  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
18 минут назад
Александр Березин
38

NASA откажется от ракеты SLS и корабля Orion для лунной программы

4.9

Утечки в западной прессе показали, что администрация Дональда Трампа запланировала ликвидировать «священных коров» американского лоббизма — ракету и корабль общей стоимостью 40 миллиардов долларов. Ранее полет на Луну к 2027 году задумывали именно с их участием. Несмотря на свертывание обеих программ, планы по освоению космоса стали еще амбициознее.

Космонавтика
# NASA
# космонавтика
# космос
# Марс
Ракета SLS на стартовом столе / © NASA, MSFC

Переходная команда управленцев, ознакомившаяся с делами в Национальном управлении по аэронавтике и исследованию космического пространства США, начала готовить черновые варианты приказов, которые вступят в силу после 20 января 2025 года, когда администрация Трампа примет власть. Информацию об их планах опубликовало издание Ars Technica. В статье Эрик Бергер, известный отраслевой обозреватель, отметил, что эти планы еще не на финальной стадии, однако они отражают общие намерения нового американского руководства.

Ключевые моменты: закрытие программы сверхтяжелой ракеты SLS и корабля Orion. Это, в случае реализации планов, поистине революционные изменения. На протяжении долгих лет эта ракета и корабль были центральной частью всех НИОКР американского космического агентства. Проекты оценивали в 40 миллиардов долларов, а один пуск корабля Orion на ракете SLS стоил более четырех миллиардов долларов. Из озвученных цен ясно, что качество управления обоими проектами было низким. Поэтому неудивительно, что они имели и серьезные технические проблемы.

Например, Orion после беспилотного испытательного полета к Луне вернулся на Землю с незапланированными разработчиками трещинами в теплозащите. По идее, после этого теплозащиту необходимо усовершенствовать, после чего корабль испытывают еще раз. Но из-за стоимости тестового полета (примерно 20% годового бюджета NASA) сделать это не представлялось возможным. Отправлять людей к Луне без успешных предварительных испытаний тоже выглядело сомнительной идеей: так не поступали даже в эпоху первой лунной гонки.

После 20 января 2025 года главой Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США станет миллиардер Джаред Айзекман, командир первого в истории частного космического экипажа, состоявшегося этим летом. Айзекман по взглядам близок к Илону Маску, но, даже несмотря на это, мало кто ожидал, что он решится отменить SLS и Orion. Дело не только в том, что в их программы уже вложили десятки миллиардов долларов. Важнее то, что за проектами стоят влиятельнейший конгрессмены-лоббисты, из-за чего в народе эту ракету в шутку расшифровывают как Senate Launch System, а оба проекта в целом называют «пиньятой» для коррупционеров/лоббистов.

Новые данные показали, что команда Айзекмана нацелена на невероятное для американской политической системы — борьбу с дорогостоящим лоббизмом. После фон Брауна ничего подобного в истории США не было. Кроме того, намечается масштабное сокращение персонала и центров разработки NASA.

До этого момента новая лунная программа США предполагала стыковку корабля Orion на окололунной орбите со Starship. Пара астронавтов должна была перейти на борт корабля SpaceX, прилуниться на нем, провести исследования и затем вернуться на окололунную орбиту. Вопрос о том, зачем в этой схеме куда более тесный Orion, если Starship все равно путешествует с той же Земли, давно озадачивал публику  / © Wikimedia Commons

Под стать этим поистине революционным намерениям — и остальные планы космического агентства при новой администрации. Они включают отправку людей на Луну и Марс к 2028 году, что потребует быстрой перестройки лунной программы «Артемида» на принципиально новое «железо». Очевидно, речь пойдет об использовании Starship HLS для всех этапов миссии, а не только для посадки и взлета с Луны, как это планировалось ранее.

Тезис об отправке людей к Марсу до 2028 года, однако, сомнителен. Как известно, план полета Starship к четвертой планете включал выработку топлива на обратный путь прямо на марсианской поверхности. Для этого потребуются источник энергии (желательно атомный) и набор оборудования для реакции Сабатье (получение метана из углекислого газа и воды). На данный момент отработанной техники такого рода ни у кого на Земле нет. Ее разработка займет много лет, так что высадка людей на Марс реальна только в 2030-х годах.

