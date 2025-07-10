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«Возродившая лютоволка» компания решила воскресить птицу моа
Известный кинорежиссер Питер Джексон решил по-настоящему реализовать свое давнее увлечение древней бескрылой птицей моа, которая обитала в Новой Зеландии и была начисто истреблена приблизительно 600 лет назад. За этим он обратился к большим специалистам: недавно они уже проявили себя в деле «превращения мышей в мамонтов» и «возрождения лютоволков».
Недавно американская биотехнологическая компания Colossal Biosciences продемонстрировала троих белоснежных генетически модифицированных волчат и объявила их «воскресшими» четвероногими героями саги «Игра престолов» — представителями вымершего вида Aenocyon dirus («ужасный волк»). Разразился спор: по убеждению многих ученых, это все равно современные животные, которым просто придали схожие с древними черты.
Тем не менее проект оказался максимально успешным в том смысле, что послужил великолепной рекламой для стартапа и наглядным подтверждением возможностей генной инженерии. Это был уже второй «перформанс» компании после выведения мышей с генами шерстистого мамонта.
Как пишет Phys.org, еще на этапе планирования обоих этих экспериментов в Colossal Biosciences позвонил Питер Джексон — режиссер «Властелина колец». Дело в том, что в свободное от кинематографа время он собирает древние кости. По опубликованным данным, Джексон владеет одной из крупнейших коллекций останков птицы моа — единственной известной науке птицы, у которой не было не только крыльев, но и даже практически никаких анатомических «намеков» на крылья — рудиментов.
Самым древним останкам моа, которые когда-либо находили, от 16 до 19 миллионов лет. Эти сухопутные, напоминающие страусов птицы благополучно обитали в Новой Зеландии до тех пор, пока там не появились маори, а они заселили эти острова в XIV веке. После этого в течение самое большое двух столетий моа исчезли с лица земли — древние охотники их истребили.
Питер Джексон, очевидно, намерен бороться с несправедливостью, и вместе с новозеландским сценаристом и кинопродюсером Френсис Уолш он выделил на это дело 15 миллионов долларов. В Colossal Biosciences рассказали, что сейчас главная задача — извлечь ДНК из лучше всего сохранившихся костей древних птиц.
Далее предполагается сравнить этот геном с таковым у современных дальних «родственников» моа — страусов эму, а также обитающих в Центральной и Южной Америке тинаму: сравнительно некрупных птиц, которые больше напоминают кур, чем страусов, и славятся откладыванием разноцветных ярких яиц. Таким образом, есть основания предполагать, что один из этих видов может стать объектом предстоящей генной модификации.
Специалисты компании признают, что с птицами будет гораздо сложнее, чем с мышами и волками: птичий эмбрион, как известно, развивается в яйце, и это вызывает вопрос об организации процесса выращивания. А главный вопрос, который адресуют Colossal Biosciences многие ученые: что, собственно, генетики намерены делать с будущим животным в случае успеха?
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