Клетки мозга «заставили» поужинать даже после недавнего плотного обеда

Международная группа ученых пришла к выводу, что клетки мозга способны регулировать время приема пищи. Это зависит не от того, когда он был в последний раз или даже насколько плотно мы поели до этого, а от поступления в мозг сигнала «пришло время обеда».

Известно, что в организме есть множество механизмов, регулирующих чувство голода. Важнейший из них — нейроны, называемые AgRP, которые «считывают» физиологическую потребность в пище и дают сигнал в мозг о том, что пора снова есть. Именно на эти клетки направлены инъекции популярных препаратов для похудения — они подавляют их активность. Но регуляция нейронов AgRP изучена недостаточно. Ученые из университетов Айовы (США) и Стамбульского Медипол (Турция) решили эту проблему, а свои выводы представили в журнале Nature Neuroscience.

Ранее считалось, что активность нейронов регулируется уровнем питательных веществ, поступивших в организм. О том, что их недостаточно, например, говорит уровень сахара в крови, который падает через несколько часов после еды. Но исследование на мышах показало, что активность нейронов AgRP может контролироваться иначе.

В первой части эксперимента ученые позволяли мышам есть в любое время, когда они захотят. В результате исследователи с удивлением обнаружили, что активность мозговых клеток не повышалась постепенно в течение дня, как этого следовало ожидать, если бы она была вызвана падением уровня сахара в крови, а резко возрастала, когда животные просыпались. И при этом резко снижалась в конце ночи (мыши — ночные животные, они бодрствуют преимущественно в темное время суток), даже если грызунов не кормили несколько часов.

Процесс был похож на работу часов: нейроны как будто сообщали мозгу «пора снова принимать пищу», независимо от того, когда и сколько животные ели в последний раз. Или наоборот: «пора прекратить есть», даже если перед этим грызуны голодали.

Вторая часть эксперимента проходила только при дневном свете: пищу мышам давали лишь в короткий промежуток времени — между 10 утра и 14 часами дня. Таким образом несчастных животных заставляли бодрствовать, чтобы поесть. И что же? Через 7-10 дней их нейроны постепенно переключились на новый режим: они стали активными после 10 утра. То есть грызуны чувствовали голод не тогда, когда их организм реально нуждался в пище, а в то время, когда они уже привыкли есть.

Исследователи считают, что подобный механизм регуляции нейронов AgRP есть и у людей. Это объясняет, например, почему мы не просыпаемся посреди ночи, чтобы поесть, хотя между ужином и завтраком проходит очень много времени — гораздо больше, чем между дневными приемами пищи.

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