«Приросла»: как работают имплантаты

Павел Каралкин (Сеченовский университет), Владислав Парфенов (Научный дивизион госкорпорации «Росатом») и Егор Быковский (Naked Science) обсуждают, что такое имплантаты, как их разрабатывают, почему они умеют встраиваться в костную ткань, а также лечащие покрытия эндопротезов и то, какими эти технологии будут в будущем.

Человеческий организм не любит вмешательства и отторгает чужеродные материалы, но иногда для восстановления утраченных структур не обойтись без имплантатов. Что это такое и из каких материалов их можно изготовить? На что похожи современные титановые эндопротезы, насколько сильно они отличаются от тех титановых болтов и спиц, которые использовались во времена наших дедушек?

Такие имплантаты делают на специальных 3D-принтерах, а по структуре они все больше похожи на настоящую кость. Пройдет не так уж много времени, пока ученые и технологи научатся выращивать эндопротезы из собственных клеток организма.

О прошлом, настоящем и будущем эндопротезов Naked Science побеседовал с Павлом Каралкиным из Сеченовского университета и Владиславом Парфеновым из научного дивизиона госкорпорации «Росатом».

Как работают имплантаты? / © Youtube-канал Naked Science

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