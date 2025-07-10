Участники мероприятия узнают о разборе слова по составу.

О мероприятии

Научный руководитель Лингвокласса АПО Роман Витальевич Илюшин расскажет, как определить границы морфем в слове. Например, как различить -ник- и сочетание -н- и -ик-? Всегда ли -очк- — единый суффикс?

Участники мероприятия узнают о разборе слова по составу: как его делали, зачем — и почему. Слушатели постараются критически проанализировать проблему выделения и вычленения морфем.

Расписание ул. Бауманская, д. 58/25, стр. 14 Москва 15:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация