Китайские ученые придумали простой способ избавиться от микропластика в питьевой воде

Микро- и нанопластик находят повсюду: в почве, воде и воздухе. Ранее исследователи предложили немало оригинальных вариантов удаления этих вездесущих частиц, но недавно выяснилось, что одним эффективным методом очистки от них питьевой воды люди пользуются с древних времен.

О давно знакомом решении рассказали специалисты в области биомедицинской инженерии и изучения микропластика из Медицинского университета Гуанчжоу и Цзинаньского университета (оба в КНР). Их эксперимент показал, что кипячение воды с повышенным содержанием кальция (еще ее называют жесткой) удаляют из нее более 80 процентов микропластика.

Для исследования, которое опубликовал журнал Environmental Science & Technology Letters, в китайском городе Гуанчжоу взяли образцы водопроводной воды разной жесткости. В них добавили три вида частиц пластика — полистирола, полиэтилена и полипропилена — размером от 0,1 до 150 микрометров. Затем образцы в течение пяти минут кипятили, а после остудили и замерили в воде содержание пластиковых частиц.

Дело в том, что во время кипячения в насыщенной минералами жесткой воде появляется нерастворимый карбонат кальция СaCO3, проще говоря, накипь. Исследователи предположили, что она может связывать частицы пластика и вместе с ними выпадать в осадок.

Так и произошло в эксперименте. Эффект очистки сильнее всего проявился в образцах с повышенной жесткостью, содержавших 300 миллиграммов CaCO3 на литр. Кипячение позволило удалить до 90 процентов находившихся в воде микрочастиц пластика. В мягкой же воде (менее 60 миллиграммов CaCO3 на литр) с помощью кипячения удалось избавиться от 25 процентов добавленного микропластика.

Таким образом исследователи продемонстрировали, что задача по очистке питьевой воды от микропластика решается не только с помощью дорогостоящих современных систем фильтрации, но и таким простым и проверенным временем способом, как кипячение, который к тому же обеспечивает дезинфекцию.

В эксперименте китайских ученых кипячение воды позволило удалить более 80 процентов находившихся в ней микрочастиц пластика / © Zeng et al.

Ученые добавили, что если остатки накипи с «закапсулированным» в ней пластиком плавают на поверхности, то их можно убрать, налив воду через бумажный фильтр для кофе.

Проблема повсеместного распространения микро- и нанопластика вызывает все большую озабоченность в мире из-за потенциальной опасности этих частиц для здоровья человека. Из-за крошечных размеров (от менее пяти миллиметров до одного микрометра и меньше) они могут проникать в организм через рот, нос и другие открытые части тела.

Вместе с тем среди ученых нет единого мнения на их счет. Одни утверждают, что накопление микропластика может приводить к разным патологиям, в том числе к пластикозу, при котором происходит рубцевание в тканях внутренних органов и нарушается пищеварение. В то же время в ВОЗ ранее заявили, что не нашли убедительных доказательств вреда от содержащегося в питьевой воде микропластика.

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