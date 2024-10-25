Ученые выяснили, какая интенсивность тренировок ослабляет чувство голода

Небольшой эксперимент в США показал, как физические упражнения высокой и умеренной интенсивности влияют на уровень грелина у здоровых мужчин и женщин. Этот пептидный гормон, который часто называют «гормоном голода», играет ключевую роль в регуляции желания поесть и метаболизма.

Грелин циркулирует в двух формах: ацилированной (AG) и деацилированной (DAG). Вторая присутствует в человеческой сыворотке в значительно большем количестве, но форма AG — более физиологически активна. Из прошлых исследований известно, что она стимулирует аппетит у людей и животных, в то время как форма DAG на него не воздействует либо подавляет.

Вместе с тем связь между физической нагрузкой, чувством голода и уровнем грелина изучена недостаточно, а представленные в научной литературе данные в основном касаются молодых мужчин. Чтобы восполнить этот пробел, специалисты в области медицины из Виргинского университета (США) провели эксперимент с участием восьми мужчин и шести женщин. Статья об этом исследовании недавно вышла в Journal of the Endocrine Society.

Возраст добровольцев составил 43,1 года, плюс-минус 10,9 года, для мужчин и 32,2 года, плюс-минус 11,1 года, для женщин. Ученые отобрали нетренированных людей, которые не курили, имели стабильный вес и нормальный индекс массы тела (от 18,5 до 25). К исследованию не допускали беременных, людей с хроническими заболеваниями, включая диабет, эндокринные и желудочно-кишечные нарушения, а также регулярно принимающих препараты или проходящих лечение.

Эксперимент состоял в тренировках на велотренажере высокой и умеренной интенсивности, которые проходили в отделении клинических исследований при вузе. Участники выполняли упражнения с утра на голодный желудок.

Исследователи отслеживали физические показатели добровольцев и брали у них образцы крови для измерения уровня гормона грелина во всех его формах и лактата, по которому судили об интенсивности нагрузки. Также испытуемые заполняли опросники для оценки разных параметров аппетита и чувства голода. В качестве контрольных рассматривали результаты в день без тренировок.

Ученые отметили, что исходный уровень общего грелина и деацилированной формы DAG у женщины был выше выше, чем у мужчин. Полученные в тестах данные показали, что упражнения высокой интенсивности подавляли чувство голода и уровень грелина в большей мере, чем умеренная тренировка, причем у участниц эффект проявлялся сильнее. Кроме того, только у представительниц слабого пола зарегистрировали «значительное снижение ацилированной формы AG после интенсивной нагрузки», сказано в исследовании.

По словам экспериментаторов, при умеренной тренировке уровень грелина либо не менялся, либо повышался по сравнению с контрольными значениями. Это говорит о том, что «для подавления грелина могут быть необходимы физические нагрузки выше лактатного порога».

Исследователи признали, что выявленные эффекты и их различия в зависимости от пола нуждаются в дополнительном изучении. Тем не менее авторы научной работы заключили, что «высокоинтенсивные упражнения могут быть важны для подавления аппетита, которое особенно пригодилось бы в рамках программ по снижению веса».

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