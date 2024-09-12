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Мария А.
Мария А.
30 минут назад
Рейтинг: +92
Посты: 38

Миллиардер Джаред Айзекман стал первым непрофессионалом, вышедшим в открытый космос

Джаред Айзекман — спонсор и командир миссии Polaris Dawn, которую 10 сентября запустила американская компания SpaceX — стал первым человеком, совершившим выход в открытый космос во время коммерческого полета на орбиту.

Сообщество
# Polaris Dawn
# SpaceX
# Джаред Айзекман
Кадр из трансляции / © Space.com
Кадр из трансляции / © Space.com

Айзекман и еще один член экипажа, инженер по космическим операциям SpaceX Сара Джиллис, выполнили первый в истории коммерческий выход в открытый космос. Они провели более чем по 10 минут вне корабля Crew Dragon Resilience на орбите высотой 737 километров.

В общей сложности процесс занял не более двух часов: в 13:48 (по московскому времени) в космос вышел Айзекман, в 14:04 за ним последовала Джиллис. По их возвращении на корабль закрылись люки, внутренности Resilience снова наполнились воздухом. 

Всего в миссии Polaris Dawn участвуют четыре непрофессиональных астронавта: помимо Айзекмана и Джиллис, это бывший пилот ВВС США Скотт Потит и специалист биомедицинской инженерии Анна Менон, тоже инженер SpaceX.

Трансляция выхода в открытый космос / © Space.com

Поскольку у корабля Dragon нет встроенного воздушного шлюза, все его внутреннее пространство подверглось полной разгерметизации и воздействию космического вакуума. Поэтому все члены экипажа надели новые скафандры SpaceX.

Разработчики называют их «бронекостюмами из ткани» за счет необычной для внекорабельных скафандров конструкции. Компания Илона Маска рассчитывает, что финальный продукт эволюции этой линии скафандров выпустят миллионными тиражами для освоения Марса.

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Комментарии

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2 Комментария
Alexandra Zaprometova
Alexandra Zaprometova
19 минут назад
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А Юлия Пересильд - профессионал? Разве первый канал забесплатно ее туда отправил? Не понимаю, почему его назвали первым непрофессионалом.
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