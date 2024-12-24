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Психологи отследили тягу к сахарному печенью по взгляду
В последнее время в супермаркетах все чаще можно встретить продукты с маркировкой «без сахара», которая призвана побудить покупателей к более здоровому питанию. Однако недавний эксперимент с отслеживанием взгляда показал, что в случае с печеньем, особенно если речь идет о рождественских или новогодних вариантах, подобные надписи могут производить обратный эффект.
В праздники люди часто увлекаются калорийной пищей, что приводит к набору лишних килограммов. Особенно трудно бывает устоять перед сладким. Группа психологов из Грацского университета имени Карла и Франца (Австрия) с помощью специальных очков, позволяющих проследить за взглядом, выяснила, как информация о наличии или отсутствии сахара влияет на зрительное внимание и предпочтения людей. Также в эксперименте задействовали рождественскую тематику, чтобы понять, усиливает ли такой контекст притягательность сладкого.
Для исследования, статья о котором вышла в журнале Acta Psychologica, привлекли 58 мужчин и женщин от 17 до 49 лет (средний возраст — 25 лет) с нормальным индексом массы тела (ИМТ в среднем равнялся 22,2, плюс-минус 3,2). Все участники жили в Австрии, праздновали Рождество и были знакомы с местными рождественскими традициями и едой.
Для испытуемых на столе выложили шесть предметов-стимулов. Среди них — четыре печенья с содержанием сахара или без, о чем говорилось в подписи к ним. Два вида печенья относились к рождественской выпечке, которую традиционно продают в Австрии в этот праздничный период.
Два стимула не относились к еде и представляли собой подарочные свертки. В пояснении к ним указали, что один из подарков — рождественский, а другой — ко дню рождения.
Добровольцы на протяжении двух минут смотрели на стимулы в отслеживающих взгляд очках с возможностью видеозаписи движения глаз. При дальнейшем анализе этих данных учитывали продолжительность взгляда на предметы и то, насколько подробно их рассматривали.
Затем участники оценили, насколько каждый из образцов визуально понравился им и вызвал желание съесть или получить. Также испытуемые с помощью опросников сообщили о своих социально-демографических данных и предпочтениях в рационе, включая отношение к здоровому питанию. Для дополнительного изучения пищевых пристрастий участникам в конце эксперимента предложили взять на выбор низко- или высококалорийное угощение — клементин либо имбирный пряник.
В итоге выяснилось, что связанные с Рождеством предметы, как съедобные, так и непищевые, привлекали больше внимания, о чем говорило продолжительное рассматривание этих стимулов. Самым притягательным оказалось рождественское печенье с сахаром: это подтвердили и более длительные взгляды, и оценки желанности в опросах. Печенье без сахара предпочитали в меньшей степени даже в случае с рождественской версией.
Психологи отметили, что во взглядах участников на печенье с подписью «без сахара» прослеживались паттерны, которые в других исследованиях наблюдались во время критического осмотра негативных визуальных стимулов. По мнению исследователей, это может говорить о недоверчивом отношении.
Другой примечательной деталью стало то, что печенье с сахаром оказалось притягательнее даже для добровольцев, которые обозначили важность для них здорового питания. Кроме того, многие участники в конце эксперимента предпочли взять имбирный пряник, дополнительно подтвердив привлекательность праздничных угощений с сахаром, несмотря на стремление к здоровому рациону.
По результатам эксперимента ученые заключили, что эффект от информации о сахаре был обратным: вместо того чтобы привлечь, печенье без сахара оказалось менее желанным и притягательным. Однако психологи признали, что исследование не лишено ограничений, поэтому его стоит повторить на более крупной и разнообразной выборке участников, с дополнительными стимулами.
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