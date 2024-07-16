  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
19 минут назад
Юлия Трепалина
139

Ограничения в еде ударили по иммунитету и результатам спортсменок

5.1

Люди, практикующие бег, езду на велосипеде, плавание и другие виды спорта на выносливость, обычно внимательно следят за своим весом. Перед соревнованиями многие из них, в особенности женщины, стараются ограничивать себя в питании, рассчитывая, что более низкий вес позволит добиться лучших результатов. Однако европейские ученые выяснили, что подобная практика может скорее навредить спортсменкам, чем принести пользу.

Медицина
# диета
# женщины
# занятия спортом
# калории
# спортивное питание
# тренировки
спортсменка
© Keystone Press Agency, Global Look Press

Влиянию питания и физических нагрузок на организм и иммунную систему человека посвящено немало научных работ. Вместе с тем сочетание дефицита поступающих с пищей калорий и интенсивных занятий спортом исследовано в меньшей степени. Вклад в изучение этой темы недавно внесла группа специалистов из Копенгагенского университета (Дания) и Университета Линнеус (Швеция). Статью об их работе опубликовал журнал Redox Biology.

Ученые провели рандомизированное, односторонне слепое перекрестное исследование с участием 12 молодых женщин, практикующих триатлон, то есть плавание, велогонку и бег. Возраст испытуемых колебался от 23 до 30 лет (в среднем — 26,8 года).

Среди критериев включения были индекс массы тела от 18 до 23, регулярный менструальный цикл или прием гормональных контрацептивов, стабильный вес (колебания в пределах трех килограммов) и более шести часов тренировок в неделю на протяжении последнего полугодия.

Исследование проходило в несколько этапов. На одном участницы 14 дней придерживались питания с оптимальным потреблением калорий, а на другом две недели соблюдали диету. В режиме ограничений калорийность съедаемой пищи обеспечивала потребности организма в энергии только на 50%. Параллельно женщины продолжали тренироваться в обычном интенсивном режиме. В ходе эксперимента у участниц брали на анализ образцы крови, оценивали состав тканей тела, а также измеряли показатели во время тренировок.

За две недели ограничений в еде спортсменки в среднем потеряли по 4% веса, из которых примерно половину составила мышечная масса. Также у них ухудшились спортивные показатели: мощность, которую девушки развивали в 20-минутном тренировочном заезде на велотренажере, оказалась на 7,8% ниже, чем до 14 дней диеты с нехваткой калорий. В другом, более интенсивном, но коротком тесте результаты ухудшились еще заметнее — на 18%, рассказал ведущий автор исследования Ян Соммер Джеппесен (Jan Sommer Jeppesen) из Копенгагенского университета.

Кроме того, анализы крови показали, что недостаточное поступление энергии в организм коррелировало с повышенным системным стрессом — у спортсменок поднимался уровень кортизола, гормона стресса, — а также с негативной реакцией в клетках крови, в том числе лимфоцитах и моноцитах, играющих важную роль в иммунной системе организма.

В рамках того же эксперимента участницам после двухнедельной диеты давали три «восстановительных» дня, в течение которых они питались без ограничений. Исследователи рассчитывали, что за это время спортивные показатели вернутся к прежним или даже улучшатся, но этого не произошло. Результаты остались сниженными, как и до этих трех дней.

То есть негативные последствия дефицита калорий нельзя обратить вспять, просто быстро пополнив запасы энергии, что часто практикуют многие спортсмены, предупредили исследователи.

Научные данные говорят о том, что мужчины, как правило, устойчивее женщин к недостатку калорий. По словам авторов представленной работы, повышенная уязвимость прекрасного пола в этом плане связана с тем, что нехватка поступающей с пищей энергии может вести к резкому падению уровня эстрогена в женском организме. А поскольку этот гормон защищает систему кровообращения, мышцы, кости и так далее, снижение эстрогена сильно влияет на физиологию женщин.

