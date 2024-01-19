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Ветеринары выяснили, что собаки любят смотреть по телевизору
Владельцам собак наверняка было бы интересно узнать, что выбрали бы к просмотру по телевизору их питомцы, умей они обращаться с пультом дистанционного управления? Это попытались выяснить американские ученые, но не ради праздного любопытства, а чтобы найти более точный способ оценки зрения у четвероногих друзей человека.
Как рассказала одна из авторов работы, опубликованной в журнале Applied Animal Behaviour Science, методы, с помощью которых сегодня судят об остроте собачьего зрения, очень грубые.
«Если бы речь шла о человеке, это было бы равносильно ответу „да“ или „нет“ на вопрос, слепой ли он. Нужны более тонкие способы оценки, аналогичные таблицам для проверки зрения», — пояснила Фрейя Моват (Freya Mowat), ветеринарный офтальмолог и профессор кафедры хирургических наук Школы ветеринарии Висконсинского университета в Мадисоне (США).
Из прошлых исследований ученые знали, что собаки проявляют интерес к движущемуся изображению на экране. Авторы исследования предположили, что с помощью видеороликов можно удерживать внимание собак достаточно долго, чтобы оценить их зрительные функции. Оставалось понять, какой контент привлекает животных сильнее.
Для этого американские ветеринары создали онлайн-анкету для владельцев собак, с помощью которой те могли рассказать о ТВ-предпочтения своих любимцев. В анкету включили 41 вопрос на разные темы. Наряду с общими сведениями о собаках и условиях их жизни у хозяев спрашивали, на каком экране (телевизоре, ноутбуке или другом устройстве) питомцы смотрят видео, как при этом ведут себя и взаимодействуют с экраном, какого рода контент чаще всего смотрят.
Кроме того, участникам исследования предложили показать питомцам четыре коротких ролика с разными объектами в движении: автомобилями на дороге, пумой в лесу, ходящей по траве птицей и гуляющим с хозяйкой псом. После просмотра нужно было оценить интерес собак к каждому видео и то, насколько внимательно они следили за объектами на экране.
Опрос прошли более 1200 владельцев собак преимущественно из США, но были и участники из других стран, таких как Великобритания, Канада и ряд других. Средний возраст их питомцев составил четыре года, 54% принадлежали к чистокровным породам, примерно половина были самками.
Выяснилось, что большинство собак смотрели видео на телевизоре и при этом вели себя активно: 78% приближались к экрану и 76% вокализировали. Чаще всего питомцев привлекал контент с другими животными, а самыми популярными оказались ролики с другими собаками.
Исследование также показало, что возраст и зрение псов играли роль в том, как часто они реагировали на демонстрируемое видео. Кроме того, на интерес к экрану влияли возраст и порода. Представителей пастушьих и спортивных пород, похоже, просмотр видео привлекал сильнее, чем других собак.
Авторы планируют продолжить работу с опорой на полученные результаты. В новом исследовании они собираются сосредоточить внимание на разработке видеометодик для оценки зрительного внимания собак и происходящих в нем возрастных изменений.
«Мы знаем, что плохое зрение ухудшает качество жизни пожилых людей. При этом практически неизвестно, как старение и возрастные изменения зрения влияют на собак, поскольку у нас нет точных способов оценки. Как и люди, собаки живут дольше, и мы хотим, чтобы их жизнь была здоровее», — заключила Фрейя Моват.
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