  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
10 июля, 13:59
Адель Романенкова
1
155

«Возродившая лютоволка» компания решила воскресить птицу моа

❋ 5.1

Известный кинорежиссер Питер Джексон решил по-настоящему реализовать свое давнее увлечение древней бескрылой птицей моа, которая обитала в Новой Зеландии и была начисто истреблена приблизительно 600 лет назад. За этим он обратился к большим специалистам: недавно они уже проявили себя в деле «превращения мышей в мамонтов» и «возрождения лютоволков».

Биология
# вымершие виды
# вымершие животные
# генная инженерия
# Моа
# нелетающие птицы
Кинорежиссер Питер Джексон (слева) и глава Colossal Biosciences Бен Лэмм (справа) с останками птицы моа в руках
Кинорежиссер Питер Джексон (слева) и глава Colossal Biosciences Бен Лэмм (справа) с останками птицы моа в руках / © Colossal Biosciences/AP

Недавно американская биотехнологическая компания Colossal Biosciences продемонстрировала троих белоснежных генетически модифицированных волчат и объявила их «воскресшими» четвероногими героями саги «Игра престолов» — представителями вымершего вида Aenocyon dirus («ужасный волк»). Разразился спор: по убеждению многих ученых, это все равно современные животные, которым просто придали схожие с древними черты.

Тем не менее проект оказался максимально успешным в том смысле, что послужил великолепной рекламой для стартапа и наглядным подтверждением возможностей генной инженерии. Это был уже второй «перформанс» компании после выведения мышей с генами шерстистого мамонта.

Как пишет Phys.org, еще на этапе планирования обоих этих экспериментов в Colossal Biosciences позвонил Питер Джексон — режиссер «Властелина колец». Дело в том, что в свободное от кинематографа время он собирает древние кости. По опубликованным данным, Джексон владеет одной из крупнейших коллекций останков птицы моа — единственной известной науке птицы, у которой не было не только крыльев, но и даже практически никаких анатомических «намеков» на крылья — рудиментов.

Птица моа в представлении художника / © Colossal Biosciences

Самым древним останкам моа, которые когда-либо находили, от 16 до 19 миллионов лет. Эти сухопутные, напоминающие страусов птицы благополучно обитали в Новой Зеландии до тех пор, пока там не появились маори, а они заселили эти острова в XIV веке. После этого в течение самое большое двух столетий моа исчезли с лица земли — древние охотники их истребили.

Питер Джексон, очевидно, намерен бороться с несправедливостью, и вместе с новозеландским сценаристом и кинопродюсером Френсис Уолш он выделил на это дело 15 миллионов долларов. В Colossal Biosciences рассказали, что сейчас главная задача — извлечь ДНК из лучше всего сохранившихся костей древних птиц.

Далее предполагается сравнить этот геном с таковым у современных дальних «родственников» моа — страусов эму, а также обитающих в Центральной и Южной Америке тинаму: сравнительно некрупных птиц, которые больше напоминают кур, чем страусов, и славятся откладыванием разноцветных ярких яиц. Таким образом, есть основания предполагать, что один из этих видов может стать объектом предстоящей генной модификации.

Специалисты компании признают, что с птицами будет гораздо сложнее, чем с мышами и волками: птичий эмбрион, как известно, развивается в яйце, и это вызывает вопрос об организации процесса выращивания. А главный вопрос, который адресуют Colossal Biosciences многие ученые: что, собственно, генетики намерены делать с будущим животным в случае успеха?

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Адель Романова
186 статей
Окончила факультет журналистики МГУ имени М.В. Ломоносова. Начинала в 2002 году как корреспондент и редактор новостного вещания на различных телеканалах, позже стала автором новостей науки и технологий в сетевых изданиях.
Показать больше
Биология
# вымершие виды
# вымершие животные
# генная инженерия
# Моа
# нелетающие птицы
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
10 Июл
Бесплатно
Несбывшийся Ленинград: от Обводного до Обводного
Библиотека Планетарий 1
Санкт-Петербург
Лекция
10 Июл
Бесплатно
Северная Корея
Русское географическое общество
Москва
Лекция
10 Июл
Бесплатно
Нейрогаджеты: научный прорыв или высокотехнологичные игрушки?
Библиотека им. Н. А. Некрасова
Москва
Лекция
10 Июл
Бесплатно
Лазеры вокруг нас — от указки до термоядерного синтеза
Курилка Гутенберга
Москва
Лекция
10 Июл
Бесплатно
Прогулка по зоопарку «Тэннодзи»
Московский зоопарк
Москва
Лекция
11 Июл
Бесплатно
Зачем геологи изучают рельеф
Русское географическое общество
Москва
Лекция
11 Июл
Бесплатно
Чем опасны заносные растения?
Ельцин Центр
Екатеринбург
Лекция
12 Июл
Бесплатно
Космическая импровизация: как Солнце создает хаос и порядок
Сколтех
Москва
Экскурсия
12 Июл
Бесплатно
Экскурсия в Музей Истории Мироздания
Курилка Гутенберга
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
9 июля, 12:05
Редакция Naked Science

За месяц «ВКонтакте» покинули больше миллиона авторов

В июне 2025 года ВК покинули 1,2 миллиона авторов контента. Это резкое ускорение их бегства в сравнении с предшествующими месяцами. Одновременно число авторов на других платформах растет, в результате по этому показателю соцсеть обогнал не только Telegram, но и запрещенный Instagram*. Причиной происходящего многие наблюдатели посчитали совокупность решений менеджмента компании за последние годы.

