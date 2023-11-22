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Мясо индейки в рационе помогло при колите
День благодарения, Рождество и Новый год традиционно сопровождаются большими застольями. Людям с воспалительными заболеваниями кишечника, такими как язвенный колит, это может принести массу проблем. Для них ученые составили список продуктов, которые могут снизить риск обострения.
В мире 6,8 миллиона человек страдают воспалительными заболеваниями кишечника (ВЗК). Из них 20-50% приходится перенести хирургическую резекцию из-за потери чувствительности к существующим медицинским методам лечения, что представляет серьезный риск для здоровья.
Язвенный колит — хроническое воспалительно-язвенное заболевание слизистой оболочки толстой кишки, чаще всего проявляющееся кровянистой диареей. Без лечения колит сильно влияет на качество жизни и повышает риск развития рака.
Для лечения обычно применяют ряд препаратов и меняют рацион. Например, врачи советуют отказаться от фруктов и овощей, чтобы снизить уровень травматизации воспаленной слизистой толстой кишки и выраженность симптомов.
Поскольку язвенный колит вызван воспалением внутренней оболочки толстой и прямой кишки, врачи из Университета Томаса Джефферсона (США) искали способы «охладить» эту ткань. Они изучили влияние L-триптофана (L-Trp) — обычного пищевого компонента — на реакцию Т-клеток кишечника. Наиболее богаты триптофаном индейка, сыр, рыба, творог, кунжут, кедровый орех, молоко, йогурт. Результаты опубликованы в журнале Nature Communications.
Исследователи сосредоточились на Т-регуляторных клетках (Treg, регуляторные Т-лимфоциты, Т-супрессоры) — центральных регуляторах иммунного ответа. Если бы им удалось доставить в толстую кишку больше Т-клеток, возможно, они смогли бы снизить уровень воспаления, вызывающего колит.
Ученые обнаружили на поверхности Т-клеток специфический рецептор, действующий как магнит для толстой кишки, — GPR15. Они искали молекулы, которые могли бы заставить клетки производить больше GPR15, чтобы увеличить мощность «магнита». Оказалось, триптофан (или одна из молекул, на которые триптофан расщепляется в организме) способен увеличивать количество GPR15.
Чтобы проверить, могут ли эти молекулы помочь от колита, исследователи добавляли триптофан в рацион мышей в течение двух недель. Они наблюдали удвоение количества подавляющих воспаление Т-клеток в ткани толстой кишки по сравнению с мышами, которым не давали дополнительного триптофана.
Команда также заметила ослабление симптомов колита у мышей. Этот эффект длился как минимум неделю после исключения триптофана из рациона. По словам авторов, в «человеческом времени» это примерно месяц.
Однако, когда триптофан давали мышам во время обострения колита, пользы было мало. Значит, изменения в рационе эффективны только для предотвращения будущих обострений, а не для их лечения.
В будущем исследователи планируют проверить, можно ли применить эти результаты к людям с колитом. Добавка триптофана считается безопасной, если доза не превышает 100 миллиграммов в день. Взяв данные на мышах в качестве ориентира, авторы ожидают, что 100 миллиграммов будет достаточно, чтобы увидеть эффект на пациентах.
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