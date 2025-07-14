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14 июля, 16:05
ТГМУ
4

Новая математическая модель спрогнозировала риск осложнений после операций на сердце с точностью 93%

❋ 4.5

Математическую модель прогнозирования послеоперационных осложнений у пациентов с клапанными пороками сердца создали специалисты Тюменского медицинского университета. Она позволяет с высокой точностью определить вероятность наступления неблагоприятных последствий после стернотомии.

ТГМУ
# операция
# осложнение
# пациенты
# сердце
Математическая модель ученых ТГМУ спрогнозировала риск осложнений после операций на сердце с точностью 93% / © Pfree2014, en.wikipedia.org

Стернотомия — это хирургическая операция, которая включает разрез грудины для доступа к органам средостения, обычно в ходе операций на сердце. Несмотря на совершенствование хирургических техник и материалов, осложнения, такие как остеомиелит грудины и стерномедиастинит, увеличивают смертность пациентов почти до 50%.

— Мы разработали математическую модель для расчета вероятности осложнений стернотомии и создали компьютерную программу, которая обеспечивает поддержку принятия решения врачом, помогает объективно прогнозировать неблагоприятный исход и заранее формировать оптимальные тактические подходы к хирургическому лечению пациентов с пороком сердца.  Ее диагностическая эффективность составляет 93,1%, чувствительность – 82,8%, специфичность – 93,5%, это высокие показатели. Математическое моделирование активно используется в медицине, но для прогнозирования осложнений стернотомии таких программ ранее не было. Сейчас она применяется для лечения пациентов кардиохирургического отделения ОКБ№1 в Тюмени, – отмечает соавтор разработки, доцент кафедры госпитальной хирургии ТМУ, кандидат медицинских наук Вера Соколова.

В основе математической модели, созданной учеными ТМУ, лежит статистический метод логистической регрессии. Исследователи проанализировали данные 709 человек, перенесших операции на клапанах сердца. Все пациенты были разделены на две группы: с осложнениями стернотомии и без них. Анализ позволил выделить наиболее значимые факторы, влияющие на риск развития неблагоприятных событий. Среди них: индекс коморбидности Чарлсона выше пяти; наличие в анамнезе хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ) и/или сахарного диабета; количество клапанов, требующих одновременной коррекции; индекс массы тела (ИМТ).

Результатами работы врачи поделились в журнале «Клиническая и экспериментальная хирургия им. акад. Б.В. Петровского».

Поддержать результат успешной операции тюменским хирургам помогает еще одна собственная разработка — виртуальный помощник «СтерноБотПревент» для пациентов. С помощью бота лечащий врач отслеживает и контролирует физическое и психологическое состояние человека, перенесшего хирургическое вмешательство. А пациент, в свою очередь, получает рекомендации о необходимости консультации специалиста и может сразу записаться на врачебный прием.

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ТГМУ
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Тюменский государственный медицинский университет (ФГБОУ ВО «Тюменский ГМУ» Минздрава России) — один из ведущих вузов России, готовит медицинские кадры для четырех субъектов Российской Федерации: Тюменской и Курганской областей, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов. Выпускников Тюменского ГМУ можно встретить в медицинских учреждениях практически всех регионов страны — от Калининграда до Дальнего Востока, и за рубежом. Тюменский ГМУ вошел в государственную программу стратегического академического лидерства «Приоритет 2030», университет — активный участник Западно-Сибирского межрегионального научно-образовательного центра мирового уровня.
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ТГМУ
# операция
# осложнение
# пациенты
# сердце
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