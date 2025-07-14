  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку

Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Юлия Николаева
Юлия Николаева
14 июля, 12:36
Рейтинг: +20
Посты: 38

Новейший телескоп для поиска гравитационных волн сделал первые снимки космоса

Китайский высокогорный телескоп AliCPT-1 получил первые четкие снимки Луны и Юпитера на частоте 150 гигагерц. Это событие ознаменовало официальный старт первого китайского проекта по изучению первичных гравитационных волн, которые считаются старейшими отголосками Большого взрыва.

Сообщество
# астрономия
# большой взрыв
# гравитация
# Китай
# космос
Первый снимок Луны на частоте 150 гигагерц / © IHEP CAS
Первый снимок Луны на частоте 150 гигагерц / © IHEP CAS

Новый телескоп AliCPT-1, расположенный на высоте 5250 метров над уровнем моря в Тибете, стал первым научным инструментом в Северном полушарии для поиска первичных гравитационных волн. Две другие обсерватории, ведущие поиск отголосков Большого взрыва, находятся на Южном полюсе и в чилийской пустыне Атакама.

Приемник телескопа AliCPT-1 / © IHEP CAS
Приемник телескопа AliCPT-1 / © IHEP CAS

Первичные гравитационные волны, по мнению специалистов, могут стать ключом к объяснению того, как возникла Вселенная.

Первый снимок Юпитера на частоте 150 гигагерц / © IHEP CAS
Первый снимок Юпитера на частоте 150 гигагерц / © IHEP CAS


Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK

Комментарии

Написать комментарий
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
14 Июл
Бесплатно
Проблематики: кто ты, древний незнакомец?
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
15 Июл
Бесплатно
Мы зря выделяли суффиксы
Библиотека им. Н. А. Некрасова
Москва
Экскурсия
15 Июл
500
«Союз» — «Аполлон» — рукопожатие в космосе
Политехнический музей
Москва
Лекция
15 Июл
Бесплатно
Хрустальные ночи Арктики: судьбы ледоколов и свет звезд
Библиотека Планетарий 1
Санкт-Петербург
Лекция
16 Июл
750
Солнце крупным планом
Санкт-Петербургский Планетарий
Санкт-Петербург
Кинолекторий
16 Июл
Бесплатно
Дальневосточная одиссея Владимира Арсеньева
Российская государственная библиотека
Москва
Лекция
17 Июл
Бесплатно
Нейробиологические основы депрессии
Парк «Зарядье»
Москва
Лекция
17 Июл
Бесплатно
Изыскатели железнодорожных и морских путей Африки
Библиотека иностранной литературы
Москва
Лекция
17 Июл
Бесплатно
Архетипы в африканских мифах
Библиотека иностранной литературы
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
12 июля, 22:10
Редакция Naked Science

Научно-фантастические сериалы лета, на которые стоит обратить внимание

Лето 2025 обещает насыщенную линейку научно-фантастических сериалов на ведущих стриминговых платформах. От адаптаций культовых романов до масштабных космических одиссей — мы отобрали проекты, на которые стоит обратить внимание.

Sci-Fi
# «Звездный путь»
# научная фантастика
# сериалы
14 июля, 10:19
Александр Березин

Люди пострадали от трудовых понедельников даже после выхода на пенсию

Фраза «понедельник — день тяжелый» несет больше смысла, чем можно подумать: в этот день действительно чаще случаются сердечные приступы и многое другое. Теперь исследователи показали, что такое влияние понедельники сохраняют даже после того, как человек прекратил ходить на работу.

Медицина
# здоровье
# кортизол
# медицина
# стресс
11 июля, 17:47
Денис Яковлев

Ученые определили оптимальную длительность физической активности, которая продлевает жизнь на треть

Международная команда ученых оценила связь между длительностью физической активности, ее интенсивностью, риском смерти от всех причин и вероятностью развития сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний.

Медицина
# ЗОЖ
# онкологические заболевания
# сердечно-сосудистые болезни
# смертность
# спорт
12 июля, 22:10
Редакция Naked Science

Научно-фантастические сериалы лета, на которые стоит обратить внимание

Лето 2025 обещает насыщенную линейку научно-фантастических сериалов на ведущих стриминговых платформах. От адаптаций культовых романов до масштабных космических одиссей — мы отобрали проекты, на которые стоит обратить внимание.