Исследователи подчеркнули важность своих открытий и выразили надежду, что их будут учитывать как спортсменки, так и работающие с ними тренеры.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Медицина
# диета
# женщины
# занятия спортом
# калории
# спортивное питание
# тренировки
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Telegram Дзен Дзен VK VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
17 Июл
Бесплатно
Космонавты на ВДНХ
Космонавтика и авиация
Москва
Лекция
17 Июл
Бесплатно
Платон о пределах мужества
Российская государственная библиотека для молодежи
Москва
Экскурсия
17 Июл
Бесплатно
О традициях, народах и языке
Центр славянской письменности «Слово»
Москва
Экскурсия
18 Июл
Бесплатно
Спутники: Земля из космоса
Космонавтика и авиация
Москва
Лекция
18 Июл
Бесплатно
Особенности корейских мифов и легенд
Российская государственная библиотека
Москва
Лекция
18 Июл
Бесплатно
Здоровье мозга: как жить и работать продуктивнее
Библиотека им. Н. А. Некрасова
Москва
Лекция
18 Июл
Бесплатно
Сны для осьминога. Интеллект животных
Курилка Гутенберга
Москва
Лекция
18 Июл
Бесплатно
Жизнь и смерть: наука суицидология
Библиотека им. Н. А. Некрасова
Москва
Мастер-класс
19 Июл
Бесплатно
Минералы и горные породы
Политехнический музей
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
Вчера, 18:00
Александр Березин

Планетологи нашли вход в гигантскую лунную пещеру, подходящую для базы

Авторы нового исследования впервые показали, что круглые провалы в лунной поверхности не просто близки к многокилометровым пещерам на естественном спутнике Земли, но и располагают тоннелями, ведущими в глубину.

Астрономия
# база на Луне
# космос
# лавовые трубки
# Луна
9 часов назад
Александр Березин

Человеческая цивилизация неожиданно увеличила биоразнообразие растений в Северном полушарии

Традиционное представление о роли человека в земных экосистемах известно: он нарушает их нормальную работу и снижает биоразнообразие. Однако первая попытка изучить следы пыльцы за последние 12 тысяч лет принесла скорее противоположные данные — как минимум для континентов, полностью расположенных в Северном полушарии.

Биология
# биология
# голоцен
# растение
8 часов назад
Полина Меньшова

Нейробиологи выяснили, как анестезия «выключает» сознание

Лекарства, которые используют для анестезии, заставляют человека на какое-то время потерять сознание. Этот эффект может быть связан с дестабилизацией мозга, выяснили ученые из США.

Медицина
# активность головного мозга
# анестезия
# наркоз
# сознание
Вчера, 18:00
Александр Березин

Планетологи нашли вход в гигантскую лунную пещеру, подходящую для базы

Авторы нового исследования впервые показали, что круглые провалы в лунной поверхности не просто близки к многокилометровым пещерам на естественном спутнике Земли, но и располагают тоннелями, ведущими в глубину.

Астрономия
# база на Луне
# космос
# лавовые трубки
# Луна
12 июля
Александр Березин

У SpaceX закончилась самая длинная в истории человечества серия безаварийных пусков

Falcon 9 Block 5 впервые за три сотни запусков дал частично неудачный полет. Ракета выводила 20 спутников компании SpaceX, с 15 связь уже пропала, еще пять могут быть потеряны в ближайшее время.

Космонавтика
# Falcon 9
# SpaceX
# Starlink
# космонавтика
# космос
13 июля
Татьяна

Генетики уточнили возраст последнего общего предка современной жизни

Все клеточные организмы ученые ведут от гипотетического предка — LUCA. Существует масса предположений и расчетов о том, как он был устроен, где и когда возник. В новой работе исследователи из Великобритании попытались ответить на эти вопросы.

Биология
# LUCA
# ДНК
# клетка
# эволюция
25 июня
Игорь Байдов

Эксперимент показал, что под поверхностью Меркурия может скрываться несметное количество алмазов

Ученые из Китая и Бельгии воссоздали в лаборатории условия, существовавшие на Меркурии четыре миллиарда лет назад, и выяснили, что они были идеальными для образования слоя алмазов, который с течением времени становился лишь толще.

