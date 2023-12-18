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Журнал Science назвал главные научные прорывы 2023 года
Первое место в списке прорывов 2023 года по версии журнала Science — у лекарств от ожирения на базе пептида GLP-1, таких как популярный «Оземпик». Несмотря на неопределенности и опасения, на эти препараты возложили большие надежды.
Редакция Science — рецензируемого журнала Американской ассоциации содействия развитию науки (AAAS), одного из самых авторитетных научных изданий наряду с Nature — составила список прорывов 2023 года. Главным признали исследование препаратов от ожирения на базе глюкагоноподобного пептида-1 (GLP-1), открытого еще в 1980-х и впоследствии применяемого в лечении диабета.
Ожирение (индекс массы тела от 30 и выше) остается одной из самых значимых проблем общественного здравоохранения. В США примерно 70% взрослых имеют избыточный вес, в Европе — более 50%. Долгое время эффективного и безопасного медикаментозного метода лечения ожирения не существовало, к тому же эта сферы шла рука об руку с распространенным предубеждением о том, что лишний вес — лишь следствие недостатка силы воли.
«Однако теперь новый класс препаратов ломает стереотипы, и есть большие надежды на то, что они могут снизить число пациентов с ожирением и взаимосвязанными хроническими заболеваниями. Эти лекарства имитируют синтезируемый в кишечнике гормон под названием глюкагоноподобный пептид-1 (GLP-1), меняют сферу медицины, поп-культуру и даже глобальные фондовые рынки. Агонисты рецептора GLP-1, изначально разработанные для лечения диабета, приводят к значительной потере веса с преимущественно управляемыми побочными эффектами. Клинические испытания, проведенные в 2023 году, показали, что они также ослабляют симптомы сердечной недостаточности и риск сердечных приступов и инсультов. Это служит самым убедительным доказательством того, что такие препараты имеют разные преимущества, кроме самой потери веса», — объяснили свой выбор в Science.
Составители рейтинга также отметили, что есть неопределенность, которую несет эта кардинальная перемена в лечении ожирения, и даже тревога. Они признали, что избыточный вес сопряжен с медицинскими и социальными сложностями, а многие, кого окружающие могут называть полным, по факту здоровы и не обязаны худеть.
Действующее вещество инъекционных лекарств на базе GLP-1, таких как сверхпопулярный среди знаменитостей «Оземпик» (Ozempic), «Вегови» (Wegovy) и «Ребелсас» (Rybelsus), — семаглутид, агонист рецептора глюкагоноподобного пептида-1. «Мунджаро» (Mounjaro) работает за счет тирзепатида, а «Виктоза» (Victoza) и «Саксенда» (Saxenda) — за счет лираглутида. Хотя эти препараты эффективны, в этом году ученые заявляли, что тот же «Оземпик» и его аналоги могут повышать риск серьезных желудочно-кишечных проблем, например паралича желудка, панкреатита и нарушений функции кишечника. Плюс существуют опасения (и подтверждающие это исследования), что после прекращения приема семаглутида лишний вес возвращается.
Тем не менее, несмотря на неоднозначность, сфера применения препаратов на основе GLP-1 расширяется — так, как его первооткрыватели не могли себе представить, добавили сотрудники Science. В частности, эти лекарства планируют применять в лечении болезней Альцгеймера и Паркинсона, наркомании, алкогольной и никотиновой зависимости. Ученые уже проводят испытания, в том числе с участием людей.
«Ясно одно: эти новые лекарства меняют не только методы лечения ожирения, но и его понимание — как хронического заболевания, корни которого лежат в биологии, а не просто недостатка силы воли», — подчеркнули авторы рейтинга.
Остальной список прорывов 2023 года по версии Science (категория Runners-Up, то есть «Занявшие второе место») выглядит так:
— Свидетельства ослабления Атлантической меридиональной опрокидывающей циркуляции;
— Поиски запасов геологического водорода — экологически чистого топлива;
— Использование ИИ для прогнозирования погоды;
— Всемирная организация здравоохранения рекомендовала новую вакцину R21/Matrix-M для профилактики малярии у детей;
— Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило первое лекарство для лечения болезни Альцгеймера — леканемаб: оно замедляет снижение когнитивных функций у людей с ранней стадией заболевания;
— Новые данные о том, что люди жили в Америке во время ледникового периода;
— Астрономы впервые заметили длинные гравитационные волны сверхмассивных черных дыр;
— Улучшение условий труда начинающим ученым;
— Начало эры экзафлопсной науки. В этом году несколько команд ученых смоги использовать суперкомпьютер Frontier на базе AMD Ок-Риджской национальной лаборатории — первый официально признанный экзафлопсный суперкомпьютер в мире — в своих исследованиях.
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