Медиа
# «ВКонтакте»
# медиа
# соцсети
9 июля, 16:45
Юлия Тарасова

Ученые оценили, насколько повышается риск смерти у собак в 30-градусную жару

Опасность для четвероногих друзей человека возрастает буквально с каждым градусом выше +25 °C, показал анализ данных ветеринарных клиник, который провели австралийские специалисты.

Биология
# ветеринария
# домашние питомцы
# жара
# изменение климата
# риск смерти
# собаки
# тепловой удар
# экстремальная жара
9 июля, 08:26
Полина Меньшова

Предпочтения в спорте связали с типом личности

Подобрать тип физической активности, который лучше всего подходит человеку, можно исходя из особенностей его характера. Психологи из Великобритании определили, что люди с разными чертами личности получают больше удовольствия от разных видов спорта.

Психология
# спорт
# тип личности
# фитнес
# характер
# черты личности
8 июля, 09:23
Полина Меньшова

Люди с высоким уровнем интеллекта оказались менее нравственными

Принято считать, что люди с развитыми когнитивными способностями отличаются высокими моральными принципами. Ученые из Великобритании решили проверить этот тезис научными методами и пришли к противоположному выводу.

Психология
# интеллект
# мораль
# нравственность
# показатель IQ
9 июля, 12:05
Редакция Naked Science

За месяц «ВКонтакте» покинули больше миллиона авторов

В июне 2025 года ВК покинули 1,2 миллиона авторов контента. Это резкое ускорение их бегства в сравнении с предшествующими месяцами. Одновременно число авторов на других платформах растет, в результате по этому показателю соцсеть обогнал не только Telegram, но и запрещенный Instagram*. Причиной происходящего многие наблюдатели посчитали совокупность решений менеджмента компании за последние годы.

Медиа
# «ВКонтакте»
# медиа
# соцсети
7 июля, 14:30
ФизТех

Подъемную силу крыла экраноплана увеличили на 19%

Коллектив ученых из МФТИ, Центрального аэрогидродинамического института имени профессора Н. Е. Жуковского и Нижегородского государственного технического университета имени Р. Е. Алексеева смоделировал обтекание воздушными массами крыла экраноплана. Установлена зависимость подъемной силы от конструкции крыла и режима полета.

ФизТех
# аэродинамика
# крыло
# модель
# полет
# экраноплан
17 июня, 16:49
Адель Романова

Давно отключенный спутник внезапно прислал «громкий» радиосигнал

Радиотелескопы уловили очень короткий сигнал, и по его характеристикам стало ясно, что он не может быть естественного происхождения. Астрономы пришли к выводу, что источник находился в околоземном пространстве — там, где уже более полувека летает «мертвый» аппарат NASA.

Астрономия
# космический мусор
# космос
# радиосигналы
# спутники
25 июня, 15:19
ФизТех

Российские ученые впервые точно определили источники шума сверхзвукового самолета с помощью суперкомпьютера

Группа российских ученых из Института прикладной математики имени М. В. Келдыша РАН и МФТИ провела детальное численное исследование источников шума, генерируемых крылом прототипа сверхзвукового бизнес-джета в режиме посадки. Эта работа, сочетающая передовые методы вычислительной гидродинамики и аэроакустики, впервые позволила с высокой точностью локализовать и охарактеризовать основные зоны шумообразования вблизи полноразмерной геометрии крыла модели прототипа сверхзвукового пассажирского самолета в посадочной конфигурации.

ФизТех
# «Суперджет»
# самолет
# сверхзвуковой
# суперкомпьютеры
# Шум
2 июля, 11:17
Юлия Тарасова

Коров покормили отходами конопли и проверили их молоко на психоактивность

Результаты эксперимента в США в будущем могут позволить добиться разрешения на использование отработанной конопли в качестве кормовой добавки в животноводстве.

Биология
# животноводство
# конопля
# корм
# коровы
# молоко
# ТГК
# тетрагидроканнабинол
[miniorange_social_login]

Комментарии

Популярные По порядку
1 Комментарий
Александр Французов
Александр Французов
49 секунд назад
-
0
+
все просто - пожарят и все)
Ответить
-
0
+

Последние новости:

  1. «Возродившая лютоволка» компания решила воскресить птицу моа

    10 июля, 13:59

  2. Скрутить в кольцо и сломать позвоночник: ученые узнали, как крестьяне наказывали конокрадов в царской России

    10 июля, 13:16

  3. Новый отечественный микронный датчик спасет мосты и самолеты, заранее предупредив о деформациях

    10 июля, 12:43

  4. Макаки совпали с людьми в интересе к видео с агрессией сородичей

    10 июля, 12:09
Выбор редакции

Полет фантазии: заменит ли орбитальное базирование боеголовок современные МБР?

