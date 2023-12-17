Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Северные олени научились видеть ультрафиолет, чтобы находить лишайники зимой
Среди уникальных черт северного оленя — диета, которая состоит главным образом из лишайников, и довольно странная для высоких широт способность различать ультрафиолет. Новое исследование напрямую связало одно с другим. Его авторы полагают, что олени меняют цвет отражающей оболочки своего глазного дна (тапетума) на зиму с желтого на голубой, чтобы видеть в ультрафиолетовой части спектра и находить в снегу лишайники.
Северный олень (Rangifer tarandus) стал одним из символов северных экосистем — как Евразии, так и Северной Америки. Это крупное парнокопытное животное, которое живет большими стадами и населяет зону тундры и тайги. Значение северных оленей для природы Севера трудно переоценить, и они не менее важны для малых народов, которые местами по-прежнему занимаются оленеводством.
Северные олени примечательны многими уникальными адаптациями к суровым условиям, которые позволили им отлично приспособиться и занять огромный ареал. К примеру, они питаются лишайниками — «оленьим мхом», или ягелем. Это своеобразная и не слишком питательная пища подходит далеко не всем, но служит надежным источником энергии и полезных веществ там, где их очень мало.
Другое, довольно загадочное приспособление северных оленей — предполагаемая способность различать ультрафиолет. Она связана с особыми роговицей и хрусталиком, которые у большинства животных с дневным образом жизни активно поглощают свет в ультрафиолетовом диапазоне, что защищает чувствительную сетчатку от вредного излучения. В то же время глаз северного оленя пропускает до 60 процентов света в ультрафиолетовой части спектра.
Кроме того, северные олени имеют особый тапетум (на латыни tapetum lucidum). Это отражающий слой сосудистой оболочки глаз, скрытый под ее поверхностью за сетчаткой. Тапетум содержит кристаллы гуанина и различные пигменты и работает как светоотражатель — именно эта оболочка глаз заставляет ярко светиться в темноте глаза кошек, собак и других позвоночных. Благодаря ей часть попавшего в глаз света отражается, а само животное лучше видит в полумраке.
Тапетум северных оленей уникален: он меняет цвет в зависимости от сезона. Летом их тапетум имеет обычный для животных желтоватый или золотистый оттенок, однако на зиму становится голубым. В результате он отражает не только видимый свет, но и ультрафиолет, который вполне может возбуждать светочувствительные колбочки сетчатки.
Ультрафиолетовое излучение видят многие насекомые и позвоночные, которые активны по ночам, скажем летучие мыши. Но зачем такая адаптация понадобилась северным оленям? С вопросом разбирались авторы новой статьи в журнале i-Perception.
Авторы отмечают, что в роговице и хрусталике животных полярных областей следует ожидать скорее активного поглощения ультрафиолета. Действительно, постоянно живущие среди снегов человек или животное получают двойную дозу ультрафиолета — напрямую от солнца плюс отраженный от снега. Это может повредить глаза — именно поэтому любители зимних видов спорта носят солнцезащитные очки. По той же причине содержащиеся в неволе северные олени часто страдают от катаракты.
Ученые полагают, что северные олени научились различать ультрафиолет (причем только зимой), чтобы находить свою главную пищу в холодное время года — «олений мох», он же ягель. Так называют ряд лишайников, то есть организмов, образованных неразрывным симбиозом гриба и водоросли, — прежде всего из родов кладония (Cladonia) и цетрария (Cetraria). Олени особенно часто поедают кладонию оленью (Cladonia rangiferina), что отражено в названии лишайника как на русском языке, так и на латыни.
Кладония напоминает жесткие беловатые кустики или деревца ростом до 12 сантиметров. У нее своеобразный химический состав и вкус, но в то же время она содержит немало белков, жиров и других питательных веществ. Летом их нетрудно заметить, а вот зимой и по весне грязно-белые лишайники на таком же фоне найти гораздо труднее. Скорее всего, именно ягель стал причиной появления «сезонного ультрафиолетового зрения» у северных оленей.
Лишайники сильно отличаются друг от друга поглощением света с разной длиной волны, из-за чего некоторые могут быть невидимы в ультрафиолете. Поэтому авторы подтвердили свое предположение, описав спектр поглощения дикорастущей C. rangiferina с Северо-Шотландского нагорья — территории, которая славится биоразнообразием лишайников. Оказалось, что кладонию легче всего заметить в условиях сумеречного света в диапазоне 330-370 нанометров, который как раз соответствует ближнему ультрафиолету. Именно его приспособлены пропускать, а скорее всего также различать уникальные глаза северного оленя.
Домашние животные легко приспосабливаются к разным условиям жизни с людьми, но порой они ловко манипулируют хозяевами в своих интересах. Это, в частности, касается кошек. Новое исследование показало, что в совместных играх с человеком, таких, как «принеси предмет», главная роль зачастую принадлежит кошке, и она диктует условия.
На плато в американском штате Колорадо обнаружили странные петроглифы, разнесенные на большое расстояние друг от друга, но образующие общую картину.
Венгерские исследователи проанализировали поведение относительно большой выборки «талантливых» собак и выявили общие черты, которые им характерны.
Агентство инноваций Москвы — городской институт развития технологического и инновационного предпринимательства — открыло прием заявок на второй поток «Академии инноваторов». Стать участником проекта могут технологические предприниматели со всей России, причем абсолютно бесплатно.
Домашние животные легко приспосабливаются к разным условиям жизни с людьми, но порой они ловко манипулируют хозяевами в своих интересах. Это, в частности, касается кошек. Новое исследование показало, что в совместных играх с человеком, таких, как «принеси предмет», главная роль зачастую принадлежит кошке, и она диктует условия.
На плато в американском штате Колорадо обнаружили странные петроглифы, разнесенные на большое расстояние друг от друга, но образующие общую картину.
Судно Yara Eyde станет первым, плавающим только на этом виде топлива, что потребует существенных модификаций судового двигателя. Его токсичность настолько высока, что предельно допустимая концентрация подобного горючего в 15 раз ниже, чем у солярки, применяемой в контейнеровозах сегодня. Производитель решился на столь непростой шаг ради экологии.
Стало известно, почему при взрыве гремучего золота — взрывчатого вещества — появляется эффектный пурпурный дым. Эта тайна волновала умы ученых с XVI века.
Исследователи из Швейцарии экспериментально обнаружили, что новый материал приобретает магнитные свойства с помощью механизма, который ранее не наблюдался.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
10 способов повысить когнитивные способности
Вместо Луны
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии