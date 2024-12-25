NASA откажется от ракеты SLS и корабля Orion для лунной программы

Утечки в западной прессе показали, что администрация Дональда Трампа запланировала ликвидировать «священных коров» американского лоббизма — ракету и корабль общей стоимостью 40 миллиардов долларов. Ранее полет на Луну к 2027 году задумывали именно с их участием. Несмотря на свертывание обеих программ, планы по освоению космоса стали еще амбициознее.

Переходная команда управленцев, ознакомившаяся с делами в Национальном управлении по аэронавтике и исследованию космического пространства США, начала готовить черновые варианты приказов, которые вступят в силу после 20 января 2025 года, когда администрация Трампа примет власть. Информацию об их планах опубликовало издание Ars Technica. В статье Эрик Бергер, известный отраслевой обозреватель, отметил, что эти планы еще не на финальной стадии, однако они отражают общие намерения нового американского руководства.

Ключевые моменты: закрытие программы сверхтяжелой ракеты SLS и корабля Orion. Это, в случае реализации планов, поистине революционные изменения. На протяжении долгих лет эта ракета и корабль были центральной частью всех НИОКР американского космического агентства. Проекты оценивали в 40 миллиардов долларов, а один пуск корабля Orion на ракете SLS стоил более четырех миллиардов долларов. Из озвученных цен ясно, что качество управления обоими проектами было низким. Поэтому неудивительно, что они имели и серьезные технические проблемы.

Например, Orion после беспилотного испытательного полета к Луне вернулся на Землю с незапланированными разработчиками трещинами в теплозащите. По идее, после этого теплозащиту необходимо усовершенствовать, после чего корабль испытывают еще раз. Но из-за стоимости тестового полета (примерно 20% годового бюджета NASA) сделать это не представлялось возможным. Отправлять людей к Луне без успешных предварительных испытаний тоже выглядело сомнительной идеей: так не поступали даже в эпоху первой лунной гонки.

После 20 января 2025 года главой Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США станет миллиардер Джаред Айзекман, командир первого в истории частного космического экипажа, состоявшегося этим летом. Айзекман по взглядам близок к Илону Маску, но, даже несмотря на это, мало кто ожидал, что он решится отменить SLS и Orion. Дело не только в том, что в их программы уже вложили десятки миллиардов долларов. Важнее то, что за проектами стоят влиятельнейший конгрессмены-лоббисты, из-за чего в народе эту ракету в шутку расшифровывают как Senate Launch System, а оба проекта в целом называют «пиньятой» для коррупционеров/лоббистов.

Новые данные показали, что команда Айзекмана нацелена на невероятное для американской политической системы — борьбу с дорогостоящим лоббизмом. После фон Брауна ничего подобного в истории США не было. Кроме того, намечается масштабное сокращение персонала и центров разработки NASA.

До этого момента новая лунная программа США предполагала стыковку корабля Orion на окололунной орбите со Starship. Пара астронавтов должна была перейти на борт корабля SpaceX, прилуниться на нем, провести исследования и затем вернуться на окололунную орбиту. Вопрос о том, зачем в этой схеме куда более тесный Orion, если Starship все равно путешествует с той же Земли, давно озадачивал публику / © Wikimedia Commons

Под стать этим поистине революционным намерениям — и остальные планы космического агентства при новой администрации. Они включают отправку людей на Луну и Марс к 2028 году, что потребует быстрой перестройки лунной программы «Артемида» на принципиально новое «железо». Очевидно, речь пойдет об использовании Starship HLS для всех этапов миссии, а не только для посадки и взлета с Луны, как это планировалось ранее.

Тезис об отправке людей к Марсу до 2028 года, однако, сомнителен. Как известно, план полета Starship к четвертой планете включал выработку топлива на обратный путь прямо на марсианской поверхности. Для этого потребуются источник энергии (желательно атомный) и набор оборудования для реакции Сабатье (получение метана из углекислого газа и воды). На данный момент отработанной техники такого рода ни у кого на Земле нет. Ее разработка займет много лет, так что высадка людей на Марс реальна только в 2030-х годах.

В то же время отправить Starship к Красной планете до 2028 года технически вполне возможно. Правда, в беспилотном режиме — для отработки «торможения брюхом» о марсианскую атмосферу, чтобы сэкономить топливо на торможении. В идеале без людей стоило бы отработать и посадку туда. Данные, полученные при таких испытаниях, стали бы крайне ценными для подготовки пилотируемой экспедиции в 2030-х.

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