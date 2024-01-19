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19 минут назад
Юлия Трепалина
52

Ветеринары выяснили, что собаки любят смотреть по телевизору

4.9

Владельцам собак наверняка было бы интересно узнать, что выбрали бы к просмотру по телевизору их питомцы, умей они обращаться с пультом дистанционного управления? Это попытались выяснить американские ученые, но не ради праздного любопытства, а чтобы найти более точный способ оценки зрения у четвероногих друзей человека.

Биология
# домашние питомцы
# зрение
# поведение животных
# поведение собак
# собаки
# телевизор
Собаки у телевизора
© Getty Images/iStockphoto

Как рассказала одна из авторов работы, опубликованной в журнале Applied Animal Behaviour Science, методы, с помощью которых сегодня судят об остроте собачьего зрения, очень грубые.

«Если бы речь шла о человеке, это было бы равносильно ответу „да“ или „нет“ на вопрос, слепой ли он. Нужны более тонкие способы оценки, аналогичные таблицам для проверки зрения», — пояснила Фрейя Моват (Freya Mowat), ветеринарный офтальмолог и профессор кафедры хирургических наук Школы ветеринарии Висконсинского университета в Мадисоне (США).

Из прошлых исследований ученые знали, что собаки проявляют интерес к движущемуся изображению на экране. Авторы исследования предположили, что с помощью видеороликов можно удерживать внимание собак достаточно долго, чтобы оценить их зрительные функции. Оставалось понять, какой контент привлекает животных сильнее.

Для этого американские ветеринары создали онлайн-анкету для владельцев собак, с помощью которой те могли рассказать о ТВ-предпочтения своих любимцев. В анкету включили 41 вопрос на разные темы. Наряду с общими сведениями о собаках и условиях их жизни у хозяев спрашивали, на каком экране (телевизоре, ноутбуке или другом устройстве) питомцы смотрят видео, как при этом ведут себя и взаимодействуют с экраном, какого рода контент чаще всего смотрят.

Кроме того, участникам исследования предложили показать питомцам четыре коротких ролика с разными объектами в движении: автомобилями на дороге, пумой в лесу, ходящей по траве птицей и гуляющим с хозяйкой псом. После просмотра нужно было оценить интерес собак к каждому видео и то, насколько внимательно они следили за объектами на экране.

Опрос прошли более 1200 владельцев собак преимущественно из США, но были и участники из других стран, таких как Великобритания, Канада и ряд других. Средний возраст их питомцев составил четыре года, 54% принадлежали к чистокровным породам, примерно половина были самками.

Выяснилось, что большинство собак смотрели видео на телевизоре и при этом вели себя активно: 78% приближались к экрану и 76% вокализировали. Чаще всего питомцев привлекал контент с другими животными, а самыми популярными оказались ролики с другими собаками.

Исследование также показало, что возраст и зрение псов играли роль в том, как часто они реагировали на демонстрируемое видео. Кроме того, на интерес к экрану влияли возраст и порода. Представителей пастушьих и спортивных пород, похоже, просмотр видео привлекал сильнее, чем других собак.

Один из участников опроса показывает своему псу предложенные исследователями ролики / © University of Wisconsin–Madison

Авторы планируют продолжить работу с опорой на полученные результаты. В новом исследовании они собираются сосредоточить внимание на разработке видеометодик для оценки зрительного внимания собак и происходящих в нем возрастных изменений.

«Мы знаем, что плохое зрение ухудшает качество жизни пожилых людей. При этом практически неизвестно, как старение и возрастные изменения зрения влияют на собак, поскольку у нас нет точных способов оценки. Как и люди, собаки живут дольше, и мы хотим, чтобы их жизнь была здоровее», — заключила Фрейя Моват.

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Биология
# домашние питомцы
# зрение
# поведение животных
# поведение собак
# собаки
# телевизор
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John Smith
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“ NASA принципиально не заказывает у SpaceX пуски на многоразовых кораблях, покупая у компании только такие запуски, которые ее космический корабль

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White_Shadow
3 часа назад
Андрей Иванчук, это образно, но оно к этому идёт. Возможно, скоро придётся самим учить своих детей

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Владимир Гнедышев
5 часов назад
Lis Krut, вроде как давно сказали, что этих полетов не будет. Никакой выгоды в этом нет. Типа пиар для выбивания денег или хотелки Маска.

Илон Маск рассказал о причинах взрыва StarshipИлон Маск рассказал о причинах взрыва Starship

Alex jk
6 часов назад
Во и спалились матрасники, что все съемки пресловутого любопытника на Земле производятся)))

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Алексей Деревянкин
7 часов назад
Дмитрий Kuрueнко, да, они уж точно радиационно стойкие =))

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Сергий Акулов
7 часов назад
А после этого всего. Англо-саксы заявят на весь мир что они "самые - самые" крутые во вселенной.Самое интересное люди поверят этому,и будут везде

Марсоход Curiosity обнаружил на Красной планете эмблему Звездного флота из сериала Star TrekМарсоход Curiosity обнаружил на Красной планете эмблему Звездного флота из сериала Star Trek

Андрей Иванчук
10 часов назад
White_Shadow, а ещё люди тупее, глупее и безграмотнее становятся. Я столько орфографических ошибок в одном предложении ни разу не видел.🤦🏻😂

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Aлек сей Нии_pet
11 часов назад
Точёный, запутался? ; они ведь могут "лететь" и до половины скорости света,такие скоростные звёзды, выброшенные "пращей" двойныхсистем во

Если телескоп наблюдает звезду в далеком космосе, то он как бы наблюдает ее миллиарды лет назад. А если эта звезда движется строго в нашем направлении, и в какой-то момент свет от нее будет к нам доходить, скажем, за 20 минут — за счет чего уйдет разница во времени? Свет же не может двигаться со скоростью, которая выше световой?Если телескоп наблюдает звезду в далеком космосе, то он как бы наблюдает ее миллиарды лет назад. А если эта звезда движется строго в нашем направлении, и в какой-то момент свет от нее будет к нам доходить, скажем, за 20 минут — за счет чего уйдет разница во времени? Свет же не может двигаться со скоростью, которая выше световой?

Aлек сей Нии_pet
11 часов назад
Имхо, технологии ssd не хватает простой опции: "автоматически обновлять" (autorefresh) скажем, вместе с галочкой только чтение в свойствах файлов и целых

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Aлек сей Нии_pet
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Masyanya Masyanya
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