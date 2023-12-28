Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Быстрые прогулки помогли бросить курить
Врачи выяснили, что попытки бросить курить серьезно облегчаются, если человек регулярно гуляет. Правда, прогулки при этом должны быть не совсем обычными.
Курение — одна из основных предотвратимых причин болезней и смертности в мире. По данным ВОЗ, хотя потребление табака в мире неуклонно снижается, в 2020 году примерно 20% людей старше 15 лет все еще курили.
Согласно подсчетам ВЦИОМ, в России последние пять лет доля курящих остается неизменной. Типичный заядлый курильщик — это мужчина (32% против 10% женщин), 35-44 лет (в этой группе мужчины курят по пачке в день 42%), живущий в селе (39%), имеющий плохое материальное положение (43%).
Несмотря на обилие всевозможных продуктов вроде специального пластыря, а также повышение цен на сигареты, рекламные кампания, многим так и не удается бросить курить. Теперь ученые из Университета Инсбрука (Австрия) проверили, могут ли в этом помочь активные прогулки. Результаты опубликованы в журнале Psychopharmacology.
Через листовки, социальные сети и почтовую службу университета ученые отобрали 16 курильщиков. Все они выкуривали минимум 10 сигарет в день в течение последних двух лет.
Участников попросили воздержаться от курения как минимум за 10 часов до исследования. Их разделили на три группы. В первой добровольцы совершали десятиминутную быструю прогулку на свежем воздухе, во второй выполняли упражнения на беговой дорожке в помещении. Участники контрольной группы просто сидели в течение 10 минут. До, во время и после тренировок всех спрашивали о тяге, симптомах отмены и настроении.
Оказалось, тяга к курению снизилась в группах, занимавшихся в помещении и на открытом воздухе в течение всей тренировки. В контрольной группе она осталась неизменной.
То же самое относилось к абстинентному синдрому и общему самочувствию. Через 10 минут жажда была немного ниже в группе на открытом воздухе, чем в группе, находившейся в помещении.
Еще одна, хотя и незначительная, разница между тренировками в помещении и на открытом воздухе — это время, которое проходит до выкуривания следующей сигареты. Для группы в помещении оно составило 17 минут, а для занимающихся на воздухе — 26 минут.
Обратим внимание, что люди, гулявшие на улице, не бежали, а просто шли: им предлагали идти быстрым шагом, будто они опаздывают на встречу, но не до одышки. Несмотря на это, их результаты не уступали, а в чем-то даже превосходили результаты бегавших в зале. Таким образом, прогулка быстрым шагом (но без одышки) позволила бороться с курением с относительно небольшими затратами энергии и времени.
Авторы подчеркнули, что физические упражнения — экономически выгодный и доступный способ отказаться от вредной привычки. Во время тренировок внимание в основном сосредоточено на занятиях спортом, и курильщики могут отвлекаться от тяги к сигарете. Кроме того, спорт положительно влияет на сердечно-сосудистую и дыхательную системы, а еще может улучшить настроение, самочувствие, ослабить симптомы депрессии и тревоги. Наконец, физические упражнения в целом повышают самооценку и уверенность в себе — два положительных качества, которые могут способствовать отказу от курения.
До сих пор ученые не до конца понимали, как меняется химический состав воздуха и что происходит с выбросами летучих органических веществ, когда рождественское дерево срубают и ставят в помещении. Этот пробел решили восполнить сотрудники инженерной лаборатории Национального института стандартов и технологий США.
Все чаще инновации требуют навыков и экспертизы из самых разных областей науки. А решение задач в одной отрасли приводит к появлению технологий и накоплению знаний, которые могут пригодиться в других сферах — даже в покорении космоса. Naked Science разобрал 10 технологий и направлений исследований, которые развиваются за счет взаимодействия ученых разных профилей.
Когда люди в возрасте испытывают дефицит человеческого общения, поддержать их в эмоциональном и социальном плане и тем самым замедлить приближение деменции способны домашние питомцы. Это показало новое исследование китайских ученых.
С помощью машинного обучения международная группа ученых узнала, что герой полотна одного из величайших живописцев эпохи Возрождения Рафаэля Санти «Мадонна с розой», вероятно, был написан другим художником.
До сих пор ученые не до конца понимали, как меняется химический состав воздуха и что происходит с выбросами летучих органических веществ, когда рождественское дерево срубают и ставят в помещении. Этот пробел решили восполнить сотрудники инженерной лаборатории Национального института стандартов и технологий США.
История знает немало вундеркиндов, чьи незаурядные способности ярко проявились в раннем возрасте. Однако далеко не всем из них удается впоследствии реализовать свой потенциал гения. Зачастую одаренность так и остается в виде «тлеющих угольков». Опираясь на научные данные, Александр Савенков, доктор педагогических и психологических наук, профессор, директор Института педагогики и психологии образования МГПУ рассказал, что именно определяет, раскроет ли одаренный ребенок свой потенциал во взрослой жизни или нет.
Судно Yara Eyde станет первым, плавающим только на этом виде топлива, что потребует существенных модификаций судового двигателя. Его токсичность настолько высока, что предельно допустимая концентрация подобного горючего в 15 раз ниже, чем у солярки, применяемой в контейнеровозах сегодня. Производитель решился на столь непростой шаг ради экологии.
Не так давно, по астрономическим меркам, звезда HD 7977 пролетела рядом с Солнцем. Вероятно, достаточно близко, чтобы затронуть облако Оорта. Ученые проанализировали, как она и другие звезды-гости могли повлиять на объекты Солнечной системы.
С помощью машинного обучения международная группа ученых узнала, что герой полотна одного из величайших живописцев эпохи Возрождения Рафаэля Санти «Мадонна с розой», вероятно, был написан другим художником.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Нобелевская премия по медицине 2018 года присуждена за открытие в лечении рака
Электричество от ветряков и солнца дешевле угольного — почему же в Азии начали массово строить угольные ТЭС?
Сможет ли Россия создать свою орбитальную станцию? И почему этому не стоит радоваться?
«Скоростная железка» для России: почему это колесо доедет до Петербурга, но не до Сочи?
Признание геноцида армян: крупный выигрыш Еревана или пустая формальность?
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии