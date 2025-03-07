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Ученые нашли альтернативу препарату от ожирения семаглутиду, которая не вызывает побочных эффектов
С помощью искусственного интеллекта американским ученым удалось «вычислить» молекулу, которую можно назвать альтернативой знаменитому лекарству от ожирения «Оземпику» на основе семаглутида. Найденный пептид, в отличие от семаглутида, не вызывает тяжелых побочных эффектов.
Обсуждению крайне эффективного, но сомнительного в плане последствий для организма лекарственного средства семаглутида (на основе которого изготавливают препарат «Оземпик» и его аналоги), посвящено большое количество исследований. С одной стороны, лекарство входит в так называемый перечень жизненно необходимых препаратов, так как с его помощью проводят терапию ожирения и сахарного диабета второго типа (применение семаглутида также связывают с некоторым снижением риска сердечно-сосудистых заболеваний и даже нескольких форм рака, ассоциируемых с лишним весом).
С другой стороны, известно, что семаглутид провоцирует расстройства ЖКТ (чаще всего сильную тошноту). У некоторых людей побочные эффекты достигают такой степени, что они вынуждены прекратить прием препарата. Есть данные, полученные на мышах, о том, что семаглутид повышает риск развития опухоли щитовидной железы. Выявлена связь между эректильной дисфункцией и употреблением этого лекарства у мужчин, не страдающих сахарным диабетом. Существует даже статистика летальных случаев после приема препарата.
Ученые из Стэнфордского университета (США) проанализировали десятки белков из класса прогормонов — биологически инертных молекул, которые становятся активными, когда расщепляются другими белками на более мелкие фрагменты, называемые пептидами. Некоторые из этих пептидов затем функционируют как гормоны, регулируя сложные биологические процессы, в том числе энергетический обмен в мозге и других органах. Исследователи обнаружили природную молекулу, которая подавляет аппетит и снижает массу тела примерно так же, как семаглутид, но не вызывает таких побочных эффектов, как тошнота, запор и потеря мышечной массы.
Это пептид, который ученые назвали BRP. Он действует по отдельному, но похожему на действие семаглутида пути, активируя другие нейроны в мозге, вероятно, обеспечивая более целенаправленный подход к снижению веса. А вот рецепторы, на которые воздействует семаглутид, расположены не только в мозге, но и в кишечнике, поджелудочной железе и других тканях.
Эксперименты показали, что мыши с ожирением, получавшие ежедневные инъекции пептида BRP в течение двух недель, потеряли в среднем три грамма (почти полностью за счет жира), в то время как животные, входящие в контрольную группу, за тот же период набрали порядка трех граммов. BRP подавил аппетит и снизил вес у мышей и свиней, при этом не вызвал тошноты у животных. В ближайшее время ученые намерены начать исследование на людях. Работа опубликована в журнале Nature.
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