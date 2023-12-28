Быстрые прогулки помогли бросить курить

Врачи выяснили, что попытки бросить курить серьезно облегчаются, если человек регулярно гуляет. Правда, прогулки при этом должны быть не совсем обычными.

Курение — одна из основных предотвратимых причин болезней и смертности в мире. По данным ВОЗ, хотя потребление табака в мире неуклонно снижается, в 2020 году примерно 20% людей старше 15 лет все еще курили.

Согласно подсчетам ВЦИОМ, в России последние пять лет доля курящих остается неизменной. Типичный заядлый курильщик — это мужчина (32% против 10% женщин), 35-44 лет (в этой группе мужчины курят по пачке в день 42%), живущий в селе (39%), имеющий плохое материальное положение (43%).

Несмотря на обилие всевозможных продуктов вроде специального пластыря, а также повышение цен на сигареты, рекламные кампания, многим так и не удается бросить курить. Теперь ученые из Университета Инсбрука (Австрия) проверили, могут ли в этом помочь активные прогулки. Результаты опубликованы в журнале Psychopharmacology.

Через листовки, социальные сети и почтовую службу университета ученые отобрали 16 курильщиков. Все они выкуривали минимум 10 сигарет в день в течение последних двух лет.

Участников попросили воздержаться от курения как минимум за 10 часов до исследования. Их разделили на три группы. В первой добровольцы совершали десятиминутную быструю прогулку на свежем воздухе, во второй выполняли упражнения на беговой дорожке в помещении. Участники контрольной группы просто сидели в течение 10 минут. До, во время и после тренировок всех спрашивали о тяге, симптомах отмены и настроении.

Оказалось, тяга к курению снизилась в группах, занимавшихся в помещении и на открытом воздухе в течение всей тренировки. В контрольной группе она осталась неизменной.

То же самое относилось к абстинентному синдрому и общему самочувствию. Через 10 минут жажда была немного ниже в группе на открытом воздухе, чем в группе, находившейся в помещении.

Еще одна, хотя и незначительная, разница между тренировками в помещении и на открытом воздухе — это время, которое проходит до выкуривания следующей сигареты. Для группы в помещении оно составило 17 минут, а для занимающихся на воздухе — 26 минут.

Показатели тяги к курению для трех групп в разные моменты измерения / © Psychopharmacology

Обратим внимание, что люди, гулявшие на улице, не бежали, а просто шли: им предлагали идти быстрым шагом, будто они опаздывают на встречу, но не до одышки. Несмотря на это, их результаты не уступали, а в чем-то даже превосходили результаты бегавших в зале. Таким образом, прогулка быстрым шагом (но без одышки) позволила бороться с курением с относительно небольшими затратами энергии и времени.

Авторы подчеркнули, что физические упражнения — экономически выгодный и доступный способ отказаться от вредной привычки. Во время тренировок внимание в основном сосредоточено на занятиях спортом, и курильщики могут отвлекаться от тяги к сигарете. Кроме того, спорт положительно влияет на сердечно-сосудистую и дыхательную системы, а еще может улучшить настроение, самочувствие, ослабить симптомы депрессии и тревоги. Наконец, физические упражнения в целом повышают самооценку и уверенность в себе — два положительных качества, которые могут способствовать отказу от курения.

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