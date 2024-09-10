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11 минут назад
Evgenia Vavilova
19

Микроволны повысили эффективность переработки масел

4.1

Исследователи из японского Университета Кюсю выяснили, что цеолит Na-ZSM-5 эффективен для улучшения химического превращения биомассы в олефины. Снизить расход энергии и предотвратить образование побочных веществ помогли микроволны. 

Химия
# абсорбент
# биомасло
# микроволновое излучение
# олефины
# цеолиты
Схема процесса переработки / © Kyushu University/Shuntaro Tsubaki
Схема процесса переработки / © Kyushu University/Shuntaro Tsubaki

Чтобы синтезировать сложные органические соединения — пластмассы, лекарства или пищевые добавки, — необходимы химические прекурсоры с простыми структурами, олефины. Один из распространенных методов синтеза этих химических веществ — каталитический риформинг нафты, производного нефти. Риформинг требует большого количества энергии и сопровождается значительными выбросами углекислого газа. 

Альтернативный путь синтеза олефинов — разложение отработанных растительных масел и масел из микроводорослей. Оба класса веществ дешевы, а переиспользование выполнивших свою основную функцию растительных масел также решает проблему их утилизации. 

Для преобразования масел в олефины применяют метод каталитического крекинга с использованием цеолита. Цеолит — природный пористый материал, катализатор и абсорбент, он нетоксичен и нерастворим в биологических средах

Для каталитического крекинга нужен нагрев до 500-600 градусов Цельсия. Это требует больших энергетических затрат и вызывает формирование побочных веществ, кокса. Его образование снижает срок службы катализатора. 

В новом исследовании группа японских ученых экспериментировала с использованием микроволн для нагрева цеолитов, чтобы снизить затраты на крекинг. Статья об этом вышла в журнале Chemical Engineering Journal. 

Исследователи сравнили различные цеолиты и определили, какие из них могут наиболее эффективны. Лучшие показатели продемонстрировал Na-ZSM-5 — цеолит с натриевыми ионами. 

После коллектив ученых провел каталитическое превращение метилолеата. Микроволновый нагрев Na-ZSM-5 до 500 градусов Цельсия продемонстрировал высокую эффективность в превращении сложных эфиров жирных кислот в олефины с высокой селективностью. Выбросы углекислого газа составили 1,3 % от общего количества продуктов реакции, угарный газ не образовывался совсем. 

Найденный метод увеличил производство олефинов в четыре раза по сравнению с традиционным нагревом до той же температуры. Кокс не образовался даже при нагреве до 600 градусов Цельсия. Ученые связали это с более высокой селективностью Na-ZSM-5 в производстве именно олефинов. 

Исследователи также выяснили, что микроволны локально формировали в цеолите области с температурой выше 1000 градусов Цельсия, не влияя на температуру основного материала. Как полагают ученые, именно экстремальные температуры приводят к селективному образованию олефинов. 

Применение микроволнового нагрева катализаторов может значительно улучшить процесс переработки биомасел и помочь в достижении целей устойчивого развития химической промышленности. Микроволновое излучение может генерироваться из возобновляемых источников энергии, а значит, предложенный процесс производства олефинов способен снизить влияние промышленности на окружающую среду.

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Химия
# абсорбент
# биомасло
# микроволновое излучение
# олефины
# цеолиты
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