  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
8 минут назад
Елизавета Александрова
33

Как минимум две почти одинаковые планеты размером с Землю нашли у одной из ближайших звезд

4.7

Астрономы обнаружили, что всего в 42 световых годах от нас, вокруг оранжевой карликовой звезды, обращаются планеты, похожие друг на друга почти как братья-близнецы. Все они в диаметре — вылитая Земля, но в несколько раз тяжелее. Почему?

Астрономия
# TRAPPIST-1
# землеподобные планеты
# каменистые планеты
# космос
# экзопланеты
Землеподобные экзопланеты в представлении художника
Землеподобные экзопланеты в представлении художника / © NASA/Ames Research Center/Daniel Rutter

В космосе насчитали уже больше семи тысяч подтвержденных экзопланет. В основном новые миры находят, когда они проходят «транзитом» по диску своей звезды: светило чуть тускнеет, и это дает информацию не только о самом наличии планеты, но и о ее размерах. Частота повторений потускнения говорит о том, насколько близко планета к своему солнцу: чем чаще она появляется перед звездой, тем ближе к ней расположена.

Особенный интерес вызывает феномен, который астрономы прозвали «гороховым стручком»: целая коллекция практически одинаковых каменистых планет в одной и той же системе. Самый яркий пример — система TRAPPIST-1, в которой некоторые из этих миров еще и находятся в потенциально обитаемой зоне — там, где не слишком жарко и не слишком холодно, а как раз так, как нужно для существования воды в жидком состоянии.

Возникает вопрос, как получилось, что эти планеты родились настолько похожими друг на друга и почему тогда в нашей Солнечной системе такое разнообразие. Недавно команда астрономов из США, Австралии, Чили и других стран рассказала о еще одном таком случае: системе звезды HD 101581, расположенной в южном небе, примерно в 42 световых годах от нас.

Звезда по размерам и массе примерно на одну треть меньше Солнца, это оранжевый карлик с температурой около 4600 кельвин, что на тысячу с лишним градусов меньше, чем у нашей желтой карликовой звезды. В статье (доступна на сервере препринтов Корнеллского университета) ученые сообщили, что возле этой звезды точно наблюдают две планеты и подозревают третью. Нашли их именно вышеупомянутым транзитным методом.

Все три представляют собой те самые «горошины в стручке»: каждая в диаметре почти идентична Земле, при этом масса их в 3,6, 4,2 и снова 3,6 раза больше массы нашей планеты. То есть эти планеты и по «весу» практически одинаковы.

Примечательно, что они расположены чрезвычайно близко к родительской звезде: первая HD 101581 b — менее чем в семи миллионах километров от нее, вторая HD 101581 c — в восьми с половиной миллионах километров, а неподтвержденная третья — немногим дальше. Они успевают совершить полный оборот вокруг своего солнца за четыре с половиной, шесть с небольшим и почти восемь земных дней соответственно. Для понимания: Меркурий от Солнца отделяют примерно 58 миллионов километров, на годовой оборот ему требуется 88 земных суток.

Вызывает любопытство то, что эти миры находятся так близко к своей звезде — столь плотные, будто спрессованные. К примеру, ранее Naked Science писал о расположенной рядом со своим светилом экзопланете, которая при размере в полторы Земли имеет массу в восемь Земель. Насчет нее высказывали предположение, что это на самом деле, можно сказать, не вполне планета, а лишь оставшееся от нее твердое ядро, а всю ее внешнюю газообразную часть давно «сдуло» звездным ветром.

Отметим, что оранжевому обладателю «планет-горошин» HD 101581, по оценкам, без малого семь миллиардов лет, то есть он гораздо старше Солнца, которому 4,6 миллиарда лет.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Астрономия
# TRAPPIST-1
# землеподобные планеты
# каменистые планеты
# космос
# экзопланеты
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Telegram Дзен Дзен VK VK
Предстоящие мероприятия
Все
Беседа
25 Дек
Бесплатно
Встреча с космонавтом Александром Лазуткиным
Твой сектор космоса
Москва
Лекция
25 Дек
700
Эстезиология: органы чувств
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
26 Дек
600
Древесные змеи — символ нового года
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
26 Дек
Бесплатно
Загадки Солнца
Курилка Гутенберга
Москва
Лекция
26 Дек
500
Вещи и смерть
Центр «Архэ»
Санкт-Петербург
Лекция
26 Дек
800
За какими девайсами прошлого охотились шпионы
Гиперион
Москва
Экскурсия
26 Дек
1600
Телескоп и флейта
Пулковская обсерватория
Санкт-Петербург
Экскурсия
27 Дек
Бесплатно
Нереализованные проекты
Космонавтика и авиация
Москва
Лекция
27 Дек
Бесплатно
Один день на МКС
Твой сектор космоса
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
Позавчера, 15:25
Елизавета Александрова

В доставленном «Аполлонами» лунном грунте нашли земную воду

До сих пор многие ученые считали, что у лунной воды два источника происхождения: немалая доля доставлена с упавшими кометами, но большая часть образовалась на самой Луне под действием частиц солнечного ветра. По итогам недавнего исследования планетологи вынуждены перечеркнуть эту картину. Они заявили, что кометная вода на естественном спутнике Земли действительно есть, но радиация вряд ли сыграла значительную роль. Вместо этого, похоже, главная часть лунной воды происходит из того же материала, из которого сформировалась наша планета.

Астрономия
# Аполлон
# внеземная вода
# космос
# Луна
# лунная программа
# лунный грунт
# происхождение Луны
Позавчера, 19:00
Андрей

Четверть века наблюдений показали, что некоторые шимпанзе научились раскалывать орехи вдвое быстрее сородичей

Группа антропологов проанализировала более 800 часов видеозаписей, собранных в течение 25 лет наблюдений за небольшой группой шимпанзе в Гвинее. Ученые решили выяснить, различаются ли подходы к добыче пищи у приматов одного сообщества. Оценив их действия по ряду критериев, исследовали обнаружили множество индивидуальных различий в колке орехов: некоторые шимпанзе справлялись значительно быстрее сородичей. Вдобавок выяснилось, что эти обезьяны оттачивают навыки вдвое дольше, чем считалось.

Биология
# видеонаблюдение
# Гвинея
# индивидуальность
# когнитивные способности
# орудия труда
# социальное обучение
# шимпанзе
22 декабря
Андрей

Палеонтологи впервые увидели, как древние хищные улитки ошибочно просверлили пустые раковины моллюсков

Американские специалисты изучили больше двух тысяч ископаемых раковин моллюсков неогенового периода и обнаружили среди них уникальные свидетельства неудачной охоты. Две раковины зияли отверстиями, которые хищные улитки просверлили изнутри, то есть их добыча была уже мертвой. Это первые подобные наблюдения, и причин у древних ошибок могло быть несколько: палеонтологи не исключают, что брюхоногие «напали» на пустые раковины с голоду.

Палеонтология
# брюхоногие
# моллюски
# морские улитки
# охота
# раковина
# сверление
# хищничество
22 декабря
Андрей

Палеонтологи впервые увидели, как древние хищные улитки ошибочно просверлили пустые раковины моллюсков

Американские специалисты изучили больше двух тысяч ископаемых раковин моллюсков неогенового периода и обнаружили среди них уникальные свидетельства неудачной охоты. Две раковины зияли отверстиями, которые хищные улитки просверлили изнутри, то есть их добыча была уже мертвой. Это первые подобные наблюдения, и причин у древних ошибок могло быть несколько: палеонтологи не исключают, что брюхоногие «напали» на пустые раковины с голоду.

Палеонтология
# брюхоногие
# моллюски
# морские улитки
# охота
# раковина
# сверление
# хищничество
20 декабря
Игорь Байдов

Археологи назвали причину, по которой люди перестроили Стоунхендж четыре тысячи лет назад

Один из самых знаменитых археологических памятников мира — Стоунхендж — начали возводить на территории современного графства Уилтшир в Англии еще в каменном веке. На протяжении полутора тысяч лет Стоунхендж достраивали и перестраивали, изменяя при этом его планировку. Авторы нового исследования еще раз проанализировали маршрут камней, из которых сложено мегалитическое сооружение, и рассказали, зачем его могли перестроить между 2620-2480 годами до нашей эры, когда в центре сооружения появился Алтарный камень.

Археология
# мегалиты
# неолит
# Стоунхендж
Позавчера, 19:00
Андрей

Четверть века наблюдений показали, что некоторые шимпанзе научились раскалывать орехи вдвое быстрее сородичей

Группа антропологов проанализировала более 800 часов видеозаписей, собранных в течение 25 лет наблюдений за небольшой группой шимпанзе в Гвинее. Ученые решили выяснить, различаются ли подходы к добыче пищи у приматов одного сообщества. Оценив их действия по ряду критериев, исследовали обнаружили множество индивидуальных различий в колке орехов: некоторые шимпанзе справлялись значительно быстрее сородичей. Вдобавок выяснилось, что эти обезьяны оттачивают навыки вдвое дольше, чем считалось.

