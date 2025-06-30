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Кинолекторий
12+
Дальневосточная одиссея Владимира Арсеньева

Участники мероприятия смогут увидеть дальневосточный край глазами первопроходца.

Российская государственная библиотека
16 июля, 19:00 Идет 2 ч
Бесплатно Стоимость
Москва ул. Воздвиженка, 3/5

О мероприятии

Состоится показ фильма «Дальневосточная одиссея Владимира Арсеньева», режиссера Ивана Головнева. Основанный на уникальных архивных фотографиях известного исследователя Дальнего Востока В.К. Арсеньева, фильм даст зрителю возможность увидеть дальневосточный край глазами первопроходца — впервые побывать на нетронутых природных территориях и объектах, ознакомиться с обычаями и проникнуть в тайны культуры местных этнических сообществ, познать романтику путешествий и почувствовать вкус открытий.

Кинокартина Ивана Головнева, это потрясающее путешествие в дикую природу и этнографию, где каждый кадр дышит духом приключений.

Расписание
16
Среда
Июль 2025
ул. Воздвиженка, 3/5 Москва
19:00
Бесплатно
Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.
Регистрация
Адрес

ул. Воздвиженка, 3/5

Только что
Александр Речкин
1
# история
# Россия
# экспедиции
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Комментарии

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m k
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m k
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Андрей
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Predator
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Aлек сей Нии_pet
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Aлек сей Нии_pet
8 часов назад
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Ярослав Серяков
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Iskander Nixon
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m k
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Mikhail Khramov
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Стасюк V
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Антон
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Aлек сей Нии_pet
13 часов назад
Алекс, это совсем другое! а на "суперладу" просто двигатель надо - но на него денег нет и план подгоняет,

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Aлек сей Нии_pet
13 часов назад
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Aлек сей Нии_pet
13 часов назад
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Aлек сей Нии_pet
13 часов назад
пока что меня ПОДМЫВАЕТ начистить тебе пятак; а на сайте вроде никому не мешаю, науку развиваю ,

Астероид 2024 YR4 может нанести значительный ущерб человечеству

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