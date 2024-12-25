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NASA откажется от ракеты SLS и корабля Orion для лунной программы
Утечки в западной прессе показали, что администрация Дональда Трампа запланировала ликвидировать «священных коров» американского лоббизма — ракету и корабль общей стоимостью 40 миллиардов долларов. Ранее полет на Луну к 2027 году задумывали именно с их участием. Несмотря на свертывание обеих программ, планы по освоению космоса стали еще амбициознее.
Переходная команда управленцев, ознакомившаяся с делами в Национальном управлении по аэронавтике и исследованию космического пространства США, начала готовить черновые варианты приказов, которые вступят в силу после 20 января 2025 года, когда администрация Трампа примет власть. Информацию об их планах опубликовало издание Ars Technica. В статье Эрик Бергер, известный отраслевой обозреватель, отметил, что эти планы еще не на финальной стадии, однако они отражают общие намерения нового американского руководства.
Ключевые моменты: закрытие программы сверхтяжелой ракеты SLS и корабля Orion. Это, в случае реализации планов, поистине революционные изменения. На протяжении долгих лет эта ракета и корабль были центральной частью всех НИОКР американского космического агентства. Проекты оценивали в 40 миллиардов долларов, а один пуск корабля Orion на ракете SLS стоил более четырех миллиардов долларов. Из озвученных цен ясно, что качество управления обоими проектами было низким. Поэтому неудивительно, что они имели и серьезные технические проблемы.
Например, Orion после беспилотного испытательного полета к Луне вернулся на Землю с незапланированными разработчиками трещинами в теплозащите. По идее, после этого теплозащиту необходимо усовершенствовать, после чего корабль испытывают еще раз. Но из-за стоимости тестового полета (примерно 20% годового бюджета NASA) сделать это не представлялось возможным. Отправлять людей к Луне без успешных предварительных испытаний тоже выглядело сомнительной идеей: так не поступали даже в эпоху первой лунной гонки.
После 20 января 2025 года главой Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США станет миллиардер Джаред Айзекман, командир первого в истории частного космического экипажа, состоявшегося этим летом. Айзекман по взглядам близок к Илону Маску, но, даже несмотря на это, мало кто ожидал, что он решится отменить SLS и Orion. Дело не только в том, что в их программы уже вложили десятки миллиардов долларов. Важнее то, что за проектами стоят влиятельнейший конгрессмены-лоббисты, из-за чего в народе эту ракету в шутку расшифровывают как Senate Launch System, а оба проекта в целом называют «пиньятой» для коррупционеров/лоббистов.
Новые данные показали, что команда Айзекмана нацелена на невероятное для американской политической системы — борьбу с дорогостоящим лоббизмом. После фон Брауна ничего подобного в истории США не было. Кроме того, намечается масштабное сокращение персонала и центров разработки NASA.
Под стать этим поистине революционным намерениям — и остальные планы космического агентства при новой администрации. Они включают отправку людей на Луну и Марс к 2028 году, что потребует быстрой перестройки лунной программы «Артемида» на принципиально новое «железо». Очевидно, речь пойдет об использовании Starship HLS для всех этапов миссии, а не только для посадки и взлета с Луны, как это планировалось ранее.
Тезис об отправке людей к Марсу до 2028 года, однако, сомнителен. Как известно, план полета Starship к четвертой планете включал выработку топлива на обратный путь прямо на марсианской поверхности. Для этого потребуются источник энергии (желательно атомный) и набор оборудования для реакции Сабатье (получение метана из углекислого газа и воды). На данный момент отработанной техники такого рода ни у кого на Земле нет. Ее разработка займет много лет, так что высадка людей на Марс реальна только в 2030-х годах.
В то же время отправить Starship к Красной планете до 2028 года технически вполне возможно. Правда, в беспилотном режиме — для отработки «торможения брюхом» о марсианскую атмосферу, чтобы сэкономить топливо на торможении. В идеале без людей стоило бы отработать и посадку туда. Данные, полученные при таких испытаниях, стали бы крайне ценными для подготовки пилотируемой экспедиции в 2030-х.
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