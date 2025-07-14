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Новейший телескоп для поиска гравитационных волн сделал первые снимки космоса

Китайский высокогорный телескоп AliCPT-1 получил первые четкие снимки Луны и Юпитера на частоте 150 гигагерц. Это событие ознаменовало официальный старт первого китайского проекта по изучению первичных гравитационных волн, которые считаются старейшими отголосками Большого взрыва.

Первый снимок Луны на частоте 150 гигагерц / © IHEP CAS

Новый телескоп AliCPT-1, расположенный на высоте 5250 метров над уровнем моря в Тибете, стал первым научным инструментом в Северном полушарии для поиска первичных гравитационных волн. Две другие обсерватории, ведущие поиск отголосков Большого взрыва, находятся на Южном полюсе и в чилийской пустыне Атакама.

Приемник телескопа AliCPT-1 / © IHEP CAS

Первичные гравитационные волны, по мнению специалистов, могут стать ключом к объяснению того, как возникла Вселенная.

Первый снимок Юпитера на частоте 150 гигагерц / © IHEP CAS