В то же время отправить Starship к Красной планете до 2028 года технически вполне возможно. Правда, в беспилотном режиме — для отработки «торможения брюхом» о марсианскую атмосферу, чтобы сэкономить топливо на торможении. В идеале без людей стоило бы отработать и посадку туда. Данные, полученные при таких испытаниях, стали бы крайне ценными для подготовки пилотируемой экспедиции в 2030-х.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Космонавтика
# NASA
# космонавтика
# космос
# Марс
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Telegram Дзен Дзен VK VK
Предстоящие мероприятия
Все
Беседа
25 Дек
Бесплатно
Встреча с космонавтом Александром Лазуткиным
Твой сектор космоса
Москва
Лекция
25 Дек
700
Эстезиология: органы чувств
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
26 Дек
600
Древесные змеи — символ нового года
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
26 Дек
Бесплатно
Загадки Солнца
Курилка Гутенберга
Москва
Лекция
26 Дек
500
Вещи и смерть
Центр «Архэ»
Санкт-Петербург
Лекция
26 Дек
800
За какими девайсами прошлого охотились шпионы
Гиперион
Москва
Экскурсия
26 Дек
1600
Телескоп и флейта
Пулковская обсерватория
Санкт-Петербург
Экскурсия
27 Дек
Бесплатно
Нереализованные проекты
Космонавтика и авиация
Москва
Лекция
27 Дек
Бесплатно
Один день на МКС
Твой сектор космоса
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
Позавчера, 15:25
Елизавета Александрова

В доставленном «Аполлонами» лунном грунте нашли земную воду

До сих пор многие ученые считали, что у лунной воды два источника происхождения: немалая доля доставлена с упавшими кометами, но большая часть образовалась на самой Луне под действием частиц солнечного ветра. По итогам недавнего исследования планетологи вынуждены перечеркнуть эту картину. Они заявили, что кометная вода на естественном спутнике Земли действительно есть, но радиация вряд ли сыграла значительную роль. Вместо этого, похоже, главная часть лунной воды происходит из того же материала, из которого сформировалась наша планета.

Астрономия
# Аполлон
# внеземная вода
# космос
# Луна
# лунная программа
# лунный грунт
# происхождение Луны
Позавчера, 19:00
Андрей

Четверть века наблюдений показали, что некоторые шимпанзе научились раскалывать орехи вдвое быстрее сородичей

Группа антропологов проанализировала более 800 часов видеозаписей, собранных в течение 25 лет наблюдений за небольшой группой шимпанзе в Гвинее. Ученые решили выяснить, различаются ли подходы к добыче пищи у приматов одного сообщества. Оценив их действия по ряду критериев, исследовали обнаружили множество индивидуальных различий в колке орехов: некоторые шимпанзе справлялись значительно быстрее сородичей. Вдобавок выяснилось, что эти обезьяны оттачивают навыки вдвое дольше, чем считалось.

Биология
# видеонаблюдение
# Гвинея
# индивидуальность
# когнитивные способности
# орудия труда
# социальное обучение
# шимпанзе
22 декабря
Андрей

Палеонтологи впервые увидели, как древние хищные улитки ошибочно просверлили пустые раковины моллюсков

Американские специалисты изучили больше двух тысяч ископаемых раковин моллюсков неогенового периода и обнаружили среди них уникальные свидетельства неудачной охоты. Две раковины зияли отверстиями, которые хищные улитки просверлили изнутри, то есть их добыча была уже мертвой. Это первые подобные наблюдения, и причин у древних ошибок могло быть несколько: палеонтологи не исключают, что брюхоногие «напали» на пустые раковины с голоду.

Палеонтология
# брюхоногие
# моллюски
# морские улитки
# охота
# раковина
# сверление
# хищничество
22 декабря
Андрей

Палеонтологи впервые увидели, как древние хищные улитки ошибочно просверлили пустые раковины моллюсков

Американские специалисты изучили больше двух тысяч ископаемых раковин моллюсков неогенового периода и обнаружили среди них уникальные свидетельства неудачной охоты. Две раковины зияли отверстиями, которые хищные улитки просверлили изнутри, то есть их добыча была уже мертвой. Это первые подобные наблюдения, и причин у древних ошибок могло быть несколько: палеонтологи не исключают, что брюхоногие «напали» на пустые раковины с голоду.

Палеонтология
# брюхоногие
# моллюски
# морские улитки
# охота
# раковина
# сверление
# хищничество
20 декабря
Игорь Байдов

Археологи назвали причину, по которой люди перестроили Стоунхендж четыре тысячи лет назад

Один из самых знаменитых археологических памятников мира — Стоунхендж — начали возводить на территории современного графства Уилтшир в Англии еще в каменном веке. На протяжении полутора тысяч лет Стоунхендж достраивали и перестраивали, изменяя при этом его планировку. Авторы нового исследования еще раз проанализировали маршрут камней, из которых сложено мегалитическое сооружение, и рассказали, зачем его могли перестроить между 2620-2480 годами до нашей эры, когда в центре сооружения появился Алтарный камень.

