Максим Лебедев: «Древние египтяне любили сдобные булочки и васильки»

История Древнего Египта занимает около трех тысяч лет. Но все, что может вспомнить о нем большинство, — пирамиды, Тутанхамон и Клеопатра. Что и говорить, масштаб имеет значение. Naked Science решил узнать, как жили и умирали простые египтяне, что ели, как отдыхали, чем лечились и кого держали в качестве домашних питомцев. А еще — какие у них были приметы и суеверия, что приносили в храм вместо свечек, почему боялись предновогодней суеты, которая у нас ассоциируется с приятными чувствами, какой праздник отмечали вместо дня рождения и что считалось оправданием, чтобы не ходить на работу. Обо всем этом рассказал египтолог, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института востоковедения РАН и популяризатор науки Максим Лебедев.

[Naked Science]: Есть мнение, что начало монотеистическим религиям вроде христианства положил еще древнеегипетский фараон Эхнатон, который отверг всех божеств и сказал, что бог один. Что вы об этом думаете?

[Максим Лебедев]: Египтологи по этому поводу спорят, тем не менее одна из очень распространенных точек зрения гласит, что все их боги могли быть сущностями какого-то одного божества. Проблема заключается в том, что древнеегипетская культура — это примерно 3000 лет развития. Когда мы пытаемся восстановить нечто, то это всегда будет очень сильное упрощение и усреднение, ведь за 3000 лет человеческие представления сильно менялись. Как правило, те источники, которые мы используем, относятся к эпохе II тысячелетия или позднее, часто уже в пересказе античных авторов, которые тоже привносили свои искажения.

Что касается Эхнатона, которого часто воспринимают как родоначальника монотеизма, то это не совсем так. Дело в том, что он не отрицал существование других богов, а лишь пытался сделать одного бога — Атона — самым главным. Но это не значит, что он не верил в существование других.

Эхнатон, наоборот, полагал, что остальные боги вредны, с ними нужно бороться и уничтожить. А бога Атона в официальном дискурсе он называл царем. То есть фактически было два правителя — на небе и на земле. На самом деле, это просто попытка укрепить свой авторитет, то же самое, если бы какой-нибудь глава государства вдруг заявил, что бога больше нет — есть президент на земле и президент на небесах. Это не повысило бы статус бога, зато повысило бы статус земного правителя. Такую историю и попытался прокрутить Эхнатон.

Многие египтологи тем не менее в самом деле полагают, что в значительной степени основы христианской религии сложились еще в Египте. Это неудивительно, потому что Ближний Восток — район крайне небольшой, где постоянно происходили перемещения людей и технологий. Это была активная и контактная зона. Люди обменивались идеями, и, естественно, кочевые племена иудеев, которые регулярно перемещались на территорию Египта, были знакомы с древнеегипетскими представлениями и кое-что вполне могли оттуда заимствовать. Прежде всего это идея посмертного суда и воздаяния.

[NS]: Вы имеете в виду суд Осириса?

[МЛ]: Да, когда на одной чаше весов находится сердце (египтяне полагали, что именно с помощью этого органа они думают), а на другой — перо богини справедливости Маат. И если жизнь, поступки и мысли соответствовали «должному порядку вещей», то перо перевешивало и душа покойного продолжала свое существование в вечности. Если нет, то сердце оказывалось отягощено неправильными поступками и тянуло чашу весов вниз. В этом случае его тут же съедало чудовище Амат — с телом гиппопотама, пастью крокодила и лапами льва.

Это не совсем понятие греха в христианстве, да и, судя по всему, не означало окончательного уничтожения души, но принципиальным образом снижало качество посмертного существования умершего. Нельзя назвать, видимо, это и адом — то были лишь отдельные области загробного мира.

Тем не менее христианство могло позаимствовать у египтян идею посмертного суда и воздаяния. К концу древнеегипетской цивилизации она была уже достаточно разработана, и к I веку нашей эры ее вполне могли перенять. А чудовище, пожирающее сердце, по мнению многих исследователей, могло быть прообразом Георгия Победоносца в иконографии. Богиня Исида, которая кормит грудью младенца Хора, — возможно, иконографически предтеча образа Богоматери с Иисусом.

[NS]: Были ли у египтян свои приметы и суеверия? Может быть, они верили в астрологию?

[МЛ]: Идея о том, что звезды определяют судьбу человека, египтянам была несвойственна. Астрология была характерна для жителей месопотамской цивилизации, в Египет она проникла очень поздно — уже во времена Римской империи. Хотя отдельные созвездия египтяне отождествляли с божествами, а их передвижение по небу объясняли различными мифологическими сюжетами.

Что касается суеверий, то у египтян было множество примет, связанных с благоприятными и неблагоприятными днями, существовали особые календари. В последние дни перед Новым годом (они праздновали его в июне — во время разлития Нила) очень боялись выходить на улицу, поскольку считалось, что в это время слуги богини Сехмет наполняют мир. Если все-таки пришлось выйти за пределы дома, нужно было обязательно повязать горло каким нибудь куском материи.

В противном случае слуги Сехмет могли проткнуть шею своими невидимыми стрелами, и в следующем году это предвещало человеку смерть. Поэтому дней перед Новым годом, которые у нас наполнены приятной суетой, египтяне боялись.

Еще египтяне активно занимались толкованием снов. Сохранилось несколько интересных и довольно подробных сонников, где, например, указано, что если у вас во сне выпадет зуб, то ждите какую то серьезную потерю или смерть родственника. Если вы увидели леопарда либо человека с головой леопарда или у вас голова леопарда, это хорошо — значит, станете важным человеком.

Управляете во сне лодкой? С большой степенью вероятности проиграете судебную тяжбу. Многие сны толковали по созвучию слов. Видите кошку во сне (а коша по-египетски «миуа») — это вестник хорошего урожая («шемуа»). Журавль снится — к радости, мокрая одежда — к драке, ссоре. Естественно, для них все это было не суевериями, а объективной реальностью.

[NS]: Были ли у египтян праздники и выходные?

[МЛ]: Выходных у египтян не было — недели были длинные. Поэтому существовало много праздников и неблагоприятных дней (как перед Новым годом). Последние считали оправданием для того, чтобы не ходить на работу.

[NS]: Что это были за праздники и как они их отмечали?

[МЛ]: Все праздники носили религиозный характер. Личных, судя по всему, не существовало. Нет, например, сведений о том, чтобы они праздновали дни рождения. Зато отмечали годовщину коронации царя.

Смысл праздника заключался в том, чтобы, во-первых, дать людям отдохнуть, во-вторых, получить доступ к пище, которую они не имели возможности употреблять в обычные дни — в первую очередь это животный белок. То есть им важно было расслабиться и хорошо поесть.

[NS]: Можно сказать, что ничего не изменилось с тех времен…

[МЛ]: Да, но какой-то особой диеты, как у нас оливье на Новый год, у египтян не было. Просто ели все самое вкусное, самое лучшее. Хотя существует мнение, что на отдельные праздники, например, могли употреблять ферментированную рыбу. До сих пор в Египте есть такой праздник — Шам эль-Нессим. Сегодня он привязан к христианской Пасхе, но корни этого праздника уходят в Древний Египет. В наши дни во время этого торжества египтяне продолжают есть ферментированную рыбу — фисих.

Если речь идет о классическом Древнем Египте, то там стоит назвать несколько праздников. Например, торжества, которые были связаны с божественными покровителями каких-то профессий или поселений. Наиболее известным был праздник Аменхотепа I, который был мифологическим или фактическим основателем поселка Дреймидино, где жили строители царских гробниц. Во время этого праздника работники некрополя совершали жертвы в честь почившего царя его супруги. Отдыхали и получали от визиря или из местных храмов различную снедь.

Еще один праздник — опет, связанный с божественным браком и идеей о том, что в образе царя царицы на самом деле является сам бог Амон и зачинает будущего наследника. Праздник должен был воспроизвести эту мифологическую, божественную историю.

Торжественная процессия следовала из храма в Карнаке в храм в Луксоре, везя с собой на украшенных цветами и золотом ладьях статую бога Амона, его супруги Мут и сына Хонсу. Их сопровождал целый флот более мелких судов, которые принадлежали различным чиновникам, сановникам и простым людям. По берегу в это время шла толпа тех, у кого не было средств передвижения по реке. Толпа танцевала, пила и пела.

Сегодня в Луксоре, который в древности назывался Филами (это была столица Египта), сохранился праздник в честь местного святого Гури Хаджада. Во время торжества продолжают носить по улицам изображения лодок, все радуются, красят лошадей, едят, пьют, облачены в разноцветные одежды. Считается, что это возможные отголоски древнеегипетского праздника.

[NS]: Наши с вами современники во время праздников едят не только мясо, но и сладости. Были ли они у древних египтян? Какую еще пищу они ели не только в праздничные, но и в будние дни?

[МЛ]: Очень сложно судить, потому что подобного меню нигде не сохранилось. Что касается сладостей, то египтяне были в них ограничены. Сахара у них не было, а фруктов было мало. Из сладкого ели в основном смоквы, то есть фиги вроде нашего инжира, еще виноград, мед и финики.

Были у них и сладкие напитки — прежде всего пиво с добавлением фиников или финикового сока. Еще древние египтяне любили сдобные булочки — видов различного хлеба у них вообще было очень много. Нам известны их названия, но далеко не всегда можно точно сказать, что они представляли собой. Поэтому не всегда понятно, что из этого хлеба было сладким блюдом, а что, например, с мясной начинкой. Интересно, что в храмах можно увидеть изображения лепешек, похожих на узбекские лаваши — с характерным штампом посередине.

[NS]: Сейчас в Египте популярна сладкая сдоба?

[МЛ]: Да, сегодня там делают много сладостей и всевозможных булочек. Правда, на мой вкус они относительно однообразны.

[NS]: В чем была суть ритуалов древних египтян?

[МЛ]: По большому счету все египетские ритуалы сводились к двум задачам. Первая — это отношения с богами. Вторая — взаимодействие с мертвыми: подготовка тела и духа умершего к загробному путешествию.

Храмовые ритуалы нам известны прежде всего по текстам и изображениям. Что касается погребальных традиций, то тут, помимо текстов, важны данные археологии, которые позволяют судить о том, что происходило в пространстве гробницы и рядом с ней. Наиболее известны сегодня, пожалуй, именно погребальные ритуалы. На эту тему существует огромное количество литературы. Очень важно отделять погребальный ритуал от поминального культа. Первое, что приходит в голову, — это, конечно, ритуалы, связанные с мумификацией.

[NS]: Расскажите о ней. Как все начиналось и как закончилось?

[МЛ]: Долгое время египтяне просто хоронили своих умерших в песке. Но потом, вероятно, заметили, что сухой и горячий песок быстро впитывает влагу, и похороненные частично мумифицируются. Поэтому они стали «помогать» естественным процессам и проводить искусственную мумификацию. Особенно важными эти ритуалы стали тогда, когда расслоение в обществе достигло такой степени, что появились люди, которые были способны строить крупные гробницы — поначалу это были шахты в земле. Возникла необходимость в сохранении тела.

Египтяне вытаскивали мягкие ткани и мумифицировали их (хотя иногда просто избавлялись от них, так как мумификация была затратной). Основой задачей было сохранить скелет. Как именно они добивались этого — мы не знаем, может быть, вываривали тело или клали его в землю, чтобы мягкие ткани истлели (а когда вытаскивали, могли частенько перепутать кости местами). Скелет обматывали бинтами, расписывали штукатуркой и одевали.

Получалось довольно устрашающе. Позже хорошо научились сохранять и мягкие ткани, поэтому лучшие мумии относятся к эпохе уже Нового царства. Затем качество мумий постепенно идет на спад — это было связано с кризисом египетской цивилизации. Далеко не все, что нужно для качественной мумификации — например, всевозможные битумы, смолы и благовонные масла, — можно было раздобыть в Египте или на прилегающих территориях. Когда была утрачена такая возможность, мумии стали менее «добротными». Позже производство вовсе стало массовым, что тоже способствовало упрощению процесса и снижению качества.

[NS]: А малоизвестные ритуалы у них были?

[МЛ]: К таковым относится, например, ритуал разбивания красных сосудов. Он тоже связан с погребением. Вещи, которые клали рядом с телом в гробницу, ритуально «убивали», чтобы, как и покойного, тоже перевести в загробный мир. Такое явление свойственно многим культурам. Можно раскапывать курган где-нибудь в Ставропольском крае и найти в нем сломанный меч.

Египтяне делали дырку в красном сосуде, а затем разбивали его. Красный цвет у них был связан с чем-то плохим и агрессивным, а вот белый — со спокойствием и чистотой. На красных сосудах писали проклятия для врагов и изображали их самих — представителей соседских стран и народов, — а затем разбивали.

Считается, что это могла быть замена человеческим жертвоприношениям, хотя иногда в очень сложных условиях, возможно, египтяне прибегали и казням. Но археологических примеров такого рода крайне мало. Из того, что мы знаем: в Нубии нашли обезглавленное тело молодого человека (вероятно, воина), которого бросили в мусорную яму. Возможно, это был ритуал, и человек стал заменой изображения на красном сосуде — ситуация оказалась настолько тяжелой, что пришлось прибегнуть к настоящей жертве. Но это лишь одна из интерпретаций — вероятно, один воин просто убил другого, а чтобы того не опознали, отрезал голову и бросил тело в мусор.

