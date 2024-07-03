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3 минуты назад
Татьяна Пичугина
14

Врачи обнаружили связь между действующим веществом «Оземпика» и неизлечимой потерей зрения

4.9

Ученые из США выявили риск редкой потери зрения у тех, кто принимает препараты от диабета и лишнего веса на основе семаглутида.

Медицина
# диабет
# зрение
# медицина
# ожирение
# Оземпик
Оземпик
«Оземпик» (Ozempic) — торговая марка препарата для больных диабетом второго типа. В его основе — вещество семаглутид, участвующее в обмене глюкозы и регуляции аппетита / © Global Look Press, Keystone Press Agency

В мире набирает популярность метод похудения с помощью диабетических препаратов на основе семаглутида. Названия «Оземпик», «Вегови» у всех на слуху. Врачи в частных клиниках, в том числе и в России, массово прописывают инъекции желающим сбросить вес. Считается, что лечение безобидно, если придерживаться рекомендаций и регулярно обследоваться.

Однако не все так просто. Ученые из Массачусетской клиники зрения и слуха и Гарвардской медицинской школы (обе — в США) сообщили о повышенном риске развития слепоты у принимающих семаглутид. Их работу опубликовали в журнале JAMA Ophthalmology.

Летом 2023 года директор клиники Джозеф Реццо вместе с коллегами-невроофтальмологами заметил тревожную тенденцию. Трое пациентов за неделю стали терять зрение из-за редкой болезни. Им поставили диагноз «передняя ишемическая невропатия зрительного нерва» (неартериитическая, обозначаемая как NAION). Все они принимали семаглутид.

Этот препарат, усиливающий реакцию организма на гормон GLP-1, разработали для лечения диабета второго типа. В 2016 году его, под названием «Оземпик», одобрили для продажи.

Многочисленные клинические исследования показали удивительную способность семаглутида помогать не только против диабета, но и бороться с болезнями сердца, снижать вероятность колоректального рака. Кроме того, он подавляет аппетит, а это ведет к потере веса. В 2021 году одобрили выпуск лекарства для лечения ожирения «Вегови». 

В мире происходит взрывной рост использования препаратов на базе семаглутида, несмотря на их высокую стоимость. В США их продают с наценкой в 1300 процентов. Это побудило президента Джо Байдена и сенатора Берни Сандерса объявить войну фармгигантам и пригрозить перекрыть путь к большим прибылям, если они не опустят цены. 

Между тем семаглутид отнюдь не безопасен. Ранее выявили риск развития панкреатита, непроходимости кишечника, гастропареза. Осложнения на глаза, если они подтвердятся, — еще один неприятный эффект.

Авторы новой научной работы проанализировали истории других пациентов клиники в Массачусетсе, чтобы установить связь с препаратом. Исследовали более 17 тысяч записей за последние шести лет. Пациентов разделили на тех, у кого диабет и лишний вес, а также сравнили тех, кто принимал препараты семаглутида с теми, кто лечился иначе. В каждой группе вычислили частоту развития NAION. 

Выяснилось, что у пациентов с диабетом, принимавших семаглутид, в четыре раза выше риск развития NAION, у худеющих — более чем в семь раз. Исследователи подчеркнули, что это заболевание достаточно редкое, встречается у 10 человек на 100 тысяч населения. Тем не менее это вторая по распространенности причина потери зрения после глаукомы. Предполагают, что ее вызывает нарушение снабжения кровью зрительного нерва. В результате наступает необратимая слепота. У человека ничего не болит, поэтому состояние может прогрессировать в течение многих дней, пока не стабилизируется. Эффективного лечения пока нет.

У нового исследования есть несколько ограничений, на которые обратили внимание сами авторы. Во-первых, клиника специализированная, а значит, в ней наблюдается значительно больше пациентов с редкими болезнями глаз. Во-вторых, это в основном белое население. В-третьих, число случаев NAION за последние шесть лет довольно мало, следовательно, при наборе статистики оценка рисков может измениться. 

Кроме того, медики не уверены, что участники исследования действительно принимали семаглутид. Например, если они начали лечение и затем бросили, то их данные исказили бы результаты исследования. Наконец, стоит подчеркнуть, что в работе выявили корреляцию между приемом препарата и частотой развития заболевания, что не означает причинно-следственной связи.

«Это пробное исследование. Чтобы изучить проблему, в будущем нужны более масштабные наблюдения над более разнообразной популяцией. Эти результаты нужно учитывать при обсуждении с пациентами, особенно если есть проблемы со зрительным нервом, такие как глаукома или значительная утрата зрения», — заключил доктор Риццо.

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Медицина
# диабет
# зрение
# медицина
# ожирение
# Оземпик
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