Астрономия
# BepiColombo
# Messenger
# алмазы
# Меркурий
# сера
# химические вещества
21 июня
Nadya

В Австралии обнаружили остатки земной коры, образовавшейся в момент «рождения» планеты

Земля начала формироваться примерно 4,5 миллиарда лет назад. Чтобы понять, как это происходило в ранние периоды развития нашей планеты, ученые ищут образцы древних горных пород. Одну из таких, возрастом почти 3,5 миллиарда лет, обнаружили рядом с городом Колли в Австралии.

Геология
# Австралия
# горная порода
# земная кора
1 июля
Александр Березин

Ботаники нашли живого кандидата на терраформирование Марса

Необычный биологический вид, по оценке авторов новой научной работы, пригоден для заселения четвертой планеты без каких-либо предварительных условий — уже в том виде, в котором он существует сейчас. Поскольку речь идет о фотосинтетическом организме, он способен нарабатывать существенное количество кислорода. Интересно, что кандидат на терраформирование Марса сохранил жизнеспособность после месяца в жидком азоте.

Биология
# космос
# Марс
# терраформирование Марса
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. Ограничения в еде ударили по иммунитету и результатам спортсменок

    19 минут назад

  2. В углеводородных морях Титана обнаружили волны миллиметровой высоты

    3 часа назад

  3. Театральные репетиции эмоционально сблизили школьников

    3 часа назад

  4. Психиатры определили, в какой части мозга возникает паранойя

    6 часов назад
Выбор редакции

Лед, зубы и солнечный ветер: как масс-спектрометрия и секвенирование генов совершили революцию в археологии

13 июля

Последние комментарии

Александр Березин
1 минута назад
Виктор, [прям ровно-ровно километр?]. Прям да: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0019103518307826

Планетологи нашли вход в гигантскую лунную пещеру, подходящую для базыПланетологи нашли вход в гигантскую лунную пещеру, подходящую для базы

lovesosabigsosa
26 минут назад
Иван, Причины "20 января 1934 года нацисты приняли Закон, регулирующий национальный труд. Закон явно лишил правительство полномочий устанавливать

«Багратион»: удар Красной армии, который удивил даже Красную армию«Багратион»: удар Красной армии, который удивил даже Красную армию

Гарри Гарриев
2 часа назад
Миль пардон, но это просто глупости какие-то. Любые личностные характеристики (как и вкусы, как и пристрастия, как и прочее) — могут передаваться

Литературные вкусы наследуются так же, как внешностьЛитературные вкусы наследуются так же, как внешность

Гриня Медведков
4 часа назад
Судя по последнему рендеру, нормально посмотреть кино смогут штук пять автовладельцев.

Фото: футуристическая закусочная Tesla с автокинотеатром и зарядной станциейФото: футуристическая закусочная Tesla с автокинотеатром и зарядной станцией

1 2
4 часа назад
Буквально веха в колонизационных исследованиях! Наконец-то у нас есть что-то более конкретное чем фотографии провалов неясного происхождения. А

Планетологи нашли вход в гигантскую лунную пещеру, подходящую для базыПланетологи нашли вход в гигантскую лунную пещеру, подходящую для базы

Мария А.
4 часа назад
Виктор, я насчитала пять вариаций слова "это" по тексту, причем они даже не в соседних предложениях. Перед "или" в этом случае запятая не ставится.

Планетологи нашли вход в гигантскую лунную пещеру, подходящую для базыПланетологи нашли вход в гигантскую лунную пещеру, подходящую для базы

Андрей Гомзиков
4 часа назад
Столько воды, её бы убрать и статья получилась бы раза в 4 компактнее

Лед, зубы и солнечный ветер: как масс-спектрометрия и секвенирование генов совершили революцию в археологииЛед, зубы и солнечный ветер: как масс-спектрометрия и секвенирование генов совершили революцию в археологии

Евгений Тихомиров
4 часа назад
Александр, если лёд будет служить источником воды, значит его будут плавить. Но на Луне-то жидкой воды нет и газообразной тоже нет. Значит она

