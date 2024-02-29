Интервальные тренировки повернули вспять болезнь Паркинсона

Новый эксперимент с участием пациентов с болезнью Паркинсона показал, что высокоинтенсивные интервальные тренировки способны не только замедлить нейродегенерацию, которой сопровождается эта патология, но и придать ей обратный ход.

Ключевым фактором развития болезни Паркинсона считают неправильную укладку белка альфа-синуклеина, присутствующего в клетках человека. Накапливаясь, этот неправильно сформированный белок нарушает работу нейронов и вызывает их гибель. Сильнее всего страдают дофамин-производящие клетки, расположенные в области у основания мозга, которую называют черной субстанцией (Substantia nigra). По мере их отмирания появляются двигательные симптомы, такие как тремор и замедление движений.

Из-за постепенного развития болезни к моменту постановки диагноза у пациентов обычно погибает более половины нейронов, вырабатывающих дофамин. Самый распространенный способ лечения — прием препаратов, заменяющих дофамин, — облегчает симптомы, но не предохраняет от дальнейшей нейродегенерации. Кроме того, длительное применение таких лекарств может вести к нежелательным побочным эффектам в виде неконтролируемых чрезмерных движений.

Хотя врачи пока не нашли способ излечить болезнь Паркинсона, важную роль в терапии играют упражнения. В двух предыдущих клинических испытаниях исследователи установили, что высокоинтенсивная физическая нагрузка три раза в неделю на протяжении шести месяцев коррелировала с уменьшением проявлений двигательных симптомов у людей с паркинсонизмом.

Специалисты Йельской школы медицины (США) шагнули дальше. В новом исследовании, которое опубликовал журнал npj Parkinson’s Disease, они проследили, как интервальные тренировки подействовали на состояние мозга пациентов с помощью позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ) и нейромеланин-чувствительного МРТ-сканирования.

Изначально для эксперимента набрали 13 добровольцев, но после пробного периода трое из них по разным причинам выбыли. В итоге остались десять участников: шесть мужчин и четыре женщины в возрасте от 59 до 69 лет. Болезнь Паркинсона у них диагностировали менее четырех лет назад, и пациенты еще не потеряли все вырабатывающие дофамин нейроны.

Уровень дофаминтранспортного белка до и после шести месяцев тренировок / © de Laat, B., Hoye, J., Stanley, G. et al.

Перед началом полугодовой программы тренировок, которые тоже проводили трижды в неделю, участникам дали две недели убедиться, что они справляются. При этом типе нагрузки упражнения высокой интенсивности чередуются с менее интенсивными или периодами отдыха.

Такие тренировки психологически тяжелы, поскольку требуют высокой мотивации и стойкости. Поэтому они далеко не всем подходят. В то же время, видимо, в связи с возрастом участников тренировочный план для них был относительно щадящим: их пульс при тренировках не превышал 154.

Также добровольцам провели МРТ- и ПЭТ-обследование, чтобы измерить количество нейромеланина — темного пигмента в дофамин-производящих нейронах в черной субстанции мозга, и дофаминтранспортного белка (DAT), помогающего нейронам поддерживать необходимый уровень этого гормона.

Спустя шесть месяцев занятий обследование повторили. Результаты сканирования поразили медиков. Выяснилось, что количество нейромеланина и сигналов DAT в Substantia nigra значительно увеличилось. По словам авторов, это говорит о том, что высокоинтенсивные упражнения не просто затормозили нейродегенерацию, но и помогли оздоровить дофаминергическую систему.

С учетом малой выборки ученые отметили, что для подтверждения выводов нужны дополнительные исследования. Они призвали коллег продолжить изучение потенциала физических упражнений в лечении болезни Паркинсона.

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