Назван главный мотив, побуждающий людей к тренировкам

Многие говорят, что занимаются спортом для поддержания здоровья. Однако ученые с помощью инструментов искусственного интеллекта и машинного обучения установили, что на самом деле большинство людей к тренировкам подталкивает несколько другая причина.

Из научной литературы известно, что чуть больше двух часов физической активности в неделю могут предотвратить 30% заболеваний, повысить качество жизни и продлить ее. Несмотря на это, менее четверти людей систематически тренируются. Значит, польза для здоровья недостаточно веский аргумент, чтобы поднять людей с дивана, хотя именно эту причину часто упоминают, отвечая на вопрос, что побуждает к занятиям спортом.

Группа исследователей из Тель-Авивского университета (Израиль) взялась разобраться в парадоксе. Ученые заподозрили, что в опросах люди могут быть недостаточно честны. Поэтому их результаты не дают реального представления о том, что помогает замотивировать к регулярной физической активности.

Вместо традиционного анкетирования специалисты решили прибегнуть к ИИ-технологиям и проанализировать комментарии из сообществ в соцсети Reddit, связанных со спортом и мотивацией. На этой популярной онлайн-площадке пользователи, известные друг другу только по никнеймам, обсуждают волнующие их темы, делятся опытом и мнениями. Исследователи посчитали, что высказывания будут более искренними, поскольку в соцсетях люди чаще говорят открыто, не боясь осуждения.

Анализ 1577 комментариев уникальных пользователей показал, что главная причина, по которой люди начинают заниматься спортом, — это желание улучшить внешность. Она фигурировала в высказываниях почти 24% людей. Стремление поддерживать физическое здоровье оказалось на втором месте (18,9%), а еще 16,9% пользователей Reddit отмечали, что упражнения благотворно влияют на психику.

«Люди занимаются спортом в основном для того, чтобы хорошо выглядеть. Хотя в анкетах указывают, что хотят быть здоровыми, на самом деле им хочется видеть „кубики“ на своем прессе», — прокомментировал результаты один из авторов работы профессор Ифтах Гепнер. Знание реальных мотивов необходимо для разработки более эффективных программ, побуждающих людей к физической активности и здоровому образу жизни, добавил он.

Еще один аспект, интересовавший ученых, — какие стратегии помогают людям быть физически активными. Почти треть пользователей сделали тренировки привычкой, а 13,9% ставили себе цель сбросить вес или пробежать определенную дистанцию. В числе других тактик упоминались общение во время тренировок, просмотр записей с упражнениями на YouTube, использование специализированных приложений для занятий спортом, а также финансовые вложения (например, покупка абонемента в тренажерный зал).

Превращение тренировок в привычку пользователи рекомендовали чаще, что говорит о действенности этого метода, подтвержденной опытом, заключили специалисты. Статья об исследовании вышла в Journal of Medical Internet Research.

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