23 июня, 12:06

Последние комментарии

Александр Французов
49 секунд назад
все просто - пожарят и все)

«Возродившая лютоволка» компания решила воскресить птицу моа

Дмитрий Простов
14 минут назад
Илья, чего?? ас дс?! ахахаха. налёт ботов, или как эти высеры в комментариях понимать?!))

Энтузиаст разработал интерфейс «мозг — компьютер» в домашних условиях

Gavril Milokumov
29 минут назад
Павел, Сегодня связь военных наших это китайские баофенги и их аналоги с шильдиками комбат и китайские копии моторол с украденной прошивкой AES256

«Роскосмос» сэкономил на создании двух спутниковых группировок

Gavril Milokumov
30 минут назад
Иван, Думаю да, через лет 10 пойдет в серию уже устаревшей как и Ангара собственно, до сих пор не в серии.

«Роскосмос» сэкономил на создании двух спутниковых группировок

Gavril Milokumov
30 минут назад
Иван, перестали поставлять? а 34 года вы чем занимались, если речь идет зачастую о очень стратегических вещах? На былое величие надрачивали,

«Роскосмос» сэкономил на создании двух спутниковых группировок

Иван Колупаев
32 минуты назад
Sam, ну может и из двух. Но за полгода это уже пятая партия самолетов переданная в войска вот и считайте.

Армия России получила новые Су-34 

Иван Колупаев
37 минут назад
Стасюк, да не волнуйтесь вы так, никто вас за ваши выдумки не посадит. Учитывая ваши обстоятельства даже и посочувствуют.

Инфографика: страны с наименьшим количеством детей в 2025 году

Иван Колупаев
47 минут назад
Gavril, и давайте не будем смотреть только в одну сторону. Можно подумать никто и нигде кроме России не срывает сроки и не отказывается от проектов

«Роскосмос» сэкономил на создании двух спутниковых группировок

Павел
48 минут назад
Дайте военным связь!!!

«Роскосмос» сэкономил на создании двух спутниковых группировок

Александр Березин
48 минут назад
Sam, вы ждете обнародования точного числа переданных боевых самолетов во время конфликта с их участием? Косвенные данные показывают, что Су-34М

Армия России получила новые Су-34 

Иван Колупаев
55 минут назад
Gavril, вы-то вроде бы инженер и могли бы представить как это сдавать в сроки работу когда меняется не только техздание, но и железо уже заложенное в

«Роскосмос» сэкономил на создании двух спутниковых группировок

Иван Колупаев
57 минут назад
Павел, сво для вас недостаточная причина? Санкции западные не, не слышали? Да, почти готовые проекты приходится переделывать на отечественные

«Роскосмос» сэкономил на создании двух спутниковых группировок

Иван Колупаев
1 час назад
Дмитрий, ну а с чего например надо слушать вас? Может именно вам предстоит убрать свои иллюзии? Пока вам не удалось продемонстрировать ничего кроме

Люди с высоким уровнем интеллекта оказались менее нравственными

Стасюк V
1 час назад
Иван, я сомневаюсь в официальной статистике. имею ведь на это право? Или за это уже есть статья?

Инфографика: страны с наименьшим количеством детей в 2025 году

Иван Колупаев
1 час назад
Дмитрий, предложи свою несказку. Советский эксперимент единственный _реальный_ опыт отказа от религий в масштабах целой страны.

Люди с высоким уровнем интеллекта оказались менее нравственными

Александр Кан
2 часа назад
Все правильно, хватит проекта "Пересильд". Сейчас есть более важные задачи. Маркет подождёт, а инет и так не плохой.

«Роскосмос» сэкономил на создании двух спутниковых группировок

Sam Dowson
2 часа назад
Партию из 2х штук?

Армия России получила новые Су-34 

Gavril Milokumov
3 часа назад
Эта штука бесполезна. 12 тыс км, 100 тонн груза и боится волн выше 1.5 метра. Где его область применимости? Её нет. Таке же чудовище лепили и в СССР

США отказались от создания экраноплана для военных

Gavril Milokumov
3 часа назад
Иван, - Легкий самолет Байкал - Завод Ангстрем - Союз-5 - СТРН Енисей - Буксир Зевс - Робот Федор (и дальнейшее применение линейки) - Убийца Андроида

«Роскосмос» сэкономил на создании двух спутниковых группировок

Сергей Строганов
3 часа назад
Некоторые моменты ну просто неграмотные. Стыдно.

Сотовые вышки рядом с домом: реальные цифры излучения против страхов

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно