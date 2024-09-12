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Миллиардер Джаред Айзекман стал первым непрофессионалом, вышедшим в открытый космос
Джаред Айзекман — спонсор и командир миссии Polaris Dawn, которую 10 сентября запустила американская компания SpaceX — стал первым человеком, совершившим выход в открытый космос во время коммерческого полета на орбиту.
Айзекман и еще один член экипажа, инженер по космическим операциям SpaceX Сара Джиллис, выполнили первый в истории коммерческий выход в открытый космос. Они провели более чем по 10 минут вне корабля Crew Dragon Resilience на орбите высотой 737 километров.
В общей сложности процесс занял не более двух часов: в 13:48 (по московскому времени) в космос вышел Айзекман, в 14:04 за ним последовала Джиллис. По их возвращении на корабль закрылись люки, внутренности Resilience снова наполнились воздухом.
Всего в миссии Polaris Dawn участвуют четыре непрофессиональных астронавта: помимо Айзекмана и Джиллис, это бывший пилот ВВС США Скотт Потит и специалист биомедицинской инженерии Анна Менон, тоже инженер SpaceX.
Поскольку у корабля Dragon нет встроенного воздушного шлюза, все его внутреннее пространство подверглось полной разгерметизации и воздействию космического вакуума. Поэтому все члены экипажа надели новые скафандры SpaceX.
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