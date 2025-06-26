О мероприятии

Пятьдесят лет назад, 17 июля 1975 года впервые в истории произошла стыковка космических кораблей двух стран — «Союза» и «Аполлона». Командиром советского корабля был Алексей Леонов, за десять лет до этого полета совершивший первый в истории выход в открытый космос.

Участники мероприятия узнают о том, как происходила подготовка на Земле и каким был торжественный обед в космосе. Экскурсанты узнают, что собой представляли первые космические скафандры, кабины спускаемых аппаратов и какими были предметы быта космонавтов и космическая еда.

Расписание Волгоградский проспект, д. 42, стр. 10 Москва 17:00 Купить