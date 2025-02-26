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Разработан новый материал для передовых технологий в электронике
Химики Тюменского государственного университета, Уральского федерального университета имени первого Президента России Б. Н. Ельцина совместно с немецкими коллегами впервые синтезировали слоистые орторомбические четверные теллуриды, состоящие из теллура, меди и двух редкоземельных элементов. Синтез этих соединений позволит в будущем получать полупроводниковые материалы с требуемой для фотовольтаических материалов шириной запрещенной зоны и использовать в многослойных солнечных элементах, улучшая разделение зарядов.
Результаты опубликованы в журнале Мaterials. Теллуридные соединения обладают огромным потенциалом благодаря своим термоэлектрическим свойствам. Однако их получение в виде чистого порошка связано со значительными трудностями. В частности, здесь особенно важно отсутствие примесей в используемых веществах.
«Изучение четырехкомпонентных теллуридов открывает новые перспективы для создания материалов с уникальными свойствами и возможным применением в различных областях, включая электронику, оптику и энергетику. Наши исследования открывают новый класс полупроводниковых и термоэлектрических материалов. Оптимизация условий получения слоистых четверных теллуридов позволила сократить время синтеза, увеличить чистоту получаемого продукта. Полученный научный задел можно использовать для технологических разработок создания оптических, термоэлектрических и полупроводниковых модулей на основе гетерометаллических теллуридов», – сообщила профессор кафедры органической и экологической химии Тюменского госуниверситета Анна Русейкина.
В рамках экспериментов ученые синтезировали ряд монокристаллов с добавлением иодида цезия в качестве флюса. В связи с быстрой окисляемостью редкоземельных металлов компонентами воздуха (кислородом, углекислым газом, водяным паром) при комнатной температуре исходные компоненты они взвешивались в инертной атмосфере с использованием перчаточного бокса. На внутренние стенки кварцевых ампул предварительно наносился слой аморфного углерода, полученного пиролизом ацетилена. В итоге удалось установить закономерности изменения структурных параметров и степени искажения координационных полиэдров в зависимости от ионного радиуса редкоземельного металла.
Исследование выполнено при поддержке гранта Российского научного фонда.
Во время часовой сессии игры в популярный 3D-шутер DOOM киберпсихологи ННГУ имени Н.И. Лобачевского регистрировали сердечный ритм игроков и вели запись игрового процесса. Затем динамику очков здоровья персонажа сопоставили с ритмом сердца и типом личности игрока. Результаты исследований могут найти применение в разработке компьютерных игр, фиджитал-спорте и тренировках киберспортсменов.
Китайский марсохода «Чжужун» обнаружил под марсианской поверхностью слои осадочных пород, которые образовались под воздействием волн. Робот сделал открытие в районе, где ученые предполагали наличия океана около четырех миллиардов лет назад. Полученные данные помогли исследователям понять, что на Красной планете действительно существовал огромный океан с волнами и приливами, способными формировать береговые линии.
В IV веке нашей эры в Европе появились воинственные кочевники — гунны, спровоцировав великое переселение народов. Об их происхождении нет единого мнения. Традиционно их считали потомками хунну, населявших монгольские степи. Проблема в том, что между этими культурами — временной лаг в три столетия, а археологических и письменных свидетельств не хватает, чтобы дать однозначный ответ о родстве. На помощь историкам пришли генетики.
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В IV веке нашей эры в Европе появились воинственные кочевники — гунны, спровоцировав великое переселение народов. Об их происхождении нет единого мнения. Традиционно их считали потомками хунну, населявших монгольские степи. Проблема в том, что между этими культурами — временной лаг в три столетия, а археологических и письменных свидетельств не хватает, чтобы дать однозначный ответ о родстве. На помощь историкам пришли генетики.
Китайский марсохода «Чжужун» обнаружил под марсианской поверхностью слои осадочных пород, которые образовались под воздействием волн. Робот сделал открытие в районе, где ученые предполагали наличия океана около четырех миллиардов лет назад. Полученные данные помогли исследователям понять, что на Красной планете действительно существовал огромный океан с волнами и приливами, способными формировать береговые линии.
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Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
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