Биология
# видеонаблюдение
# Гвинея
# индивидуальность
# когнитивные способности
# орудия труда
# социальное обучение
# шимпанзе
28 ноября
Елизавета Александрова

Поступающий каждые три часа радиосигнал из космоса оказался не от нейтронной звезды

Обсерватории постоянно улавливают «мигающие» радиосигналы из глубин Вселенной. Чаще всего их источниками оказываются нейтронные звезды, которые за это и назвали пульсарами. Но к недавно обнаруженному источнику GLEAM-X J0704-37 они, по мнению астрономов, отношения не имеют.

Астрономия
# белые карлики
# космос
# Пульсары
# радиосигналы
3 декабря
Елизавета Александрова

NASA попросило помочь с идеями по спасению астронавта с Луны

Американская лунная программа «Артемида» предусматривает экспедиции длительностью от нескольких дней до долгих недель и даже месяцев, но луномобиля для передвижения экипажа по поверхности спутника Земли на сегодня нет. Поэтому космическое агентство США продумывает план действий на случай, если астронавты окажутся далеко от базы и кто-то из них внезапно не сможет идти самостоятельно.

Космонавтика
# NASA
# Артемида
# астронавты
# высадка на Луну
# космос
# лунная база
# лунная программа
13 декабря
Юлия Трепалина

Ветеринары определили, когда у собак наступает старость

С какого возраста зооврачи считают собак престарелыми? Это недавно выяснили исследователи из Великобритании и Венгрии, проанализировав карты пациентов ветеринарных клиник. Также ученые установили, от каких проблем со здоровьем чаще страдают пожилые питомцы.

Биология
# ветеринария
# возраст
# домашние животные
# породы собак
# собаки
# старение
# старость
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. NASA откажется от ракеты SLS и корабля Orion для лунной программы

    4 минуты назад

  2. Как минимум две почти одинаковые планеты размером с Землю нашли у одной из ближайших звезд

    8 минут назад

  3. Нейросеть научили быстро и точно менять режимы работы электродвигателя

    2 часа назад

  4. Обнаружен новый, более эффективный вид бактериофага

    2 часа назад
Выбор редакции

Мозг 2.0: Когда технологии дадут возможность жить десятки жизней в одной? Интервью с Ярославом Туровским

20 декабря

Последние комментарии

Sidewinder
21 минута назад
Такой себе из тебя эксперт. Нет никаких параметров для "5 поколения". И само деление на некие поколения -- чисто обывательская категория. Те самые

Глава Lockheed Martin ответил Маску, заявившему, что только «идиоты» будут строить истребителиГлава Lockheed Martin ответил Маску, заявившему, что только «идиоты» будут строить истребители

1 2
29 минут назад
Не "миллинова", а "миллиновая". То что в словарях такого слова нет, это не аргумент в пользу буквального перевода. Слова "килоновая" тоже в словарях

В Магеллановых Облаках нашли новые источники рентгеновского излучения — «миллиновы»В Магеллановых Облаках нашли новые источники рентгеновского излучения — «миллиновы»

Konishua
32 минуты назад
Исследование в США 40000 школьников на протяжении 10 лет Исследование в РФ 40 школьников на перемене

Выяснилось, как атмосфера в школе влияет на уровень тревожности у детейВыяснилось, как атмосфера в школе влияет на уровень тревожности у детей

Ришат Султанов
50 минут назад
Павел, Сам то что придумал? Кто ты по жизни сам,кто тебя знает?

В России начали строить стратосферные беспилотники для предоставления услуг связи и интернетаВ России начали строить стратосферные беспилотники для предоставления услуг связи и интернета

Ришат Султанов
52 минуты назад
Павел, А что проектные работы бесплатные, по твоему. Т.е. люди должны сидеть корпеть разрабатывать напрягать мозг бесплатно?

В России начали строить стратосферные беспилотники для предоставления услуг связи и интернетаВ России начали строить стратосферные беспилотники для предоставления услуг связи и интернета

Ришат Султанов
54 минуты назад
Дима, В точку.

В России начали строить стратосферные беспилотники для предоставления услуг связи и интернетаВ России начали строить стратосферные беспилотники для предоставления услуг связи и интернета

Ришат Султанов
55 минут назад
Василий, На войне, как на войне.

В России начали строить стратосферные беспилотники для предоставления услуг связи и интернетаВ России начали строить стратосферные беспилотники для предоставления услуг связи и интернета

Ришат Султанов
57 минут назад
Олег, Доедает с солью, и один х..р не доволен, работать не хочет.

