О мероприятии

Состоится показ фильма «Дальневосточная одиссея Владимира Арсеньева», режиссера Ивана Головнева. Основанный на уникальных архивных фотографиях известного исследователя Дальнего Востока В.К. Арсеньева, фильм даст зрителю возможность увидеть дальневосточный край глазами первопроходца — впервые побывать на нетронутых природных территориях и объектах, ознакомиться с обычаями и проникнуть в тайны культуры местных этнических сообществ, познать романтику путешествий и почувствовать вкус открытий.

Кинокартина Ивана Головнева, это потрясающее путешествие в дикую природу и этнографию, где каждый кадр дышит духом приключений.

Расписание ул. Воздвиженка, 3/5 Москва 19:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация