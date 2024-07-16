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Ограничения в еде ударили по иммунитету и результатам спортсменок
Люди, практикующие бег, езду на велосипеде, плавание и другие виды спорта на выносливость, обычно внимательно следят за своим весом. Перед соревнованиями многие из них, в особенности женщины, стараются ограничивать себя в питании, рассчитывая, что более низкий вес позволит добиться лучших результатов. Однако европейские ученые выяснили, что подобная практика может скорее навредить спортсменкам, чем принести пользу.
Влиянию питания и физических нагрузок на организм и иммунную систему человека посвящено немало научных работ. Вместе с тем сочетание дефицита поступающих с пищей калорий и интенсивных занятий спортом исследовано в меньшей степени. Вклад в изучение этой темы недавно внесла группа специалистов из Копенгагенского университета (Дания) и Университета Линнеус (Швеция). Статью об их работе опубликовал журнал Redox Biology.
Ученые провели рандомизированное, односторонне слепое перекрестное исследование с участием 12 молодых женщин, практикующих триатлон, то есть плавание, велогонку и бег. Возраст испытуемых колебался от 23 до 30 лет (в среднем — 26,8 года).
Среди критериев включения были индекс массы тела от 18 до 23, регулярный менструальный цикл или прием гормональных контрацептивов, стабильный вес (колебания в пределах трех килограммов) и более шести часов тренировок в неделю на протяжении последнего полугодия.
Исследование проходило в несколько этапов. На одном участницы 14 дней придерживались питания с оптимальным потреблением калорий, а на другом две недели соблюдали диету. В режиме ограничений калорийность съедаемой пищи обеспечивала потребности организма в энергии только на 50%. Параллельно женщины продолжали тренироваться в обычном интенсивном режиме. В ходе эксперимента у участниц брали на анализ образцы крови, оценивали состав тканей тела, а также измеряли показатели во время тренировок.
За две недели ограничений в еде спортсменки в среднем потеряли по 4% веса, из которых примерно половину составила мышечная масса. Также у них ухудшились спортивные показатели: мощность, которую девушки развивали в 20-минутном тренировочном заезде на велотренажере, оказалась на 7,8% ниже, чем до 14 дней диеты с нехваткой калорий. В другом, более интенсивном, но коротком тесте результаты ухудшились еще заметнее — на 18%, рассказал ведущий автор исследования Ян Соммер Джеппесен (Jan Sommer Jeppesen) из Копенгагенского университета.
Кроме того, анализы крови показали, что недостаточное поступление энергии в организм коррелировало с повышенным системным стрессом — у спортсменок поднимался уровень кортизола, гормона стресса, — а также с негативной реакцией в клетках крови, в том числе лимфоцитах и моноцитах, играющих важную роль в иммунной системе организма.
В рамках того же эксперимента участницам после двухнедельной диеты давали три «восстановительных» дня, в течение которых они питались без ограничений. Исследователи рассчитывали, что за это время спортивные показатели вернутся к прежним или даже улучшатся, но этого не произошло. Результаты остались сниженными, как и до этих трех дней.
То есть негативные последствия дефицита калорий нельзя обратить вспять, просто быстро пополнив запасы энергии, что часто практикуют многие спортсмены, предупредили исследователи.
Научные данные говорят о том, что мужчины, как правило, устойчивее женщин к недостатку калорий. По словам авторов представленной работы, повышенная уязвимость прекрасного пола в этом плане связана с тем, что нехватка поступающей с пищей энергии может вести к резкому падению уровня эстрогена в женском организме. А поскольку этот гормон защищает систему кровообращения, мышцы, кости и так далее, снижение эстрогена сильно влияет на физиологию женщин.
Исследователи подчеркнули важность своих открытий и выразили надежду, что их будут учитывать как спортсменки, так и работающие с ними тренеры.
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