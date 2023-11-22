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6 часов назад
Ольга Иванова
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Клетки мозга «заставили» поужинать даже после недавнего плотного обеда

5.0

Международная группа ученых пришла к выводу, что клетки мозга способны регулировать время приема пищи. Это зависит не от того, когда он был в последний раз или даже насколько плотно мы поели до этого, а от поступления в мозг сигнала «пришло время обеда».

Медицина
# головной мозг
# голод
# мыши
# нейроны
# пища
Кадр из к/ф «Ешь, молись, люби»
Кадр из к/ф «Ешь, молись, люби» / © Getty images

Известно, что в организме есть множество механизмов, регулирующих чувство голода. Важнейший из них — нейроны, называемые AgRP, которые «считывают» физиологическую потребность в пище и дают сигнал в мозг о том, что пора снова есть. Именно на эти клетки направлены инъекции популярных препаратов для похудения — они подавляют их активность. Но регуляция нейронов AgRP изучена недостаточно. Ученые из университетов Айовы (США) и Стамбульского Медипол (Турция) решили эту проблему, а свои выводы представили в журнале Nature Neuroscience.

Ранее считалось, что активность нейронов регулируется уровнем питательных веществ, поступивших в организм. О том, что их недостаточно, например, говорит уровень сахара в крови, который падает через несколько часов после еды. Но исследование на мышах показало, что активность нейронов AgRP может контролироваться иначе.

В первой части эксперимента ученые позволяли мышам есть в любое время, когда они захотят. В результате исследователи с удивлением обнаружили, что активность мозговых клеток не повышалась постепенно в течение дня, как этого следовало ожидать, если бы она была вызвана падением уровня сахара в крови, а резко возрастала, когда животные просыпались. И при этом резко снижалась в конце ночи (мыши — ночные животные, они бодрствуют преимущественно в темное время суток), даже если грызунов не кормили несколько часов.

Процесс был похож на работу часов: нейроны как будто сообщали мозгу «пора снова принимать пищу», независимо от того, когда и сколько животные ели в последний раз. Или наоборот: «пора прекратить есть», даже если перед этим грызуны голодали.

Вторая часть эксперимента проходила только при дневном свете: пищу мышам давали лишь в короткий промежуток времени — между 10 утра и 14 часами дня. Таким образом несчастных животных заставляли бодрствовать, чтобы поесть. И что же? Через 7-10 дней их нейроны постепенно переключились на новый режим: они стали активными после 10 утра. То есть грызуны чувствовали голод не тогда, когда их организм реально нуждался в пище, а в то время, когда они уже привыкли есть.

Исследователи считают, что подобный механизм регуляции нейронов AgRP есть и у людей. Это объясняет, например, почему мы не просыпаемся посреди ночи, чтобы поесть, хотя между ужином и завтраком проходит очень много времени — гораздо больше, чем между дневными приемами пищи.

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Медицина
# головной мозг
# голод
# мыши
# нейроны
# пища
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1 Комментарий

Shelove517
Shelove517
6 часов назад
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Как растение при своей хрупкости пробивает твердую корку почвы и даже асфальт и бетон?Как растение при своей хрупкости пробивает твердую корку почвы и даже асфальт и бетон?

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Shelove517
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Клетки мозга «заставили» поужинать даже после недавнего плотного обедаКлетки мозга «заставили» поужинать даже после недавнего плотного обеда

Сергей
6 часов назад
Вячеслав,Ага сами видели как что-то расширяется? Много вас тут типа умников.

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Sam Dowson
7 часов назад
Прям непорочное зачатие.

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Mikhail Khramov
7 часов назад
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Талгат Сатыбалдиев
8 часов назад
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DEN KOR
9 часов назад
скорее не подделка, а пародия на квазимодия)

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Николай Цыгикало
9 часов назад
Понятно, спасибо. Но если так будет гнуть при каждом пуске, баки потеряют ёмкость как минимум. А по перегибам пойдут течи, и пр. Защита, в моём

Starship впервые достиг космоса, но обе ступени взорвались — по пока не совсем ясным причинамStarship впервые достиг космоса, но обе ступени взорвались — по пока не совсем ясным причинам

Александр Березин
9 часов назад
Игорь Коняшов, " Вопрос в том, как технически он сможет их сбросить?" также, как и спутники Старлинка выводит Ф9 -- выбросит в пространство

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Ilya Chashev
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Дмитрий GF
10 часов назад
Чем бы дите не тешилось... Под что им гранты выделяют интересно

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Sam Dowson
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