Sci-Fi
# «Звездный путь»
# научная фантастика
# сериалы
11 июля, 17:47
Денис Яковлев

Ученые определили оптимальную длительность физической активности, которая продлевает жизнь на треть

Международная команда ученых оценила связь между длительностью физической активности, ее интенсивностью, риском смерти от всех причин и вероятностью развития сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний.

Медицина
# ЗОЖ
# онкологические заболевания
# сердечно-сосудистые болезни
# смертность
# спорт
9 июля, 08:26
Полина Меньшова

Предпочтения в спорте связали с типом личности

Подобрать тип физической активности, который лучше всего подходит человеку, можно исходя из особенностей его характера. Психологи из Великобритании определили, что люди с разными чертами личности получают больше удовольствия от разных видов спорта.

Психология
# спорт
# тип личности
# фитнес
# характер
# черты личности
17 июня, 16:49
Адель Романова

Давно отключенный спутник внезапно прислал «громкий» радиосигнал

Радиотелескопы уловили очень короткий сигнал, и по его характеристикам стало ясно, что он не может быть естественного происхождения. Астрономы пришли к выводу, что источник находился в околоземном пространстве — там, где уже более полувека летает «мертвый» аппарат NASA.

Астрономия
# космический мусор
# космос
# радиосигналы
# спутники
25 июня, 15:19
ФизТех

Российские ученые впервые точно определили источники шума сверхзвукового самолета с помощью суперкомпьютера

Группа российских ученых из Института прикладной математики имени М. В. Келдыша РАН и МФТИ провела детальное численное исследование источников шума, генерируемых крылом прототипа сверхзвукового бизнес-джета в режиме посадки. Эта работа, сочетающая передовые методы вычислительной гидродинамики и аэроакустики, впервые позволила с высокой точностью локализовать и охарактеризовать основные зоны шумообразования вблизи полноразмерной геометрии крыла модели прототипа сверхзвукового пассажирского самолета в посадочной конфигурации.

ФизТех
# «Суперджет»
# самолет
# сверхзвуковой
# суперкомпьютеры
# Шум
2 июля, 11:17
Юлия Тарасова

Коров покормили отходами конопли и проверили их молоко на психоактивность

Результаты эксперимента в США в будущем могут позволить добиться разрешения на использование отработанной конопли в качестве кормовой добавки в животноводстве.

Биология
# животноводство
# конопля
# корм
# коровы
# молоко
# ТГК
# тетрагидроканнабинол
[miniorange_social_login]

Последние новости:

  1. У пожилых, чаще едящих яйца, оказался ниже риск болезни Альцгеймера

    14 июля, 12:21

  2. Вулканический ад и подледный океан: может ли существовать жизнь на спутниках планет Солнечной системы

    14 июля, 11:29

  3. Люди пострадали от трудовых понедельников даже после выхода на пенсию

    14 июля, 10:19

  4. Слоны показали способность намеренно общаться с помощью жестов

    14 июля, 08:44
Выбор редакции

Полет фантазии: заменит ли орбитальное базирование боеголовок современные МБР?

23 июня, 12:06

Последние комментарии

играем
27 минут назад
При этом тесла как компания заплатила xai за это бесполезное по (если не сказать зловредное, поскольку оно тратит энергию бесполезно) - 1,5 млрд. Ну ещё

Tesla интегрировала чат-бот Grok в электромобили

играем
32 минуты назад
Какая бредятина). Потеря 24 танков за почти 2 года применения это просто супер танки, особенно с тем что экипажи практически во всех случаях

В США признали уязвимость Abrams M1 перед российским оружием

Владимир Гнедышев
1 час назад
Эти намерили так, наши намерили 28,5 млн тонн.

Инфографика: страны с крупнейшими запасами редкоземельных металлов

Gavril Milokumov
1 час назад
Про такое Конаныхин должен рассказывать своей редкой аудитории. Как наш спутник "убийца_ставить любое слово" гоняет по орбите "пиндосовский".

В США заявили, что Россия использует остатки космического потенциала против американских военных

Имя Фамилия
2 часа назад
Интересно, сколько времени, после выхода на пенсию, продолжается понедельничный стресс? Мне экзамены снились еще лет 10, после окончания института.

Люди пострадали от трудовых понедельников даже после выхода на пенсию

mnmltech mnmltech
2 часа назад
tv, ты как из палаты выбрался?

Межзвёздный объект 3I/ATLAS впервые сняли на видео – и оно впечатляет

Александр Березин
2 часа назад
Валерий, я предлагаю признать, что вы и дома проводите десятки минут с телефоном. Для большинства взрослых в нашу эпоху эта цифра не ниже 45 минут в

Ученые определили оптимальную длительность физической активности, которая продлевает жизнь на треть

Илья Дриаев
3 часа назад
Лев, Начнём с того-что я привёл только пару примеров для начала и оба они работают как раз аналогично. Статью привёл в пример для понимания, что

Энтузиаст разработал интерфейс «мозг — компьютер» в домашних условиях

Денис Яковлев
4 часа назад
Валерий, вот сегодня я сел на велосипед в начале шестого утра и проехал 10 км, потратив на это 40 минут. Утром по городу ездить - одно удовольствие. Так

Ученые определили оптимальную длительность физической активности, которая продлевает жизнь на треть

Валерий Таллин
5 часов назад
И., Я про то, что время заявленное это очень много. И доступно для беззаботных людей. Может Вы как раз из таких

Ученые определили оптимальную длительность физической активности, которая продлевает жизнь на треть

Валерий Таллин
5 часов назад
А., в сумме уходит. Еду в электричке, читаю с телефона Предлагаете побегать в ней ?

Ученые определили оптимальную длительность физической активности, которая продлевает жизнь на треть

Serjo Djachkowski
6 часов назад
Антон, да но там люди которые умеют ими управлять ка Juno, Parker, Osiris Rex. Разгоните коллектив и через год вы их не соберёте. Есть такое свойство. Считайте

США отключат сразу пять межпланетных аппаратов без причины

Иван Колупаев
12 часов назад
Валерий, нет правда у вас есть заботы поважнее чем прожить подольше и умереть не особо мучаясь, всего-то выкроив часок из своего напряженного

Ученые определили оптимальную длительность физической активности, которая продлевает жизнь на треть

Лев Благодатских
12 часов назад
Иван, ты сейчас сравниваешь простое со сложным.

Энтузиаст разработал интерфейс «мозг — компьютер» в домашних условиях

Лев Благодатских
12 часов назад
Vasya, нейроинтерфейс не думает за человека и не подсказывает ходы. Это костыль, без него нет взаимодействия с миром вокруг.

Энтузиаст разработал интерфейс «мозг — компьютер» в домашних условиях

Лев Благодатских
12 часов назад
Илья, не зная принципа работы, не делай выводов. Все, что ты описал - совершенно другой тип приборов. В Т-2 не было ничего подобного, а чип в мозге у

Энтузиаст разработал интерфейс «мозг — компьютер» в домашних условиях

Лев Благодатских
12 часов назад
Космические спасатели лейтенанта Марша прям. :) У них такой же интерфейс был, позволял управлять моторизованными экзоскелетами.

Энтузиаст разработал интерфейс «мозг — компьютер» в домашних условиях

Павел Петрухин
14 часов назад
Шикарная идея. Дом в виде арки по соседству смотрится так себе, а этот монументально. Будет на себя внимание перетягивать. По поводу небоскрёбов в

В Москве могут построить небоскрёбы в форме гигантской буквы М  

tv ovic
15 часов назад
Звездоболы пытаются заработать на хлеб с маслом , что ещё сказать 😐

Межзвёздный объект 3I/ATLAS впервые сняли на видео – и оно впечатляет

Roman Frolov
15 часов назад
Что типа Ломоносова? Ломоносов просто был умным, имел тягу к наукам и очень хотел выбраться из своей глуши. Девочек-самоучек, осваивающих

Научно-фантастические сериалы лета, на которые стоит обратить внимание

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно