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Олег Гончар
Олег Гончар
10 минут назад
Рейтинг: +622
Посты: 1772

NASA завершило серию испытаний корабля Orion

Инженеры Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США завершили цикл тестов космического корабля Orion.

Сообщество
# NASA
# Артемида
# космос
# Луна
# Орион
Orion в термовакуумной камере в испытательном центре NASA / © Quentin Schwinn / NASA
Orion в термовакуумной камере в испытательном центре NASA / © Quentin Schwinn / NASA

Специалисты NASA 11 месяцев испытывали модуль экипажа в космическом центре NASA имени Нила Армстронга в Сандаски, штат Огайо. Тесты включали условия, имитирующие аварийный запуск, когда корабль должен быстро отделиться от ракеты Space Launch System (SLS) и обеспечить сохранение жизни астронавтов.

Orion проверяли на работоспособность парашютной системы и подушек безопасности, защищающих экипаж во время приводнения, а также на воздействие экстремального шума и ударов молнии.

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# внеземная вода
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# мегалиты
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Астрономия
# белые карлики
# космос
# Пульсары
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Космонавтика
# NASA
# Артемида
# астронавты
# высадка на Луну
# космос
# лунная база
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Биология
# ветеринария
# возраст
# домашние животные
# породы собак
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"Изучил"Ты там Википедию прочитал, или анализ кала брал?

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Иван Колупаев
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Сергей, бред это запускать серийные ракеты без полезной нагрузки. На испытаниях другое дело. Вон Маск то Теслу, то банан запустит. Ему можно. И

Глава «Роскосмоса» изучил биографию Илона МаскаГлава «Роскосмоса» изучил биографию Илона Маска

Антонио Бучандез
54 минуты назад
Скорее бы уже, и дайте ему побольше оружия и рут права.

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Сергей Мальцев
1 час назад
Vladimir, РСЗО ещё посчитай

Глава «Роскосмоса» изучил биографию Илона МаскаГлава «Роскосмоса» изучил биографию Илона Маска

Vlad Ok
1 час назад
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Pavel Mandro
2 часа назад
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Триста Спартанцев
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Naked, ИИ никогда не превзойти человека в хитрости и подлости. Поэтому ИИ обречён. Это лишь средство удовлетворения потребностей человека.

Маск абсолютно уверен, что технологическая сингулярность будет достигнута к 2030 годуМаск абсолютно уверен, что технологическая сингулярность будет достигнута к 2030 году

Алексей Плешко
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Иван Колупаев
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Владимир Mortal
2 часа назад
Андрей Анисимов, вы также, как и Маск не обладаете полной информацией, а ваши знания очевидно вы черпаете из российского телевидения, этим всё

Глава Lockheed Martin ответил Маску, заявившему, что только «идиоты» будут строить истребителиГлава Lockheed Martin ответил Маску, заявившему, что только «идиоты» будут строить истребители

Петр Искратов
2 часа назад
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Иван Колупаев
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Bae Express
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Tyoman Igorevich
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2025г??? Вы что серьёзно? Если сказали 2225г ещё можно было повторить

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