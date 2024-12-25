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Как минимум две почти одинаковые планеты размером с Землю нашли у одной из ближайших звезд
Астрономы обнаружили, что всего в 42 световых годах от нас, вокруг оранжевой карликовой звезды, обращаются планеты, похожие друг на друга почти как братья-близнецы. Все они в диаметре — вылитая Земля, но в несколько раз тяжелее. Почему?
В космосе насчитали уже больше семи тысяч подтвержденных экзопланет. В основном новые миры находят, когда они проходят «транзитом» по диску своей звезды: светило чуть тускнеет, и это дает информацию не только о самом наличии планеты, но и о ее размерах. Частота повторений потускнения говорит о том, насколько близко планета к своему солнцу: чем чаще она появляется перед звездой, тем ближе к ней расположена.
Особенный интерес вызывает феномен, который астрономы прозвали «гороховым стручком»: целая коллекция практически одинаковых каменистых планет в одной и той же системе. Самый яркий пример — система TRAPPIST-1, в которой некоторые из этих миров еще и находятся в потенциально обитаемой зоне — там, где не слишком жарко и не слишком холодно, а как раз так, как нужно для существования воды в жидком состоянии.
Возникает вопрос, как получилось, что эти планеты родились настолько похожими друг на друга и почему тогда в нашей Солнечной системе такое разнообразие. Недавно команда астрономов из США, Австралии, Чили и других стран рассказала о еще одном таком случае: системе звезды HD 101581, расположенной в южном небе, примерно в 42 световых годах от нас.
Звезда по размерам и массе примерно на одну треть меньше Солнца, это оранжевый карлик с температурой около 4600 кельвин, что на тысячу с лишним градусов меньше, чем у нашей желтой карликовой звезды. В статье (доступна на сервере препринтов Корнеллского университета) ученые сообщили, что возле этой звезды точно наблюдают две планеты и подозревают третью. Нашли их именно вышеупомянутым транзитным методом.
Все три представляют собой те самые «горошины в стручке»: каждая в диаметре почти идентична Земле, при этом масса их в 3,6, 4,2 и снова 3,6 раза больше массы нашей планеты. То есть эти планеты и по «весу» практически одинаковы.
Примечательно, что они расположены чрезвычайно близко к родительской звезде: первая HD 101581 b — менее чем в семи миллионах километров от нее, вторая HD 101581 c — в восьми с половиной миллионах километров, а неподтвержденная третья — немногим дальше. Они успевают совершить полный оборот вокруг своего солнца за четыре с половиной, шесть с небольшим и почти восемь земных дней соответственно. Для понимания: Меркурий от Солнца отделяют примерно 58 миллионов километров, на годовой оборот ему требуется 88 земных суток.
Вызывает любопытство то, что эти миры находятся так близко к своей звезде — столь плотные, будто спрессованные. К примеру, ранее Naked Science писал о расположенной рядом со своим светилом экзопланете, которая при размере в полторы Земли имеет массу в восемь Земель. Насчет нее высказывали предположение, что это на самом деле, можно сказать, не вполне планета, а лишь оставшееся от нее твердое ядро, а всю ее внешнюю газообразную часть давно «сдуло» звездным ветром.
Отметим, что оранжевому обладателю «планет-горошин» HD 101581, по оценкам, без малого семь миллиардов лет, то есть он гораздо старше Солнца, которому 4,6 миллиарда лет.
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