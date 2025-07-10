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Лекция
16+
Липидная карта депрессивного мозга

Слушатели узнают, как устроен мозг человека и зачем ему нужны липиды.

Курилка Гутенберга
17 июля, 19:00 Идет 2 ч
Бесплатно Стоимость
Москва Проспект Вернадского, 96

О мероприятии

Депрессия — одно из самых распространенных заболеваний в мире. За кажущейся «обыденностью» этого состояния скрываются серьезные последствия: она способна изменять структуру мозга и нарушать его липидный состав.

Молекулярный нейробиолог, младший научный сотрудник и аспирант Центра нейробиологии и нейрореабилитации Сколтеха Дмитрий Сенько расскажет:

  • Как устроен мозг человека и зачем ему нужны липиды; 
  • Какие молекулярные процессы нарушаются при депрессии;
  • Почему кофе может снижать риск развития тревожных расстройств – и какие еще факторы влияют на их появление?
Расписание
17
Четверг
Июль 2025
Проспект Вернадского, 96 Москва
19:00
Бесплатно
Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.
Регистрация
Адрес

Проспект Вернадского, 96

10 июля, 11:51
Александр Речкин
7
# биология
# липиды
# мозг
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