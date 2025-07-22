Эндокринологи подсчитали, как быстро люди набирают вес после отмены «Оземпика»

Препараты от ожирения, в том числе популярные семаглутид («Оземпик»), тирзепатид и их аналоги, способствуют подавлению аппетита и помогают снизить вес. Группа китайских эндокринологов обобщила имеющиеся научные данные о долгосрочном влиянии таких лекарств на массу тела пациентов и проследила за динамикой веса после их отмены. Специалисты выявили общую тенденцию к повторному набору веса, хотя величина прибавки различалась.

Для систематического обзора ученые с помощью поиска в электронных базах данных PubMed, Medline, Embase и других отобрали научные статьи о рандомизированных контролируемых испытаниях препаратов от ожирения. В итоге внимание сосредоточили на 11 исследованиях продолжительностью не менее месяца и таким же или большим сроком наблюдений после прекращения применения лекарств. При этом в результатах сообщалось об изменениях веса во время лечения и следом за отменой препаратов.

В обзор, опубликованный в журнале BMC Medicine, вошли данные 1574 пациентов, получавших лекарства от ожирения, и 893 участников контрольных групп. В большинстве исследований фигурировали препараты — агонисты рецептора GLP-1 (глюкагоноподобного пептида-1), к которым принадлежат семаглутид и тирзепатид.

С помощью методов статистического и метаанализа медики установили, что применение лекарств сопровождалось значительным сбросом веса. Спустя четыре недели после прекращения терапии «похудательный» эффект сохранялся, но к восьмой неделе без препаратов вес у испытуемых начинал возвращаться — в среднем прибавка составляла полтора килограмма. Набор веса продолжался в период до пяти месяцев, за которые участники в среднем набирали 2,5 килограмма. Затем процесс стабилизировался.

На возврат веса влияли несколько факторов, в том числе тип применяемых лекарств и то, насколько последовательно пациенты придерживались изменений в образе жизни. Например, прошедшие 36-недельный курс терапии тирзепатидом после перехода на плацебо в течение года снова набрали почти половину ранее сброшенного веса.

Исследователи отметили, что коррекция образа жизни в плане питания и физической активности после отмены лекарств не предотвращала восстановления веса. Анализ с упором на этот фактор показал, что в группе, где такого рода меры вмешательства не прекращались, пациенты тоже снова поправлялись, причем даже сильнее, чем в группе, где коррекция прерывалась.

Вес нередко возвращается и при других методах лечения ожирения, в том числе у пациентов после бариатрических операций, таких как шунтирование желудка и вертикальная бандажированная гастропластика. Впрочем, в своем обзоре авторы не сравнивали эффективность разных подходов к снижению веса, поэтому исследования о них в метаанализ не включили.

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Юлия Тарасова 741 статей Автор занимается освещением тем в области психологии и гуманитарных наук. Пишет о поведении человека, социальных процессах, языке, культуре и мышлении.