Археология
# мегалиты
# неолит
# Стоунхендж
Позавчера, 19:00
Андрей

Четверть века наблюдений показали, что некоторые шимпанзе научились раскалывать орехи вдвое быстрее сородичей

Группа антропологов проанализировала более 800 часов видеозаписей, собранных в течение 25 лет наблюдений за небольшой группой шимпанзе в Гвинее. Ученые решили выяснить, различаются ли подходы к добыче пищи у приматов одного сообщества. Оценив их действия по ряду критериев, исследовали обнаружили множество индивидуальных различий в колке орехов: некоторые шимпанзе справлялись значительно быстрее сородичей. Вдобавок выяснилось, что эти обезьяны оттачивают навыки вдвое дольше, чем считалось.

Биология
# видеонаблюдение
# Гвинея
# индивидуальность
# когнитивные способности
# орудия труда
# социальное обучение
# шимпанзе
28 ноября
Елизавета Александрова

Поступающий каждые три часа радиосигнал из космоса оказался не от нейтронной звезды

Обсерватории постоянно улавливают «мигающие» радиосигналы из глубин Вселенной. Чаще всего их источниками оказываются нейтронные звезды, которые за это и назвали пульсарами. Но к недавно обнаруженному источнику GLEAM-X J0704-37 они, по мнению астрономов, отношения не имеют.

Астрономия
# белые карлики
# космос
# Пульсары
# радиосигналы
3 декабря
Елизавета Александрова

NASA попросило помочь с идеями по спасению астронавта с Луны

Американская лунная программа «Артемида» предусматривает экспедиции длительностью от нескольких дней до долгих недель и даже месяцев, но луномобиля для передвижения экипажа по поверхности спутника Земли на сегодня нет. Поэтому космическое агентство США продумывает план действий на случай, если астронавты окажутся далеко от базы и кто-то из них внезапно не сможет идти самостоятельно.

Космонавтика
# NASA
# Артемида
# астронавты
# высадка на Луну
# космос
# лунная база
# лунная программа
13 декабря
Юлия Трепалина

Ветеринары определили, когда у собак наступает старость

С какого возраста зооврачи считают собак престарелыми? Это недавно выяснили исследователи из Великобритании и Венгрии, проанализировав карты пациентов ветеринарных клиник. Также ученые установили, от каких проблем со здоровьем чаще страдают пожилые питомцы.

Биология
# ветеринария
# возраст
# домашние животные
# породы собак
# собаки
# старение
# старость
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. NASA откажется от ракеты SLS и корабля Orion для лунной программы

    18 минут назад

  2. Как минимум две почти одинаковые планеты размером с Землю нашли у одной из ближайших звезд

    22 минуты назад

  3. Нейросеть научили быстро и точно менять режимы работы электродвигателя

    2 часа назад

  4. Обнаружен новый, более эффективный вид бактериофага

    2 часа назад
Выбор редакции

Мозг 2.0: Когда технологии дадут возможность жить десятки жизней в одной? Интервью с Ярославом Туровским

20 декабря

Последние комментарии

Bae Express
19 секунд назад
ланцет? не, не видел😁 торогие русофобц, где же - где же ваши коричневые по пять рублей ведро в базарный день?🤦‍♂️😁

В Европе показали оригинальный барражирующий боеприпас RD-120В Европе показали оригинальный барражирующий боеприпас RD-120

Tyoman Igorevich
3 минуты назад
2025г??? Вы что серьёзно? Если сказали 2225г ещё можно было повторить

В России начали строить стратосферные беспилотники для предоставления услуг связи и интернетаВ России начали строить стратосферные беспилотники для предоставления услуг связи и интернета

Bae Express
6 минут назад
Фуат, да - да, гнЕёт🤦‍♂️ чо как там у ололошки? уже слетал на марс... и сикерс? ах - да, это же обычный пшик, как же я мог забыть😁 а чё там у безоса с

В России начали строить стратосферные беспилотники для предоставления услуг связи и интернетаВ России начали строить стратосферные беспилотники для предоставления услуг связи и интернета

Sidewinder
34 минуты назад
Такой себе из тебя эксперт. Нет никаких параметров для "5 поколения". И само деление на некие поколения -- чисто обывательская категория. Те самые

Глава Lockheed Martin ответил Маску, заявившему, что только «идиоты» будут строить истребителиГлава Lockheed Martin ответил Маску, заявившему, что только «идиоты» будут строить истребители

1 2
43 минуты назад
Не "миллинова", а "миллиновая". То что в словарях такого слова нет, это не аргумент в пользу буквального перевода. Слова "килоновая" тоже в словарях

В Магеллановых Облаках нашли новые источники рентгеновского излучения — «миллиновы»В Магеллановых Облаках нашли новые источники рентгеновского излучения — «миллиновы»

Konishua
46 минут назад
Исследование в США 40000 школьников на протяжении 10 лет Исследование в РФ 40 школьников на перемене

Выяснилось, как атмосфера в школе влияет на уровень тревожности у детейВыяснилось, как атмосфера в школе влияет на уровень тревожности у детей

Ришат Султанов
1 час назад
Павел, Сам то что придумал? Кто ты по жизни сам,кто тебя знает?