Человеческие жертвоприношения, судя по всему, все же были, но на заре египетской истории. Например, в Абидосе, древней столице, есть некрополь, где хоронили первых царей объединенного Египта. Такие захоронения окружены рядами небольших погребений. В этих могилах, как правило, похоронены молодые мужчины.

Одному из индийских антропологов удалось выяснить по следам крови на зубах и другим признакам, что одного из таких молодых людей задушили. Вероятно, это была жертва — древние египтяне верили, что эти мужчины будут служить царям и охранять тех после смерти. Добровольцы ли это были, каков был их социальный статус — мы не знаем.

Есть изображение, на котором человек, похожий на жреца, сидит и подносит к другому некую палочку. Этот второй вроде как связан. Тоже похоже на жертвоприношение, но точно сказать невозможно. При этом мы говорим о периоде рубежа IV тысячелетия до нашей эры. Потом у египтян довольно быстро развивалось абстрактное мышление, и вскоре они стали заменять реальных людей их изображениями.

[NS]: Вы упомянули красный и белый цвета. Какие еще цвета были значимы для древних египтян?

[МЛ]: В Египте действительно была развита символика цвета. Черный символизировал плодородие, это цвет египетской плодородной почвы. Зеленый — цвет молодости, возрождения. Синий — цвет небес, божественных волос.

[NS]: Может быть, они почитали и цветы?

[МЛ]: Да, например, очень любили васильки. У Тутанхамона был погребальный венок из васильков.

Египтяне в принципе любили цветы, делали из них всевозможные гирлянды, букеты и украшения. Если говорить о цветах, которые реально имели какое-то важное символическое значение и активно использовались в ритуалах, то это в первую очередь папирус и лотосы. Это геральдические цветы: первый относится к Нижнему Египту, второй — к Верхнему. Голубой лотос считался цветком загробного мира и ассоциировался с переходом в иную долгую жизнь. Его изображения часто встречаются в III тысячелетии до нашей эры: умерший вдыхает его аромат.

[NS]: Были ли у египтян священные животные, помимо кошек и скарабеев?

[МЛ]: Были, но здесь важно различать животных, которых они почитали как богов, и тех, что были лишь их символом. Например, быков Аписов считали божествами — для них устраивали некрополи, бальзамировали и хоронили со всеми почестями. Еще почитали крокодилов и павианов. В отдельных местностях — соколов и рыб.

При этом часто из таких животных делали вотивные мумии, которые выполняли роль свечей в нашем храме. При входе в некрополь или в храм такую мумию можно было купить, а затем с какой-то просьбой преподнести божеству.

При храмах существовали специальные катакомбы, где хранились мумии. Поскольку производство их, особенно на позднем этапе развития египетской цивилизации, поставили на поток, то часто одно животное могли разделить на несколько частей.

Древнеегипетская мумия кошки, хранящаяся в Лувре / © Greudin, ru.wikipedia.org

Для выращивания будущих мумий, судя по всему, существовали специальные питомники. При умерщвлении несчастных животных (тех же кошек), вероятно, били колотушкой или сворачивали им шеи, а затем бальзамировали.

Были животные, которых бальзамировали в качестве еды в загробном мире. Держали египтяне и домашних питомцев, которых могли любить настолько, что погребали вместе с умершими хозяевами. Прежде всего речь идет о собаках, но не только — иногда это могли быть, например, обезьяны или гуси.

В Древнем Египте встречаются мумии кого угодно — от скарабеев и мангустов до карпов и змей, которых обматывали льняными пеленами.

[NS]: Чем лечились древние египтяне?

[МЛ]: По большому счету вылечить они могли немногое. Боролись с паразитами и кишечными заболеваниями с помощью различных трав и настоев. Есть описания различных глазных болезней. Известны переломы, которые лечили с помощью протезирования — могли, например, сделать деревянную копию пальца. Что касается зубов, то их выдирали у покойников и вставляли живым, прикручивая к соседним с помощью золотой проволоки.

Есть описания многочисленных эпидемий — чумы, тифа. Но их симптомы настолько общие, что мы зачастую не можем понять, что конкретно это за болезнь. Зато на самих мумиях регулярно обнаруживают следы туберкулеза. При генетическом анализе часто выявляют и следы малярии.

[NS]: С такими серьезными заболеваниями они, очевидно, бороться не могли?

[МЛ]: Ну почему. Они боролись — изготавливали статуи для храмов.

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