Планетологи нашли вход в гигантскую лунную пещеру, подходящую для базыПланетологи нашли вход в гигантскую лунную пещеру, подходящую для базы

Марина Круглова
5 часов назад
"клинические исследования могут быть возможны только тогда, когда ожидаемый эффект, риски и альтернативные варианты полностью изучены и взвешены,

Власти Китая запретили редактировать геном зародышевой линииВласти Китая запретили редактировать геном зародышевой линии

Noname Nonotoday
6 часов назад
Песец лучший👍💯 Остальные радость и уму и сердцу❤

Объявлены победители фотоконкурса BigPictureОбъявлены победители фотоконкурса BigPicture

Виктор Ларионов
6 часов назад
> ...причем в поперечник[е] могут иметь сотни метров[,] или километр [прям ровно-ровно километр?]. > [Исследования] Лунн[ого] грунт[а,]

Планетологи нашли вход в гигантскую лунную пещеру, подходящую для базыПланетологи нашли вход в гигантскую лунную пещеру, подходящую для базы

Виктор Ларионов
6 часов назад
> Если все это так, выводы авторов нового исследования стоит воспринимать с некоторой осторожностью — как [не] отражающие не только реальное

Человеческая цивилизация неожиданно увеличила биоразнообразие растений в Северном полушарииЧеловеческая цивилизация неожиданно увеличила биоразнообразие растений в Северном полушарии

Александр Панов
7 часов назад
А кто больше?

Ядерные бомбардировщики, первые полеты которых разделяет почти полвека, впервые поднялись в небо вместеЯдерные бомбардировщики, первые полеты которых разделяет почти полвека, впервые поднялись в небо вместе

Евгений Либерт
10 часов назад
Артур, Ну раз ты все учел и решил то, закрываем проект.

Власти Китая запретили редактировать геном зародышевой линииВласти Китая запретили редактировать геном зародышевой линии

Раиса Сидорук
11 часов назад
Вячеслав, всё новое - хорошо забытое старое и вообще возвращение к истокам

Планетологи нашли вход в гигантскую лунную пещеру, подходящую для базыПланетологи нашли вход в гигантскую лунную пещеру, подходящую для базы

Shelove517
11 часов назад
Вадим, когда они появились, я был полностью уверен, что люди будут давать им имена как для дроидов из звёздных войн. Но оказалось, что пользоваться

Ученые выяснили, по какому принципу люди выбирают имена для роботов-пылесосовУченые выяснили, по какому принципу люди выбирают имена для роботов-пылесосов

Вадим Яковлев
11 часов назад
Интересное исследование. Приятно осознавать, что я не один такой. Появились идеи переименовать своего трудяжку. ) К роботам надо такой список

Ученые выяснили, по какому принципу люди выбирают имена для роботов-пылесосовУченые выяснили, по какому принципу люди выбирают имена для роботов-пылесосов

Иван Кочетков
11 часов назад
Эволюция не исключает Бога а Бог - эволюцию. Панспермия - это сказка о белом бычке, а не ответ. Возникновение жизни, технически, это следы и

Генетики уточнили возраст последнего общего предка современной жизниГенетики уточнили возраст последнего общего предка современной жизни

Александр Березин
12 часов назад
Евгений, нет, это довольно много значит. Хотя плавить его на поверхности никто не собирается, но такой лед может служить источником воды и

Планетологи нашли вход в гигантскую лунную пещеру, подходящую для базыПланетологи нашли вход в гигантскую лунную пещеру, подходящую для базы

Music Fans
12 часов назад
Алексей, ещё как знали, до высадки людей на луну, было запущенно много АМС. Топливо всегда было с собой, модуль был двухступенчатый. Летали по той же

Почему американский двигатель для лунной гонки F-1, который был самым крутым в свою эпоху, забросили после полетов на Луну, а намного более слабый советский «лунный двигатель» до сих пор выводит наши ракеты в космос?Почему американский двигатель для лунной гонки F-1, который был самым крутым в свою эпоху, забросили после полетов на Луну, а намного более слабый советский «лунный двигатель» до сих пор выводит наши ракеты в космос?

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно
Ваше сообщение получено

Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно