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У собак обнаружили тягу к желтому цвету
Группа индийских исследователей выяснила, что у псов, возможно, есть любимый цвет — желтый. Во всяком случае, именно к желтым мискам, а не к серым или синим предпочитали подходить местные бродячие собаки в экспериментах, устроенных учеными.
У собак только два типа колбочковых фоторецепторов, а не три, как у людей. Поэтому их зрение отличается от человеческого, хотя четвероногие друзья и воспринимают цвета по-разному. Прошлые исследования показали, что псы видят разницу между синим и желтым, но другие оттенки — зеленый, оранжевый и красный — кажутся им приглушенными вариантами серого или желтого.
Ученые ранее проводили эксперименты, связанные с цветовым восприятием у собак, однако перед выполнением задач испытуемых, как правило, предварительно тренировали. Влияют ли цветовые стимулы на необученных собак и если да, то как, оставалось неясным. Разобраться в вопросе взялась группа биологов из Индийского института научного образования и исследований (IISER) в Калькутте. Об открытиях они рассказали в статье, вышедшей в журнале Animal Cognition.
В новых экспериментах, которые проходили в городских, полугородских и сельских районах близ Калькутты, задействовали более 450 бродячих собак, свободно гуляющих в той местности. Жители подкармливают псов, оставляя посуду с едой на улицах. Этой привычной для животных схемой и воспользовались ученые, чтобы проследить за реакцией собак на миски трех разных цветов: золотисто-желтого, насыщенно синего и серого.
Каждое животное допускали к тестам по одному разу, чтобы избежать запоминания условий. Посуду всякий раз мыли, чтобы убрать запахи других собак. В первой серии тестов псам давали возможность выбрать какую-то из трех керамических мисок с едой, которые ставили на земле в случайном порядке на небольшом расстоянии друг от друга.
Биологи наблюдали за собаками и записывали происходившее на видео. Выбранной считалась та миска, к которой пес приближался в первую очередь, чтобы обнюхать. В итоге 72 собаки из 134 предпочли желтые миски с едой. Примерно такой же результат исследователи получили, когда повторили эксперимент с пустой посудой.
Во второй серии тестов собаки выбирали из двух мисок с едой — синей и серой. Явных предпочтений в этом случае не выявили. В третьем эксперименте использовали желтые и синие миски, которые прикрывали, чтобы скрыть цвет. При таких условиях выбор мисок стал случайным, из чего биологи заключили, что животные ориентировались именно на цвет.
В четвертой серии тестов собакам сначала давали выбрать между двумя желтыми мисками с едой и без, а затем — между пустой желтой и серой миской с кормом. Во вторую клали два разных угощения: печенье, которое использовали и в других тестах, либо небольшой кусок сырой курятины.
Оказавшись перед двумя желтыми мисками, собаки предпочитали ту, в которой лежал корм. Во втором сценарии собаки чаще выбирали пустую желтую миску, даже если в серой была более привлекательная для них еда — сырое мясо.
Ученые выдвинули несколько версий, которые могли бы объяснить тяготение собак к желтому. Например, этот цвет может ассоциироваться у индийских псов с кормом, поскольку местные жители часто приправляют еду куркумой и перцем. Специи окрашивают пищу, и та приобретает желтый оттенок в собачьем зрении. Кроме того, поскольку цветовосприятие у псов ограниченно, сырое мясо и кровь тоже могут казаться им желтоватыми. Еще возможно, что насыщенный желтый выглядит для собак более контрастно на фоне предметов других оттенков.
Впрочем, биологи признали, что рассмотренные гипотезы полностью не объясняют явного предпочтения желтого, которое наблюдалось в экспериментах. Чтобы до конца понять стоящие за этим причины, требуются дополнительные исследования.
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