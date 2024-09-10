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Археологи экспериментально убедились в летальности оружия бронзового века
Оружие бронзового века может многое рассказать о методах ведения войны, которая стала в тот период обычной практикой, проникла глубоко в общество и экономику. С этой целью европейские ученые создали модели копий и пустили их в ход. Затем проанализировали износ бронзовых наконечников и сравнили с тем, что удалось установить по археологическим данным.
Продолжается большая дискуссия об использовании оружия в доисторическое время. Все чаще в своих аргументах ученые прибегают к эксперименту. Этим путем пошли, например, исследователи наконечников культуры Кловис.
Ученые из Лейденского университета и Национального музея оружия в Нидерландах, а также Геттингенского университета (Германия) решили исследовать копья бронзового века. Они опирались на информацию об износе этого вида оружия, полученную в экспериментах по метанию, ударам в неподвижную мишень. В новой работе решили изучить следы, которые останутся при сражении в ближнем бою. Только взяли копья не с коротким древком, которые используют скорее как меч, а с длинным. Результаты эксперимента опубликованы в издании Journal of Archaeological Science.
Искушенные в практике средневековых боев исследователи заказали две реплики копий бронзового века, найденных на территории Нидерландов. Наконечник длиной 27 сантиметров с лезвием в 19 сантиметров при ширине 4,5 сантиметра. Состав металла соответствовал тому, что использовали в ту эпоху. Древко длиной 170 сантиметров сделали из европейского ясеня. Также изготовили два деревянных щита по образцу, найденному в Шотландии. Роль человеческого тела сыграла туша европейской косули.
Эксперимент включал две фазы: нападение, когда вооруженные копьями противники стараются пробить защиту друг друга, и ранение, когда поверженного добивают копьем. Бойцы применили два стиля нападения: со сдерживанием, больше подходящим для контролируемого боя один на один, как в дуэли, и ударно-ориентированный для сражения с несколькими противниками.
Следы износа на копьях фиксировали после каждого эксперимента. В результате несколько отметин удалось сопоставить с найденными на артефактах, хранящихся в Музее Дренте. Эти данные послужат для анализа техники ведения боя в бронзовом веке.
Ученые установили, что копья с длинным древком обладают прекрасным поражающим эффектом и способны наносить смертельные раны. Это оружие определенно пригодно в военной ситуации, когда воин борется за жизнь, а также для поединков один на один, когда наносятся несмертельные раны — например, во время ритуальных боев. Подобная техника требует большого опыта.
Авторы исследования отметили, что легкие атаки не оставили заметных следов на костях, в отличие от намеренно смертельных ударов. Однако в некоторых случаях даже такие следы останутся незамеченными. К примеру, сильный удар в большую берцовую кость туши полностью ее раздробил, а не разрезал.
Древко — слабая часть копья, поэтому воины, вероятно, принимали меры для его усиления. В любом случае один человек мог владеть несколькими копьями, поэтому нужно с осторожностью подходить к подсчету числа воинов по количеству наконечников.
По мнению ученых, побывав в разных ситуациях, копья несут на себе целый комплекс следов износа. Если взять много таких данных, можно выявить определенные закономерности, в частности следы использования в дуэлях или бое один на один. Следы могут многое рассказать и о навыках, которыми владели воины бронзового века, и об их опытности.
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