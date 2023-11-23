В ТюмГУ предложили вариант извлечения ключевых фраз из текста

Список ключевых фраз — важный атрибут научного текста. Такие фразы включают краткое его содержание и помогают поисковым системам находить и систематизировать статьи. Качественный подбор ключевых фраз положительно влияет на видимость текста и его цитируемость. Многие из нынешних подходов к извлечению ключевых фраз включают выбор слов из исходной статьи, ранжирование кандидатов, но этого часто недостаточно для качественного поиска. Специалисты ТюмГУ заполнили пробел в исследованиях путем систематической оценки моделей абстрактного суммирования текста на основе преобразователей по нескольким критериям извлечения ключевых фраз.

Статья «Применение суммирования текста на основе преобразователя для генерации ключевых фраз» ученых кафедры программного обеспечения ИМиКТ ТюмГУ Анны Глазковой и Дмитрия Морозова вышла в журнале «Лобачевский математический журнал».

На сегодня лишь немногие исследования изучали генерацию ключевых слов с использованием обобщения текста. Однако производительность современных моделей, основанных на архитектуре трансформатора, не была тщательно изучена для задачи извлечения ключевой фразы. Более того, не проводилось исследований, сравнивающих эффективность различных стратегий упорядочивания целевых ключевых фраз.

В своей статье ученые попытались заполнить пробел в исследованиях путем систематической оценки моделей абстрактного суммирования текста на основе преобразователей по нескольким критериям извлечения ключевых фраз.

Таким образом, ученые исследовали эффективность абстрактных моделей реферирования, основанных на архитектуре преобразователя, для задачи прогнозирования ключевых фраз для научных текстов. Команда ученых провела обширную оценку неконтролируемых и контролируемых моделей извлечения ключевых фраз и сравнила несколько стратегий упорядочивания для объединения ключевых фраз в нескольких наборах данных.

Результаты показали некоторые плюсы и минусы использования моделей суммирования на основе трансформаторов для извлечения ключевых фраз. Во-первых, получены многообещающие результаты с точки зрения полного соответствия F1-оценки и BERTScore, но ROUGE-1 указывает на превосходство традиционных методов извлечения ключевых фраз.

Во-вторых, исследователи указали, что модели реферирования более конкурентоспособны в генерировании ключевых фраз, которые явно не представлены в исходном тексте. Наконец, они продемонстрировали, что некоторые стратегии упорядочивания обеспечивают лучшие результаты при генерации ключевых фраз, тогда как другие снижают производительность.

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ТюмГУ 235 статей Тюменский государственный университет (ТюмГУ) — первый университет Тюменской области, был открыт в 1930 году. Готовит специалистов по 175 направлениям подготовки. Университет входит в число участников Проекта 5-100 — программы повышения международной конкурентоспособности российских вузов среди ведущих мировых научно-образовательных центров.