В России начали строить стратосферные беспилотники для предоставления услуг связи и интернетаВ России начали строить стратосферные беспилотники для предоставления услуг связи и интернета

Ришат Султанов
1 час назад
Павел, А что проектные работы бесплатные, по твоему. Т.е. люди должны сидеть корпеть разрабатывать напрягать мозг бесплатно?

В России начали строить стратосферные беспилотники для предоставления услуг связи и интернетаВ России начали строить стратосферные беспилотники для предоставления услуг связи и интернета

Ришат Султанов
1 час назад
Дима, В точку.

В России начали строить стратосферные беспилотники для предоставления услуг связи и интернетаВ России начали строить стратосферные беспилотники для предоставления услуг связи и интернета

Ришат Султанов
1 час назад
Василий, На войне, как на войне.

В России начали строить стратосферные беспилотники для предоставления услуг связи и интернетаВ России начали строить стратосферные беспилотники для предоставления услуг связи и интернета

Ришат Султанов
1 час назад
Олег, Доедает с солью, и один х..р не доволен, работать не хочет.

В России начали строить стратосферные беспилотники для предоставления услуг связи и интернетаВ России начали строить стратосферные беспилотники для предоставления услуг связи и интернета

Андрей Анисимов
1 час назад
F-35 не только не лучший, а худший среди истребителей по своим ТТХ, уступающий даже самолётам 4го поколения. У него малая скорость, он не может

Глава Lockheed Martin ответил Маску, заявившему, что только «идиоты» будут строить истребителиГлава Lockheed Martin ответил Маску, заявившему, что только «идиоты» будут строить истребители

Paidamart
1 час назад
Еще бы он не защищал программу на триллион долларов! Чудовищный распил бабла сотни миллиардов осядет в карманах владельцев ВПК США. Маск часто

Глава Lockheed Martin ответил Маску, заявившему, что только «идиоты» будут строить истребителиГлава Lockheed Martin ответил Маску, заявившему, что только «идиоты» будут строить истребители

Миша Прохоренко
2 часа назад
Насчёт лучшей спорный вопрос, а что самый дорогой это точно.

Глава Lockheed Martin ответил Маску, заявившему, что только «идиоты» будут строить истребителиГлава Lockheed Martin ответил Маску, заявившему, что только «идиоты» будут строить истребители

Никита Шилов
3 часа назад
Игорь, ты это слышишь, как хлопок потому, что на месте стоишь.

Самолет X-59 впервые запустил двигательСамолет X-59 впервые запустил двигатель

Naked Scientist
3 часа назад
Мы, на Марс никто не полетит! Уже в этом десятилетии появятся методы отмены старения и смерти. А как только жизнь перестанет быть конечной, у всех

Маск абсолютно уверен, что технологическая сингулярность будет достигнута к 2030 годуМаск абсолютно уверен, что технологическая сингулярность будет достигнута к 2030 году

Naked Scientist
3 часа назад
Эдуард, конечно, сингулярность - это слияние всего со всем. Из мира исчезнет понятие Мы, останется только огромное Я размером с мироздание.

Маск абсолютно уверен, что технологическая сингулярность будет достигнута к 2030 годуМаск абсолютно уверен, что технологическая сингулярность будет достигнута к 2030 году

Naked Scientist
3 часа назад
Dimak, просто большинство людей — конченные дураки. Поэтому и вводят тотальный контроль и социальный рейтинг, потому, что объяснить им ничего нельзя,

Маск абсолютно уверен, что технологическая сингулярность будет достигнута к 2030 годуМаск абсолютно уверен, что технологическая сингулярность будет достигнута к 2030 году

Naked Scientist
3 часа назад
, какого фига вы, глупцы, пытаетесь рассуждать своими куриными мозгами?! Маск сказал: уже к концу следующего года ИИ превзойдет способности

Маск абсолютно уверен, что технологическая сингулярность будет достигнута к 2030 годуМаск абсолютно уверен, что технологическая сингулярность будет достигнута к 2030 году

Naked Scientist
3 часа назад
shk1pper, тебе Маск что сказал? "уже к концу следующего года ИИ превзойдет способности отдельно взятого человека". Какого фига ты рассуждаешь?! Вы же все

Маск абсолютно уверен, что технологическая сингулярность будет достигнута к 2030 годуМаск абсолютно уверен, что технологическая сингулярность будет достигнута к 2030 году

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно
Ваше сообщение получено

Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно