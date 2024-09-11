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«Приросла»: как работают имплантаты
Павел Каралкин (Сеченовский университет), Владислав Парфенов (Научный дивизион госкорпорации «Росатом») и Егор Быковский (Naked Science) обсуждают, что такое имплантаты, как их разрабатывают, почему они умеют встраиваться в костную ткань, а также лечащие покрытия эндопротезов и то, какими эти технологии будут в будущем.
Человеческий организм не любит вмешательства и отторгает чужеродные материалы, но иногда для восстановления утраченных структур не обойтись без имплантатов. Что это такое и из каких материалов их можно изготовить? На что похожи современные титановые эндопротезы, насколько сильно они отличаются от тех титановых болтов и спиц, которые использовались во времена наших дедушек?
Такие имплантаты делают на специальных 3D-принтерах, а по структуре они все больше похожи на настоящую кость. Пройдет не так уж много времени, пока ученые и технологи научатся выращивать эндопротезы из собственных клеток организма.
О прошлом, настоящем и будущем эндопротезов Naked Science побеседовал с Павлом Каралкиным из Сеченовского университета и Владиславом Парфеновым из научного дивизиона госкорпорации «Росатом».
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Геофизики из Китая впервые с помощью наземного радара наблюдали в режиме реального времени за образованием экваториальных плазменных пузырей, которые достаточно сложно обнаружить профильными приборами. Наблюдения проходили на расстоянии почти 10 тысяч километров.
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