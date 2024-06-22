В популярных чистящих губках увидели источник загрязнения микропластиком

Губки из меламина стали популярными благодаря своим хорошим чистящим свойствам. Работая, подобно мелкой наждачной бумаге, они даже без моющих средств справляются со стойкими загрязнениями на поверхностях вроде следов маркера и въевшихся пятен. Однако в процессе использования меламиновые губки изнашиваются и теряют волокна микропластика. Из-за этого китайские ученые увидели в них ранее неучтенный источник потенциально вредных выбросов.

Материалом для таких губок служит вспененный меламин — разновидность пластика на основе полимера меламин-формальдегидной смолы. Более дорогие варианты губок полностью состоят из вспененного сырья, а в бюджетных версиях из него выполнен только внешний слой. Слегка смоченная водой, меламиновая губка скользит по очищаемой поверхности, захватывая и удаляя различные загрязнения.

Подобно ластику, меламиновая губка при использовании истирается, оставляя на очищаемой поверхности небольшие частицы с волокнами микропластика длиной от 10 до 405 микрометров. Смываемые в канализацию, они могут попадать в окружающую среду, а затем — и в организмы животных, таким образом проникая в пищевую цепочку.

Авторы новой работы, опубликованной в журнале Environmental Science & Technology, оценили возможные выбросы и предупредили, что их масштабы могут измеряться триллионами частиц.

Для исследования ученые приобрели чистящие меламиновые губки трех популярных марок. С помощью прибора для испытаний на истирание смоделировали их типичное использование. В эксперименте губки терли о металлические поверхности с разной шероховатостью.

Применив нескольких методов, включая оптическую фототермическую инфракрасную микроспектроскопию (O-PTIR), микрокомпьютерную томографию (μCT) и безлинзовую теневую микроскопию (lensless shadow microscopy, LSM), специалисты затем охарактеризовали структурный состав губок и высвобождение из них микропластиковых волокон в процессе истирания.

В результате удалось установить, что более плотные губки из меламина изнашивались медленнее и при трении образовывали меньше микропластиковых волокон, чем менее плотные. Также ученые определили, что губки изнашиваются на 10%, при этом каждая выделяет примерно 6,5 миллиона волокон на грамм износа.

Микрофотографии меламиновых губок до и после истирания, сделанные с помощью сканирующего электронного микроскопа / © Environmental Science & Technology, 2024, Yu Su, Chenqi Yang et al.

Чтобы получить представление о возможных масштабах выбросов микропластика из-за меламиновых губок, исследователи использовали данные об их продажах с сайтов интернет-магазинов Amazon и eBay, а также сведения о количестве или весе губок в упаковках.

Допустив, что выделяемое количество микропластиковых волокон (6,5 миллиона на грамм износа) остается постоянным, авторы вычислили, что в глобальных масштабах выбросы могут достигать примерно 4,9 триллиона частиц. Учитывая, что этот показатель основан лишь на данных двух ретейлеров, реальное значение, вероятно, намного выше.

Результаты исследования указывают на то, что меламиновые губки могут быть дополнительным фактором загрязнения окружающей среды микропластиковыми волокнами. Это необходимо учитывать при оценке экологических рисков. Авторы статьи предупредили, что не рассматривали токсичность этих частиц, но отметили: о неблагоприятном влиянии разных видов микропластика на живые организмы сообщали другие научные работы.

Ученые все чаще бьют тревогу из-за возможного пагубного воздействия микропластика на организм человека. Недавно исследователи выявили присутствие таких частиц диаметром менее пяти миллиметров в семенниках и пенисах мужчин. По словам специалистов, хотя пластик не вступает в реакцию с клетками и химическими веществами в нашем теле, он может физически нарушить многие происходящие в нем процессы, в том числе связанные с эрекцией и выработкой спермы.

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