В России начали строить стратосферные беспилотники для предоставления услуг связи и интернетаВ России начали строить стратосферные беспилотники для предоставления услуг связи и интернета

Андрей Анисимов
59 минут назад
F-35 не только не лучший, а худший среди истребителей по своим ТТХ, уступающий даже самолётам 4го поколения. У него малая скорость, он не может

Глава Lockheed Martin ответил Маску, заявившему, что только «идиоты» будут строить истребителиГлава Lockheed Martin ответил Маску, заявившему, что только «идиоты» будут строить истребители

Paidamart
1 час назад
Еще бы он не защищал программу на триллион долларов! Чудовищный распил бабла сотни миллиардов осядет в карманах владельцев ВПК США. Маск часто

Глава Lockheed Martin ответил Маску, заявившему, что только «идиоты» будут строить истребителиГлава Lockheed Martin ответил Маску, заявившему, что только «идиоты» будут строить истребители

Миша Прохоренко
2 часа назад
Насчёт лучшей спорный вопрос, а что самый дорогой это точно.

Глава Lockheed Martin ответил Маску, заявившему, что только «идиоты» будут строить истребителиГлава Lockheed Martin ответил Маску, заявившему, что только «идиоты» будут строить истребители

Никита Шилов
2 часа назад
Игорь, ты это слышишь, как хлопок потому, что на месте стоишь.

Самолет X-59 впервые запустил двигательСамолет X-59 впервые запустил двигатель

Naked Scientist
3 часа назад
Мы, на Марс никто не полетит! Уже в этом десятилетии появятся методы отмены старения и смерти. А как только жизнь перестанет быть конечной, у всех

Маск абсолютно уверен, что технологическая сингулярность будет достигнута к 2030 годуМаск абсолютно уверен, что технологическая сингулярность будет достигнута к 2030 году

Naked Scientist
3 часа назад
Эдуард, конечно, сингулярность - это слияние всего со всем. Из мира исчезнет понятие Мы, останется только огромное Я размером с мироздание.

Маск абсолютно уверен, что технологическая сингулярность будет достигнута к 2030 годуМаск абсолютно уверен, что технологическая сингулярность будет достигнута к 2030 году

Naked Scientist
3 часа назад
Dimak, просто большинство людей — конченные дураки. Поэтому и вводят тотальный контроль и социальный рейтинг, потому, что объяснить им ничего нельзя,

Маск абсолютно уверен, что технологическая сингулярность будет достигнута к 2030 годуМаск абсолютно уверен, что технологическая сингулярность будет достигнута к 2030 году

Naked Scientist
3 часа назад
, какого фига вы, глупцы, пытаетесь рассуждать своими куриными мозгами?! Маск сказал: уже к концу следующего года ИИ превзойдет способности

Маск абсолютно уверен, что технологическая сингулярность будет достигнута к 2030 годуМаск абсолютно уверен, что технологическая сингулярность будет достигнута к 2030 году

Naked Scientist
3 часа назад
shk1pper, тебе Маск что сказал? "уже к концу следующего года ИИ превзойдет способности отдельно взятого человека". Какого фига ты рассуждаешь?! Вы же все

Маск абсолютно уверен, что технологическая сингулярность будет достигнута к 2030 годуМаск абсолютно уверен, что технологическая сингулярность будет достигнута к 2030 году

Naked Scientist
3 часа назад
Naked, Я пальцем о палец не ударю, а всё будет по-моему. Природа и культура и так должны мне по гроб жизни, за все миллионы лет, когда человек был просто

Маск абсолютно уверен, что технологическая сингулярность будет достигнута к 2030 годуМаск абсолютно уверен, что технологическая сингулярность будет достигнута к 2030 году

Naked Scientist
3 часа назад
И никто, почему-то, не думает о колоссальных СОЦИАЛЬНЫХ последствиях! Все уверены, что в Дивном Новом мире мы так и продолжим любить и работать,

Маск абсолютно уверен, что технологическая сингулярность будет достигнута к 2030 годуМаск абсолютно уверен, что технологическая сингулярность будет достигнута к 2030 году

Михаил Дьяченко
4 часа назад
tab, "Проанализировав санкции против нашего космопрома, предлагаю США доставлять своих астронавтов на МКС с помощью батута" Из сборника цитат

Глава «Роскосмоса» изучил биографию Илона МаскаГлава «Роскосмоса» изучил биографию Илона Маска

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно
Ваше сообщение получено

Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно