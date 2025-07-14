Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Инфографика: крупнейшие страны — производители стали

По данным Всемирной ассоциации производителей стали, Китай сегодня производит больше стали, чем все остальные страны, вместе взятые. Для сравнения, только компания China Baowu Group произвела в прошлом году 130,1 миллиона тонн стали — это больше, чем производство любого другого государства.

Инфографика: крупнейшие страны-производители стали / © Visualcapitalist

В последние годы Китай стремится сдержать «слепую экспансию» в отрасли. В рамках этой политики он настоятельно рекомендовал компаниям не производить сталь без заказа, в убыток или без подтвержденной оплаты. Более того, Пекин объявил о планах снизить производство стали. По некоторым оценкам, в 2025 году сокращение составит до 50 миллионов тонн.

Следом за Китаем следует Индия с объемом производства стали в 149,4 миллиона тонн. В 2024 году Tata Steel Group занимала 10-е место в мире по производству стали, выпустив более 31 миллиона тонн. Благодаря резкому росту инвестиций в инфраструктуру потребление стали в Индии увеличилось на 8% в прошлом году и, как ожидается, сохранит аналогичные темпы роста в 2025-м.

Третье место заняла Япония с 84 миллионами тонн стали во главе с Nippon Steel. За ней следуют США с 79,5 миллиона тонн.

Пятерку лидеров замыкает Россия, которая произвела 71 миллион тонн стали.