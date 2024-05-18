Вечерние тренировки оказались полезнее утренних

При гипертонии пациентам рекомендуют аэробные тренировки, включающие в себя, например, ходьбу, бег, танцы, езду на велосипеде. Но такая физическая нагрузка положительно влияет на артериальное давление только в вечернее время, выяснили физиологи из Бразилии и США.

Аэробной называют нагрузку небольшой интенсивности, при которой задействуются различные группы мышц, а в качестве основного источника энергии используется кислород. К этому виду физической активности относят в том числе ходьбу, подъем по лестнице, бег, танцы, езду на велосипеде и роликах, катание на коньках и лыжах, плавание, зумбу, табату, аэробику и аквааэробику. Предыдущие исследования показали, что аэробные тренировки положительно влияют на организм человека, например улучшают когнитивные функции вне зависимости от возраста. Рекомендуют нагрузки такого типа и людям с гипертонией — повышенным артериальным давлением.

Исследователи из Университета Сан-Паулу в Бразилии и Орегонского университета в США изучили эффективность аэробных нагрузок при гипертонии в зависимости от времени тренировки. Оказалось, что только вечером такая физическая активность положительно влияет на барорефлекс — один из главных механизмов кратковременной регуляции артериального давления, поддерживающий сердечно-сосудистую систему в равновесии. Соответствующую научную статью опубликовал The Journal of Physiology.

В десятинедельном эксперименте, который провели ученые, участвовали 23 пациента старше 60 лет с гипертонией, лечившиеся от этого заболевания минимум четыре месяца. Они трижды в неделю занимались на велотренажере по 45 минут с умеренной интенсивностью. Всех добровольцев разделили на две группы: 12 человек тренировались утром (между 7:00 и 10:00), а 11 человек — вечером (между 17:00 и 20:00).

Исследователи проанализировали главные параметры, которые указывают на состояние сердечно-сосудистой системы (систолическое и диастолическое артериальное давление и частоту сердечных сокращений после десятиминутного отдыха), а также проконтролировали механизмы вегетативной нервной системы (активность мышечного симпатического нервного тонуса, чувствительность барорефлекса). Данные собирали до начала периода тренировок и минимум через три дня после его окончания.

У тех, кто занимался на велотренажере вечером, улучшились все перечисленные показатели. У группы, которая тренировалась утром, — только уровень диастолического артериального давления. Наиболее значимым результатом стало то, что вечерние тренировки улучшили кратковременную регуляцию артериального давления, повысив чувствительность барорефлекса.

Систолическое артериальное давление снизилось вне зависимости от времени аэробной тренировки, но показатели диастолического давления улучшились только при вечерних занятиях / © The Journal of Physiology, Leandro C. Brito et al.

«Вечерние тренировки были более эффективными по улучшению вегетативной регуляции сердечно-сосудистой системы и снижению артериального давления. Отчасти это можно объяснить повышением чувствительности барорефлекса <…>. Контроль барорефлекса — решающий фактор как минимум с точки зрения сердечно-сосудистой системы, позволяющий сделать вечернюю тренировку полезнее утренней, поскольку обеспечивает другие выявленные преимущества», — пояснили авторы исследования.

Не менее важно и то, что пока не существует лекарств, которые были бы способны корректировать чувствительность барорефлекса. По словам авторов работы, результаты их эксперимента могут быть полезны для людей, чей организм не реагирует на медикаментозное лечение гипертонии.

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