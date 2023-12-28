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Успокоительное резко повысило риск выкидыша у беременных
Женщины в положении нередко страдают от расстройств сна и психики. Популярные во многих странах успокоительные и седативные средства из класса бензодиазепинов способны помочь при таких состояниях. Врачи выписывают их в том числе беременным при жалобах на бессонницу и тревогу. Между тем крупное исследование в Тайване показало, что прием таких лекарств грозит преждевременным прерыванием беременности.
Бензодиазепины относятся к группе депрессантов центральной нервной системы и обладают снотворным, седативным и снижающим уровень тревоги действием. Среди наиболее назначаемых фармпрепаратов этого класса — алпразолам, диазепам, лоразепам, оксазолам и флудиазепам.
Как в случае со многими другими медикаментами, в инструкциях к таким лекарствам есть предупреждение о противопоказании при беременности. Однако это, видимо, не мешает широкому применению бензодиазепинов. Недавний метаанализ 32 научных работ показал, что такие препараты женщинам в положении назначают в 28 странах, а распространенность их использования во время беременности в мире оценивают почти в 2%. Чаще всего лоразепам и ему подобные лекарства выписывают в Восточной Европе.
Рандомизированные клинические испытания мало подходят для оценки безопасности использования бензодиазепинов у беременных, поскольку таких пациентов к ним обычно не допускают. Поэтому коллектив ученых из Тайваня выбрал для этих целей наблюдательное исследование с использованием схемы «случай — время — контроль», чтобы устранить влияние измеряемых и неизмеряемых искажающих факторов.
В работе, опубликованной в журнале JAMA Psychiatry, исследователи рассмотрели информацию из национальных баз данных Тайваня более чем о трех миллионах беременностей у 1 957 601 женщины с 2002 по 2019 год. Небольшая, но значимая часть из них — 136 134 беременности, или 4,4% — закончилась выкидышами. Средний возраст женщин, вошедших в выборку, составил чуть более 30 лет.
Случаи преждевременного прерывания беременности изучили подробнее. Ученые сопоставили, насколько часто выкидыши происходили у женщин, которые принимали или не употребляли бензодиазепины во время вынашивания плода. При анализе учитывали различные переменные, в том числе демографические характеристики и сопутствующие заболевания до беременности. Анализ с поправкой на искажающие факторы показал, что употребление беременными бензодиазепинов коррелировало с повышением риска невынашивания плода в среднем на 69%.
Кроме того, ученые установили, что некоторые виды бензодиазепинов, например флудиазепам, увеличивали вероятность выкидыша гораздо сильнее, чем другие, — в 2,52 раза. Также роль играла дозировка успокоительных: при малой дозе бензодиазепинов риск возрастал на 61%, а при высокой — уже на 86%.
Подводя итог, исследователи подчеркнули, что их результаты говорят о необходимости тщательно взвешивать риск и пользу при назначении беременным препаратов для лечения психических расстройств и нарушений сна.
Вместе с тем профессор Саймон Уэссели (Simon Wessely) из Королевского колледжа Лондона в комментарии изданию The Telegraph заявил, что, несмотря на внушительный размер выборки и выявленную корреляцию, вопрос о причинно-следственной связи остался открытым. Впрочем, медик согласился, что врачам в любом случае нужно стараться реже выписывать бензодиазепины и на как можно более короткий срок.
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