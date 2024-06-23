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В Монтане нашли нового динозавра с необычными рогами и воротником
Палеонтологи обнаружили нового рогатого динозавра на границе Канады и США — животное прозвали локицератопсом в честь бога Локи из скандинавских мифов. Однако факт, что это самостоятельный вид, будет оспариваться, потому что у локицератопса было исключительно много соседей. И судя по всему, в Северной Америке открыли еще далеко не всех динозавров.
Одним из самых узнаваемых динозавров — наряду с тираннозавром или диплодоком — справедливо можно назвать трицератопса. Он наверняка знаком тем, кто смотрел фильм «Парк юрского периода», правда, этот травоядный динозавр, как и все семейство цератопсид, жил в конце мелового периода в маастрихтском ярусе (72,1 ± 0,2-66 миллионов лет назад).
Эти древние животные выделяются рогами на лбу (у некоторых есть подобный нарост на носу) и костяным воротником, порой покрытым шипами. Многие цератопсиды населяли Северную Америку, но несколько видов находили и в Азии (тураноцератопса, например, обнаружили в пустыне Кызылкум).
Нового представителя цератопсид открыли в штате Монтана на границе между США и Канадой — о находке сообщила группа американских и европейских палеонтологов. В позднем меловом периоде, когда Северная Америка еще не превратилась в единый континент, эта территория была островом Ларамидия — и на нем обитало довольно много рогатых динозавров с самыми разными особенностями черепа (у одних по бокам были шипы, у других всего один рог и так далее). Новый череп с двумя разноразмерными шипами и множеством украшений на воротнике, судя по всему, принадлежал ранее неизвестному виду — его описание опубликовано в журнале PeerJ.
Окаменелости добыли в 2019 году в карьере Локи недалеко от города Редьярд в штате Монтана (город назвали в честь писателя Редьярда Киплинга). Два года спустя образцы начали исследовать — множество фрагментов черепа, два рога, лопатку, позвонки и кости таза перевезли в штат Юта, где их подготовили для реконструкции. Ученые создали 3D-модель черепа, чтобы потом отлить объемные копии для изучения.
Палеонтологи назвали нового динозавра Lokiceratops rangiformis в честь Локи, одного из богов германо-скандинавской мифологии, который в киновселенной Marvel носит рогатый шлем. Изо лба открытого животного тоже растут два изогнутых рога, а к воротнику прикреплены два выроста, правда они асимметричны. Наиболее вероятный возраст находки — 78,1 миллиона лет назад, то есть зверь жил в кампанском ярусе позднего мелового периода. Предполагаемые размеры травоядного следующие: длина 6,7 метра, масса — пять тонн. Авторы статьи выделили Lokiceratops в самостоятельный род, а филогенетический анализ показал, что он близок к двум другим — альбертацератопсу и медузацератопсу.
Примерно 78 миллионов лет назад на территории Монтаны одновременно обитали пять отдельных таксонов цератопсид, включая новый, и нигде в Ларамидии не находили подобных мест. Эти рогатые динозавры во многом схожи между собой и отличаются в основном устройством воротника. Палеонтологи полагают, что с их помощью самцы привлекали самок, как это делают многие птицы, и отмечают, что среди птиц некоторые уникальные виды можно отличить только по оперению и песне.
В таком контексте определение локицератопса в отдельный род вызывает сомнения — столь высокое видовое разнообразие крупных травоядных животных повышало риск конкуренции. Либо разные таксоны питались разными видами растений (при этом их челюсти устроены схожим образом), либо же Lokiceratops rangiformis на самом деле один из ранее найденных динозавров, просто с необычным воротником.
Если же локицератопс и прочие рогатые соседи — самостоятельные виды, то породить их могла быстрая эволюция. Но она же могла привести и к скорому вымиранию этих животных, поскольку видовые популяции были изолированы, обитали в небольших нишах, избегая конкуренции, отчего накапливали генетические мутации. Ученые считают, что их находка указывает на то, что видовое разнообразие динозавров Северной Америки недооценено и многих животных еще предстоит открыть.
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