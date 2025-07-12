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Научно-фантастические сериалы лета, на которые стоит обратить внимание
Лето 2025 обещает насыщенную линейку научно-фантастических сериалов на ведущих стриминговых платформах. От адаптаций культовых романов до масштабных космических одиссей — мы отобрали проекты, на которые стоит обратить внимание.
Murderbot («Киллербот»)
Премьера: 16 мая 2025 г. на Apple TV+
Стоит ли смотреть: на один раз.
О чем сериал: «Murderbot» — экранизация бестселлера Марты Уэллс о саморазвивающемся боевом дроне, который вместо подчинения протоколам мечтает лишь смотреть сериалы, но вынужден выполнять опасные миссии. Сериал сочетает триллер и комедию, раскрывая философские вопросы о сознании и свободе в рамках футуристической вселенной.
Ironheart («Железное сердце»)
Премьера: 24 июня 2025 г. на Disney+
Стоит ли смотреть: если больше нечего, сами сомневались, стоит ли включать в список.
О чем сериал: После событий «Черной Пантеры: Ваканда навеки» сериал рассказывает о Рири Уильямс — гениальной изобретательнице, создавшей собственный высокотехнологичный костюм Железного человека. Героиня балансирует между стремлением доказать свою ценность и ответственностью за спасение мира, сталкиваясь с новыми технологическими угрозами и личными испытаниями.
Foundation («Основание», 3 сезон)
Премьера: 11 июля 2025 г. на Apple TV+
Стоит ли смотреть: однозначно.
О чем сериал: Третий сезон культовой адаптации романа Айзека Азимова переносит сюжет на 152 года вперёд: клон императора Брат День (Ли Пейс) разочаровывается в имперской системе и уединяется в «садовом дворце». Эпизоды продолжают исследовать предопределённость истории и роль личности в её развитии.
The Institute («Институт»)
Премьера: 13 июля 2025 г. на MGM+
О чем сериал: Экранизация романа Стивена Кинга рассказывает о тайном институте, где над одарёнными детьми проводят жестокие эксперименты. Бывший полицейский отправляется туда, чтобы раскрыть ужасающие секреты учреждения и спасти невинных, сталкиваясь с философскими и моральными дилеммами.
Star Trek: Strange New Worlds («Звёздный путь: странные новые миры», 3 сезон)
Премьера: 17 июля 2025 г. на Paramount+
Стоит ли смотреть: достойный сериал для любителей франшизы.
О чем сериал: Капитан Пайк и экипаж USS Enterprise продолжают исследовать неизведанные уголки космоса. Третий сезон обещает новые встречи с инопланетянами, философские дилеммы и динамичные сражения, сохраняя оптимистичный взгляд на будущее человечества.
Twisted Metal («Скрежет металла», 2 сезон)
Премьера: 31 июля 2025 г. на Peacock
Стоит ли смотреть: для фанатов игры на PS.
О чем сериал: По мотивам культовой видеоигры сериал возвращается с ещё более зрелищными автогонками, тёмным юмором и абсурдным насилием. Главный герой Мэлвин вновь участвует в смертельно опасном турнире, где правила меняются после каждой гонки.
Eyes of Wakanda («Глаза Ваканды»)
Премьера: 6 августа 2025 г. на Disney+
О чем сериал: Анимационный антологический сериал о путешествиях древних воинов Ваканды — Хату Заре и его сподвижниках — в поисках артефактов вибраниума по всему миру. Каждый эпизод раскрывает новую эпоху истории и философию власти.
Alien: Earth («Чужой: Земля»)
Премьера: 12 августа 2025 г. на FX и Hulu
О чем сериал: Приквел к классической франшизе «Чужой» от Ноя Хоули рассказывает события за два года до оригинального фильма 1979 года. Сериал сочетает космический ужас и социальный триллер, показывая, как Земля впервые столкнулась с ксеноморфами.
Invasion («Вторжение», 3 сезон)
Премьера: 22 августа 2025 г. на Apple TV+
О чем сериал: Глобальная драма о межзвёздном нашествии разворачивается через призму судеб людей по всему миру. Третий сезон объединяет героев в единую миссию по проникновению на борт корабля захватчиков и борьбе за выживание человечества.
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