно серьезном объеме. Когда они это сделают, неизвестно.

Широко известно, что по всему миру женщины все чаще жалуются на выпадение волос. И с каждым годом все сильнее. Интересно, что низкие уровни эстрадиола считаются учеными важнейшей причиной таких процессов. Одновременно мало эстрадиола как раз у тех же самых женщин, в крови которых находят больше всего ПФАС. Возможно, это всего лишь совпадение. Чтобы прояснить вопрос, нужны соответствующие научные работы, которые пока еще не успели провести / © Statista

Перефразируя известную пословицу, тот, кто не желает кормить своих ученых (и выдавать им задания, вникая в научные вопросы лично), будет кормить чужих. Поэтому, скорее всего, со временем наша страна просто скопирует (как и в других природоохранных областях) западные нормы, без какого-то существенного собственного научного анализа соответствующих цифр, благо такой анализ достаточно трудо- и финансово затратен.

И это был бы не самых плохой вариант: в ЕС думают над полным запретом ПФАС. Хотя как без них делать изделия из тефлона — пока никто не знает.

Вот вы говорите, что тефлон сам по себе практически безвреден, а ПФАС, используемые при его производстве, наоборот. Так почему нельзя просто делать тефлон для сковородок и смартфонов без ПФАС?

Дело в том, что уникальные свойства тефлона — то, что он отлично отталкивает воду, — делают производство чего бы то ни было из него довольно сложным. Чтобы прессовать любые изделия из тефлона, сперва нужно получить водную эмульсию из его твердых частиц. Этой эмульсией равномерно наполняют пресс-форму, и без такой эмульсии получить изделие нужной формы не выходит.

Но как получить водную эмульсию чего-то настолько водоотталкивающего, что из него делают водоотталкивающие ткани?

Для этого используют поверхностно активные вещества, одна часть молекулы которых способна крепиться к молекулам воде, а другая — к молекулам тефлона. Это очень непростые требования. Из известных на сегодня соединения ПФАС удовлетворяют им лучше всего. В их молекулах есть одна из двух групп: (-CF3) или (-CF2). «Голова» таких молекул гидрофильная, а фторированный «хвост» позволяет им не быть «отброшенным» частицами тефлона (он «тефлонофилен», если угодно).

ПФАС многие тысячи (сколько точно, все еще выясняется), и до этого столетия они считались сравнительно безопасными. Возможно, какие-то из них менее вредны, чем используемые сегодня. Но быстро установить это сложно: вред от таких соединений проявляется не сразу, а через годы, поскольку их биоаккумуляция требует много времени.

Возможно, что совсем безвредных ПФАС не удастся получить никогда. Причина как раз в их свойствах: гидрофильная «голова» у таких молекул позволяет им распространяться куда лучше тефлона (с водой же) и при этом прикрепляться к поверхности ряда клеток человеческого организма, работая на них «балластом». Считается, что именно этим вызван высокий уровень холестерина у лиц с высоким уровнем ПФАС в крови.



В идеале надо искать способ изготовления тефлоновых изделий без водной эмульсии — «сухой» разнос частиц по пресс-формам. Но пока этим никто не занят: корпорациям-производителям проще заменять одни ПФАС, в опасности которых ученые и власти уже убедились, на другие, для которых научных работ о вредности еще нет. Учитывая, что таких веществ много тысяч, так можно «бороться с вредом от ПФАС» почти вечно.

Вы говорите, что от ПФАС никуда не убежать, они все равно переносятся с водой, поэтому нет смысла выкидывать сковородки и телефон. Получается, вообще ничего нельзя сделать, чтобы снизить вероятность гибели от ПФАС?

Конечно, если вы живете в Кирово-Чепецке (это единственное место, где выпускают тефлон в России) или за рубежом близ аналогичных заводов DuPont и его дочек, то у вас концентрация ПФАС в крови будет выше. А если живете далеко от таких мест, то ниже. Но на этом все: избавиться от этих неприятных веществ вовсе на нашей планете не получится. А миграция на Марс все еще не началась.



Прятаться от сковородок и прочего нет смысла. Да, в них могут быть остаточные количества ПФАС, но в весьма низкой концентрации. С обычной водой вы получите не меньше: очистить от гидрофильных молекул питьевую воду — задача, при разумной затрате сил и средств не особо решаемая.

А откуда мы знаем, что все это вообще не миф из поп-культуры типа пресловутого вреда ДДТ, который на самом деле не вызывает рак и не убил ни одного человека?

Действительно, бывают случаи, когда защитники окружающей среды выбирают себе ложную цель. Скажем, когда-то один популяризатор науки посчитала ДДТ опасным: ей показалось, что после начала его активного применения птиц стало меньше (хотя реальные наблюдения показывали обратное). В итоге она написала целую книгу, которая десятки лет водила общество и ученых неверными тропами. Сегодня можно уверенно сказать, что корреляций между раком и ДДТ нет и никогда не было, что он не показал никакого реального вреда птицам, и что даже если вы будете есть его ложками, то умереть от него не сможете (а вот от такой же дозы поваренной соли — запросто).

Чтобы понять, не та же ли история с тефлоном, надо обратиться к конкретным цифрам и фактам. После чего вышла книга Рэйчел Карсон, которая привела к запрету ДДТ? После того, как ей показалось, что ДДТ уменьшает число птиц. Не было никаких смертей, конкретных трупов живых позвоночных, убитых ДДТ. Не удалось этих смертей добиться и при мыслимых дозах ДДТ в лабораторных экспериментах над позвоночными животными.

Напротив, историческое по своему значению расследование Билотта началось с конкретных трупов — 190 вздувшихся и почерневших трупов коров. Есть вполне внушительное число научных работ, показывающих, что в лаборатории у крыс после ПФАС меняется объем печени, уровень холестерина и половых гормонов в крови. Ничего подобного для ДДТ нет и никогда не было.

Поэтому нет, перед нами не еще одна история о том, как один популяризатор исказил направление развития всего человечества. За вредом ПФАС стоит множество убедительных фактов и научных работ, эти факты подтверждающих.

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