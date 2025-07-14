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Новая математическая модель спрогнозировала риск осложнений после операций на сердце с точностью 93%
Математическую модель прогнозирования послеоперационных осложнений у пациентов с клапанными пороками сердца создали специалисты Тюменского медицинского университета. Она позволяет с высокой точностью определить вероятность наступления неблагоприятных последствий после стернотомии.
Стернотомия — это хирургическая операция, которая включает разрез грудины для доступа к органам средостения, обычно в ходе операций на сердце. Несмотря на совершенствование хирургических техник и материалов, осложнения, такие как остеомиелит грудины и стерномедиастинит, увеличивают смертность пациентов почти до 50%.
— Мы разработали математическую модель для расчета вероятности осложнений стернотомии и создали компьютерную программу, которая обеспечивает поддержку принятия решения врачом, помогает объективно прогнозировать неблагоприятный исход и заранее формировать оптимальные тактические подходы к хирургическому лечению пациентов с пороком сердца. Ее диагностическая эффективность составляет 93,1%, чувствительность – 82,8%, специфичность – 93,5%, это высокие показатели. Математическое моделирование активно используется в медицине, но для прогнозирования осложнений стернотомии таких программ ранее не было. Сейчас она применяется для лечения пациентов кардиохирургического отделения ОКБ№1 в Тюмени, – отмечает соавтор разработки, доцент кафедры госпитальной хирургии ТМУ, кандидат медицинских наук Вера Соколова.
В основе математической модели, созданной учеными ТМУ, лежит статистический метод логистической регрессии. Исследователи проанализировали данные 709 человек, перенесших операции на клапанах сердца. Все пациенты были разделены на две группы: с осложнениями стернотомии и без них. Анализ позволил выделить наиболее значимые факторы, влияющие на риск развития неблагоприятных событий. Среди них: индекс коморбидности Чарлсона выше пяти; наличие в анамнезе хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ) и/или сахарного диабета; количество клапанов, требующих одновременной коррекции; индекс массы тела (ИМТ).
Результатами работы врачи поделились в журнале «Клиническая и экспериментальная хирургия им. акад. Б.В. Петровского».
Поддержать результат успешной операции тюменским хирургам помогает еще одна собственная разработка — виртуальный помощник «СтерноБотПревент» для пациентов. С помощью бота лечащий врач отслеживает и контролирует физическое и психологическое состояние человека, перенесшего хирургическое вмешательство. А пациент, в свою очередь, получает рекомендации о необходимости консультации специалиста и может сразу записаться на врачебный прием.
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