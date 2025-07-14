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Сочетание лишнего веса, депрессии и низкой сексуальной активности вчетверо повысило риск смерти
Люди, которые занимаются сексом реже раза в месяц, имеют необычайно высокий риск смерти, если у них есть лишний вес и симптомы депрессии, выяснили ученые.
Сексуальная активность положительно влияет как на физическое здоровье, так и на психическое благополучие. Между тем в последние десятилетия во многих развитых странах отмечается ее снижение. Так, согласно прошлогоднему исследованию, 36,4 процента мужчин и женщин в Соединенных Штатах Америки занимаются сексом реже одного раза в месяц, причем речь идет о тех, кто имел постоянного сексуального партнера. Средние показатели тоже не назвать высокими: 80 половых актов в год даже у жителей США в браке резко контрастируют с тремя половыми актами в сутки у их современников с образом жизни охотников-собирателей или людей, живущих натуральным хозяйством.
Чаще всего с сексуальными проблемами сталкиваются люди с лишним весом. По данным исследования 2018 года, 33 процента женщин и четверть мужчин, которые готовились к операциям из-за ожирения, сообщили о существенном снижении сексуальной активности. Это может быть связано с различными причинами: гормональным дисбалансом, сопутствующими заболеваниями, тревогой и чувством стыда по поводу внешности или побочными эффектами некоторых лекарственных препаратов.
Китайские ученые решили выяснить, если ли связь между лишним весом, низкой сексуальной активностью, симптомами депрессии и продолжительностью жизни. Это первое исследование такого рода.
Ученые из Университета Циндао взяли данные Национальной программы обследования здоровья и питания в США. Они проанализировали информацию, полученную из шести циклов опросов, проведенных с 2005 по 2016 год, и сосредоточились на 4978 участниках в возрасте от 20 до 59 лет (из них 47 процентов — женщины), которые сообщили, что в предыдущем году занимались сексом менее 12 раз. Все они имели сексуальных партнеров.
Каждый участник ответил на девять вопросов анкеты, выявляющей симптомы депрессии. Ученые также рассчитали пять различных показателей распределения жира в организме (так называемый индекс формы тела ABSI), что позволило точно оценить количество наиболее опасного для здоровья абдоминального жира — жировых отложений в области живота и вокруг внутренних органов брюшной полости.
За 15 лет наблюдения за участниками скончались 215 мужчин и женщин (четыре процента выборки).
Оказалось, что участники исследования, имеющие значения ABSI выше 0,082 (при норме 0,08 для мужчин и 0,075-0,08 для женщин) имели 87-процентный риск смерти от всех причин в период до 15 лет. Практически такие же показатели (в среднем 86 процентов) имели мужчины и женщины с симптомами депрессии. Риск смерти при сочетании этих двух факторов повышался на 293 процента по сравнению со здоровыми участниками.
Оценивая результаты, ученые отметили, что между тремя факторами — сокращением числа половых актов, лишним весом и депрессией — есть, вероятнее всего, синергетическая связь: они усиливают друг друга, создавая замкнутый круг. Например, тревога из-за лишнего веса усиливает фрустрацию и сокращение числа половых актов, что приводит к депрессии. В то же время депрессия ведет к снижению физической активности, набору веса, сложностям в сексуальной жизни и еще большим проблемам с психическим и физическим здоровьем.
Несмотря на некоторые ограничения (например, в число испытуемых не включили тех, кто совсем не имел сексуальных контактов из-за отсутствия постоянного партнера), исследование может иметь важное практическое значение для врачей. Оценить наличие трех значимых факторов не слишком трудно при первом же визите пациента, предсказав вероятность ухудшения физического здоровья.
Свои выводы ученые представили в издании Journal of Affective Disorders.
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