Эксперимент с голоданием показал наследственный характер долголетия

Хочешь жить дольше — меньше ешь. Этой формуле не первое столетие. Наука пришла к ней, наблюдая за лабораторными животными. Но, чтобы применить этот подход к людям, нужно детально понимать, что именно происходит в организме во время голодания. В новой статье американские ученые проанализировали впечатляющий набор лабораторных данных и сделали неожиданный вывод.

Чтобы проверить, какой из вариантов голодания лучше влияет на здоровье и долголетие, исследователи из Jackson Laboratory с коллегами из различных научных организаций США провели эксперимент с большим количеством мышей. Чтобы это напоминало максимально разнородную человеческую популяцию, подобрали 960 неродственных особей. Результаты научной работы представлены в журнале Nature.

Грызунов (все — самки) случайным образом распределили на пять групп и посадили на разные диеты. Одна группа питалась неограниченно всем подряд. Другие потребляли на 20 и 40 процентов калорий меньше привычного уровня, а также голодали один и два дня подряд в неделю. Исследователи оценили состояние подопытных почти по 200 параметрам, включая иммунную систему, метаболизм, поведение. Затем сравнили группы между собой и обнаружили, что голодавшие действительно дольше жили. Но вместе с тем механизмы, которые к этому приводили, оказались гораздо разнообразнее, чем считалось, и не всегда очевидными.

Ученые проанализировали все биологические контексты эксперимента с ограничением калорий. Выяснилось, что строгие диеты почти всегда приводили к изменению метаболических маркеров, связанных со здоровьем: например, к уменьшению жировой ткани и снижению уровня сахара в крови натощак.

С продолжительностью жизни корреляция была сложнее. Строгие диеты, благоприятствующие долголетию, могли вести к негативным последствиям для здоровья, например затрагивать соответствующие пулы иммунных клеток. Это, в свою очередь, повышало риск инфекций и ставило под угрозу долголетие.

Эксперимент показал, что все виды голодания продлевали жизнь, а ограничение калорий еще и замедляло старение. Эти диеты положительно влияли как на легких, так и тяжелых мышей. А вот интервальное голодание на мышах с исходным лишним весом работало хуже.

Одна из главных предпосылок к долголетию — стрессоустойчивость. Мыши, которые не теряли вес из-за манипуляций (например, когда их забирали для проведения поведенческих тестов) или во время голодания, жили дольше. Среди благоприятных факторов — большая доля лимфоцитов в крови, низкая степень изменчивости размеров красных кровяных телец, а также, что совсем уж парадоксально, способность сохранять жировую ткань к концу жизни.

И все же генетика оказалась сильнее, чем все диеты. Нет, анализ не выявил какой-то один ген долголетия. Скорее сказалась работа множества разных генетических вариантов.

Графики показывают наследственный характер долголетия. Продолжительность жизни лабораторных мышей линии CAST (c) меньше, чем у мышей без аллелей CAST (b) / © Nicholas J. Schork, Nature, 2024

«Если вы хотите жить долго, то можете контролировать множество параметров в течение жизни, таких как диеты. Однако важнее всего иметь очень старую бабашку», — прокомментировал главный результат научной работы Гарри Черчилль из Jackson Laboratory.

Выходит, исследования по продлению жизни упускают нечто важное. Они чаще всего фокусируются на метаболических маркерах старения или молодости, но, как пояснил Черчилль, хорошие показатели обмена веществ на фоне строгих диет не всегда ведут к долголетию.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.