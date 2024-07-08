Астрономы объяснили структуру остатка сверхновой 1181

Вспыхнувшая более 800 лет назад сверхновая долгое время оставалась неуловимой. Только недавно ее следы обнаружили среди туманности в созвездии Кассиопея. В новой работе ученые из Японии подтвердили гипотезу своих коллег из России о том, что SN 1181 редкого типа родилась из-за слияния двух белых карликов.

В 1181 году на небе вспыхнула новая звезда, сравнимая по яркости с Сатурном, что отмечено в исторических документах Японии, Китая и Кореи. Она светила примерно 180 дней, после чего угасла. В наши дни астрономы показали, что это сверхновая, ее обозначили как SN 1181.

До недавнего времени SN 1181 оставалась единственной из исторических вспыхнувших звезд такого рода без точного «адреса». Согласно гипотезе, которую высказали ученые из ГАИШ МГУ, САО РАН в Архызе вместе с коллегами из Германии, искать нужно в созвездии Кассиопея. Там в центре инфракрасной туманности IRAS 00500+6713 скрывается чрезвычайно горячий и бешено вращающийся белый карлик WD J00531. По мнению исследователей, это и есть остатки сверхновой, родившейся при слиянии двух белых карликов.

Эту гипотезу подтвердили в 2021 году, сопоставляя данные наблюдений с историческими хрониками. Сверхновые, вспыхнувшие при слиянии двух белых карликов, но не сгоревших окончательно, а породивших новый белый карлик, относят к редкому типу Iax.

На рисунке показана эволюция остатка сверхновой SNR 1181 после слияния двух белых карликов / © 2024 T. KO

Из-за своей необычности остаток SN 1181 стал предметом интенсивных наблюдений. Выяснилось, что он состоит из двух ударных областей — внешней и внутренней. Со стороны белого карлика дует ветер со скоростью, значительно превышающей ту, что обычно фиксируют от таких объектов. Кроме того, звезда гораздо быстрее теряет массу, чем другие очень плотные объекты. В составе ветра преобладают кислород и неон, которого больше, чем в Солнце. Это указывает на обогащение продуктами горения углерода.

В новой работе, опубликованной в издании Astrophysical Journal, исследователи из Японии и США проанализировали известные данные об остатке сверхновой SN 1181 и создали для его объяснения компьютерную динамическую модель. Их работа дала ответ на вопрос, что может остаться после взрыва двух белых карликов, масса которых близка или превышает предел Чандрасекара.

Расчеты показали, что звездный ветер дует от белого карлика недавно, последние 20-30 лет. Возможно, на него вновь упала часть вещества, выброшенного взрывом в 1181 году, и раскалила.

Ученые намерены проверить модель с помощью наблюдений на радиотелескопе «Очень большая антенная решетка» (VLA) в штате Нью-Мексико (США) и 8,2-метровом телескопе Subaru на Гавайях.

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