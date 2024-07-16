Неврологи рассказали, почему щеки краснеют

Предательский румянец на щеках обычно выдает смущение или другие сильные чувства. Чарлз Дарвин считал его «самым человечным из всех проявлений». Как ни странно, но о механизме, лежащем за внезапным приливом крови к лицу, известно очень мало. Что его запускает? И что при этом происходит в мозгу? В поисках ответа европейские ученые провели эксперимент на добровольцах с помощью функциональной МРТ.

Есть две основные гипотезы, объясняющие вспышку румянца. Согласно одной, он возникает в результате сложной цепочки мыслительных процессов, связанных с общественной ролью. Такое случается, когда человек видит себя со стороны и приходит к выводу, что у окружающих сложилось о нем плохое мнение.

Другая точка зрения гласит, что в некоторых ситуациях, когда требуется особое внимание в ответ на какое-то социальное воздействие, происходит спонтанное покраснение лица. Проще говоря, человек краснеет от напряжения, но не физического, а эмоционального. В новой работе исследователи из Института физиологии Университета Амстердама (Нидерланды) и кафедры неврологии Университета Д’Аннуцио в Кьете и Пескара (Италия) решили внести вклад в эту дискуссию и разобраться, что же происходит в мозгу в момент вспышки румянца. Их статья опубликована в Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences.

В момент, когда человек внезапно осознает свое уязвимое положение, например, ему стыдно перед другими, его лицо может внезапно залить румянец. Это подтвердили эксперименты на людях, которым показывали видеозаписи самих себя в неловких ситуациях, особенно если их сопровождали насмешки, нелестные, или наоборот, избыточно хвалебные, отзывы других. Такая же реакция сопровождала осознание утечки чувствительной информации. Да и просто пристальные взгляды со стороны окружающих способны вогнать в краску. Все это позволило предположить, что прилив крови к щекам зависит от социальной ситуации. Но как на это реагирует мозг? Исследований об этом мало и новая работа восполняет пробел.

Ученые пошли проторенным путем. Набрали группу волонтеров, пригласили в лабораторию и показывали им видео самих себя, поющих караоке. При этом им сканировали мозг при помощи фМРТ. Это позволило установить зоны активности в процессе выполнения задания. Одновременно измеряли температуру щек, чтобы убедиться в наличие румянца. Для контроля участники просматривали ролики своих коллег со сходными вокальными способностями и профессиональных певцов.

Ученые ожидали, что испытуемые будут стыдиться себя больше, чем других. В этом случае за румянец отвечают отделы мозга, связанные с размышлением, например, медиальная префронтальная кора (mPFC) и правый височно-теменной узел (rTPJ). Если же дело не в сложной мыслительной деятельности, а в спонтанных эмоциях, то задействованы будет больше области, участвующие в эмоциональном возбуждении, например, передняя островковая доля и мозговой ствол.

Основные отделы мозга. Мозжечок — cerebellum, мозговой ствол — brain stem, височная доля — temporal lobe, кора больших полушарий — cerebral cortex / © National Institute on Aging, National Institutes of Health

В эксперименте изначально участвовали 63 девушки в возрасте 16-20 лет, поскольку они более чувствительны к социальным ситуациям. Их специально подобрали с разной степенью тревожности и силой румянца. Сначала их попросили спеть, как в караоке, популярные, но сложные для исполнения песни, записали видео. На втором визите эти ролики им проигрывали уже в сканере, затем попросили заполнить анкету и оценить степень стыда.

Часть участников по разным причинам отсеяли и в итоге анализировали данные 40 человек. Ожидаемо, просмотр своего пения вызвал прилив румянца. При этом температура щек повысилась.

Что касается мозга, то при внезапном приливе краски активизировалась V доля в мозжечке и левая околоцентральная долька большого мозга, что характерно для синхронизации на ранних стадиях при обработке в зрительной коре.

Эксперимент подтвердил вторую точку зрения — лицо вспыхивало из-за обработки в мозгу зрительной информации о себе, его вызывало связанное с этим эмоциональное возбуждение. Доказательств сложных мыслительных процессов, ведущих к покраснению щек, не нашли. Но было кое-что еще. Оказалось, что подростки вспыхивали, глядя на неловкое пение своих товарищей. Так проявлялось сочувствие. Ученые назвали это «эмпатичным румянцем».

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