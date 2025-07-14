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Алена Кирсанова
Алена Кирсанова
14 июля, 10:49
Рейтинг: +412
Посты: 915

Китай показал масштабы своих проектов солнечной энергетики

В то время как новый законопроект администрации Трампа отменяет многие стимулы для развития «зеленой» энергетики США, Китай вкладывает значительные средства в возобновляемые источники энергии; на их долю приходится 74% всех проектов, строящихся сегодня по всему миру.

Сообщество
# Китай
# фотографии
# энергия
Вид с высоты на 7540 солнечных панелей, расположенных на крыше Западного железнодорожного вокзала Ханчжоу / © Zuo Dongchen / VCG
Вид с высоты на 7540 солнечных панелей, расположенных на крыше Западного железнодорожного вокзала Ханчжоу / © Zuo Dongchen / VCG
Фотоэлектрические панели покрывают крыши домов в районе Юаньлун города Иньчуань, автономный район Нинся-Хуэй / © CFoto / Future Publishing
Фотоэлектрические панели покрывают крыши домов в районе Юаньлун города Иньчуань, автономный район Нинся-Хуэй / © CFoto / Future Publishing
Солнечные панели покрывают склоны холмов в Чжанцзякоу, в провинции Хэбэй на севере Китая / © Greg Baker / AFP
Солнечные панели покрывают склоны холмов в Чжанцзякоу, в провинции Хэбэй на севере Китая / © Greg Baker / AFP
Загоны для крупного рогатого скота, покрытые солнечными панелями, на сельскохозяйственной ферме в округе Мэнчэн, Бочжоу, провинция Аньхой, Китай / © VCG
Загоны для крупного рогатого скота, покрытые солнечными панелями, на сельскохозяйственной ферме в округе Мэнчэн, Бочжоу, провинция Аньхой, Китай / © VCG
Солнечные панели на поверхности водохранилища в Маджиатане, Иньчуань, автономный район Нинся-Хуэй / © Yuan Hongyan / VCG
Солнечные панели на поверхности водохранилища в Маджиатане, Иньчуань, автономный район Нинся-Хуэй / © Yuan Hongyan / VCG
Вид с воздуха на жилые дома с установленными на крышах фотоэлектрическими солнечными панелями в Иньчуане, автономный район Нинся-Хуэй / © AFP
Вид с воздуха на жилые дома с установленными на крышах фотоэлектрическими солнечными панелями в Иньчуане, автономный район Нинся-Хуэй / © AFP
Обзор части территории комплексного проекта по строительству солнечной и тепловой электростанций мощностью 450 000 киловатт в пустыне Гоби в Монгольской автономной префектуре Байинголин, Синьцзян, Китай / © CFoto / Future Publishing
Обзор части территории комплексного проекта по строительству солнечной и тепловой электростанций мощностью 450 000 киловатт в пустыне Гоби в Монгольской автономной префектуре Байинголин, Синьцзян, Китай / © CFoto / Future Publishing
Дроны поднимают и размещают солнечные панели на крутых склонах холмов во время строительства сельскохозяйственной фермы в Цзиньхуа, провинция Чжэцзян, Китай / ©  Yang Meiqing / VCG
Дроны поднимают и размещают солнечные панели на крутых склонах холмов во время строительства сельскохозяйственной фермы в Цзиньхуа, провинция Чжэцзян, Китай / ©  Yang Meiqing / VCG
Производство солнечных панелей в Суцяне, провинция Цзянсу, Китай / © Wang Li / VCG
Производство солнечных панелей в Суцяне, провинция Цзянсу, Китай / © Wang Li / VCG
Десятки бульдозеров разравнивают землю на строительной площадке для будущей солнечной электростанции в пустыне Кузупчи, в Ордосе, Внутренняя Монголия, Китай / © VCG
Десятки бульдозеров разравнивают землю на строительной площадке для будущей солнечной электростанции в пустыне Кузупчи, в Ордосе, Внутренняя Монголия, Китай / © VCG
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